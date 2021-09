As principais mudanças realizadas pela Lei do Ambiente de Negócios para as empresas brasileiras

É certo que o fomento a novos negócios e o desenvolvimento da economia de um país perpassa por uma legislação coesa, eficaz e que forneça a segurança jurídica necessária para que os agentes do mercado, notadamente os empresários, possam tomar as decisões necessárias para o desenvolvimento da sua empresa.

Foi com esse espírito que no último dia 27 de agosto, foi publicada a Lei nº 14.195/21, originada da Medida Provisória nº 1.040, conhecida como “MP da Modernização do Ambiente de Negócios”, que apresentou medidas para simplificar a abertura de empresas e o seu funcionamento no Brasil.

A referida lei trouxe diversas alterações a diferentes matérias do ordenamento jurídico brasileiro, visando proporcionar as ferramentas necessárias para desburocratizar a atividade empresarial, bem como viabilizar o desenvolvimento empresarial e econômico. Vale dizer, ainda, que as aludidas mudanças também têm como objetivo melhorar a posição do Brasil no ranking Doing Business, do Banco Mundial.

Focaremos, neste texto, nas principais alterações realizadas na legislação societária, quais sejam:

(i) a facilitação para a abertura de empresas:

A Lei nº 14.195/2021 realizou alterações na regulamentação dos sistemas responsáveis pelos registros de empresas, dentre eles a Rede Nacional para Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (Redesim), onde foram previstas medidas de integração entre tais sistemas nas três esferas nacionais.

Além disso, as empresas poderão, no momento da sua constituição, utilizar o número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) como nome empresarial, uma forma de facilitar o registro junto aos órgãos competentes.

Tais modificações foram implementadas com o objetivo de reduzir o prazo para a efetiva constituição de uma empresa no Brasil, o que muitas vezes se estende em decorrência de uma burocracia desnecessárias dos órgãos públicos competentes.

(ii) a extinção das Eireli’s do ordenamento jurídico:

Outra relevante alteração diz respeito às empresas individuais de responsabilidade limitada (“EIRELI’s”), anteriormente previstas pelo art. 980-A da Lei nº 10.406/2002 (“Código Civil”), as quais serão transformadas em sociedades limitadas unipessoais de forma automática, independentemente de qualquer alteração do seu ato constitutivo. Isso pelo fato de o Código Civil exigir para a constituição de uma EIRELI, um capital social mínimo de 100 (cem) salários-mínimos, o que não ocorre com uma limitada unipessoal, ocasionando, consequentemente, na inutilidade prática das EIRELI’s.

(iii) a instituição do voto plural nas sociedades anônimas:

A Lei nº 6.404/1976 (“LSA”), também sofreu diversas alterações. A mais polêmica e que merecerá um artigo próprio diz respeito a instituição do voto plural. Assim, as sociedades anônimas, fechadas ou abertas, poderão emitir ações ordinárias de uma ou mais classes. Anteriormente, as ações ordinárias só poderiam possuir uma única classe. Agora, poderão ser atribuídas aos acionistas ações ordinárias de classes distintas, de modo a viabilizar a utilização do voto plural a determinados acionistas, o qual não poderá ser superior a 10 (dez) votos por cada ação ordinária.

Para a instituição de classe de ações ordinárias com voto plural, salvo se quórum mais elevado não for estipulado no estatuto social, a matéria será aprovada com o voto favorável de acionistas que representem metade, no mínimo, das ações com direito a voto, e metade, no mínimo, das ações preferenciais sem direito a voto ou com voto restrito, se emitidas, reunidas em assembleia especialmente convocada. A lei concedeu aos acionistas que não concordarem com tal instituição o direito de recesso, por meio do reembolso do valor das suas ações.

A Lei nº 14.195/2021, por sua vez, estabeleceu algumas restrições à utilização do voto plural, quais sejam: o voto plural não poderá ser utilizado para deliberar a remuneração dos administradores da companhia, e na celebração de transações com partes relacionadas que atendam aos critérios de relevância a serem definidos pela Comissão de Valores Mobiliários.

O voto plural terá validade de 07 (sete) anos, mas poderão ser prorrogadas por qualquer prazo.

(iv) a possibilidade de os administradores das sociedades anônimas serem residentes ou domiciliados no exterior:

Além disso, outra alteração importante é a possibilidade de qualquer administrador de sociedade anônima – diretor ou membro do conselho de administração -, ser residente ou domiciliado no exterior. Na forma anterior, essa possibilidade estava vedada aos diretores. Contudo, a condição para isso ocorrer é a constituição, pelo administrador, de representante residente no País, pelo prazo de no mínimo 3 (três) anos após o término do prazo de gestão do administrador.

(v) a alteração das matérias de competência privativa das Assembleia Gerais das sociedades anônimas:

No que se refere à alteração da competência privativa das Assembleias Gerais (LSA, art. 122), podemos destacar a atribuição às Assembleias Gerais das companhias abertas, a competência expressa para deliberar sobre a celebração de transações com partes relacionadas, a alienação ou a contribuição para outra empresa de ativos, caso o valor da operação corresponda a mais de 50% (cinquenta por cento) do valor dos ativos totais da companhia constantes do último balanço aprovado. Ainda, o inciso IX do art. 122 da LSA também teve a sua redação atualizada (autorizar os administradores a confessar falência e a pedir recuperação judicial), retirando a menção que fazia à extinta concordata.

(v) a possibilidade de instituição de registros eletrônicos pelas sociedades anônimas fechadas:

Permitiu-se também, mediante a alteração do art. 100 da LSA, que companhias fechadas substituam seus livros sociais por registros eletrônicos, garantindo, assim, que os importantes registros sejam feitos de forma menos burocrática e mais célere.

(vi) a alteração do prazo de convocação das Assembleias Gerais em companhias abertas.

A Lei nº 14.195/2021 alterou de 30 (trinta) para 21 (vinte e um) dias o prazo de antecedência para a primeira convocação das Assembleias Gerais em companhias abertas, permanecendo o prazo de 08 (oito) dias quando se tratar de segunda convocação (LSA, art. 124).

Conclui-se, dessa forma, que o País e seus meios estruturais, notadamente as legislações que possuam impacto no âmbito econômico, devem se desenvolver tão rapidamente quanto o rápido avanço empresarial. O percorrer de ambos os setores deve ser feito lado a lado, devendo ser o objetivo, na medida do possível, a busca por uma sinergia entre os anseios do mercado e seus agentes econômicos, com as necessárias travas e regulações presentes na legislação brasileira, de modo a serem viabilizadas a coesão, eficácia e segurança jurídica mencionadas no início do texto.

