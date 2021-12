As recentes mudanças do Código Florestal nas áreas urbanas

No Brasil vige, desde a década de 60, o regime jurídico de proteção ambiental que criou, por meio do Código Florestal, dentre outros instrumentos, as Áreas de Preservação Permanente – APP que protegem, por exemplo, as margens dos cursos d´água.

Havia dúvidas sobre qual seria a faixa de proteção dessas margens. Alguns entendimentos afirmavam que os Municípios teriam competência para definir a metragem estabelecida, mas, em julgado de maio/2021, o Superior Tribunal de Justiça – STJ se manifestou no sentido de que a extensão não edificável nas APP de qualquer curso d’água, em trechos caracterizados como área urbana consolidada, devem respeitar as faixas de proteção previstas no Código Florestal. Portanto, não restaram dúvidas de que as metragens definidas nesta Lei Federal prevaleceriam.

Porém, a situação de insegurança jurídica permaneceu uma vez que a interpretação da norma oferecida pelo STJ alcançou vários empreendimentos, atividades e edificações em geral que estão localizadas historicamente às margens de rios em área urbana, aventando-se, inclusive, o risco de demolição destas edificações.

Nesse sentido, em 29 de dezembro de 2021, foi promulgada a Lei Federal 14.285/2021, cujo texto definiu que, em áreas urbanas consolidadas, a lei municipal ou distrital poderá definir faixas marginais distintas daquelas estabelecidas no Código Florestal.

Para tanto, deverão ser ouvidos os conselhos estaduais ou municipais de meio ambiente, e que sejam estabelecidas regras que determinem: a) a não ocupação de áreas com risco de desastres; b) a observância das diretrizes dos planos de recursos hídricos, de bacia, de drenagem ou de saneamento básico; e c) a previsão de que as atividades ou os empreendimentos devem observar os casos de utilidade pública, de interesse social ou de baixo impacto ambiental fixados na Lei.

Ademais, a nova Lei indicou a necessidade de obrigatoriedade de reserva de uma faixa não edificável para cada trecho de margem, a ser indicada em diagnóstico socioambiental elaborado pelo Município. Decisão mais do que acertada. O estudo ambiental é o instrumento mais eficaz para garantir a proteção ambiental dos nossos cursos d´água.

Importante dizer que o Código Florestal de 2012 já conceituava a APP como uma área com a função ambiental de preservar o meio ambiente e assegurar o bem-estar das populações humanas. Desse modo, a definição, de acordo com a nova lei, da faixa marginal aos rios, de APP, deverá ser considerada em razão da sua função ambiental.

Como ainda não houve uma regulamentação sobre o que seria considerado “função ambiental”, caberá aos Conselhos Estaduais ou Municipais definir o alcance da expressão, desde que, obviamente, respeitando as normas gerais sobre o assunto.

Nesse sentido, o Conselho Estadual de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, por meio da Deliberação Normativa nº 3/2018, trouxe, em seu artigo 2º, os critérios a serem considerados para considerar que uma APP perdeu suas funções ambientais: a) que não mais exerça a função de preservação de recursos hídricos; b) que a sua ocupação não comprometa a estabilidade geológica; c) que não desempenhe papel significativo na preservação da biodiversidade; d) que não seja relevante para facilitar o fluxo gênico de fauna e de flora; e e) que a sua preservação não tenha relevância para a proteção do solo ou para assegurar o bem-estar das populações humanas.

São regras de observância simultânea e que merecem análise pelos demais Conselhos de Meio Ambiente no Brasil, no momento do processo de definição das faixas de APP urbanas.

Resta claro, assim que o advento desta norma não criou qualquer flexibilização no Código Florestal, mas apenas modificou a forma de se delimitar esse importante instrumento das APP. As regras de metragem definidas no Código, de sugerida aplicação universal, inviabilizavam a análise das situações fáticas existentes nos grandes aglomerados urbanos.

A criação de um procedimento que privilegia a participação popular, quando escuta os Conselhos de Meio Ambiente, e que se embasa a definição da faixa de APP em estudos técnicos (diagnóstico socioambiental), mostra o grau de acerto da norma.

Evidentemente que a margem de discricionariedade existente nas exigências feitas pelos Municípios para elaboração destes diagnósticos é algo que precisará ser enfrentado pelos Conselhos, como no caso do Estado de São Paulo, que deu um passo para se criar uma referência mínima necessária para se construir estudos ambientais efetivos e que privilegiem os mais intrínsecos objetivos do nosso Código Florestal.

*Tiago Lopes de Andrade Lima, advogado titular da Área Ambiental de Queiroz Cavalcanti Advocacia, vice-presidente da Comissão de Direito Ambiental da OAB/PE e doutorando em Sustentabilidade pela USP