As pessoas jurídicas interessadas são legitimadas para o ajuizamento de ações de improbidade administrativa como entendeu o STF

A ação de improbidade administrativa é um remédio de extrema importância no combate à corrupção.

Lembre-se a lição de Marco Tulio Cicero:

“Fazem muito mal à República os políticos corruptos, pois não apenas se impregnam de vícios eles mesmos, mas os infundem na sociedade, e não apenas a prejudicam por se corromperem, mas também porque a corrompem, e são mais nocivos pelo exemplo do que pelo crime” (As leis, III, XIV, 32).

A redação original da Lei nº 8.429/92 é no sentido de que a ação principal de improbidade administrativa, que seguirá o rito ordinário, será proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada.

No entanto tal dispositivo foi revogado por lei posterior.

Ficou assim o texto diante do que determinou a Lei nº 14.230/21:

Art. 17. A ação para a aplicação das sanções de que trata esta Lei será proposta pelo Ministério Público e seguirá o procedimento comum previsto na Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 ( Código de Processo Civil), salvo o disposto nesta Lei. (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

A exclusividade dada ao Ministério Público para acionar na Justiça quem cometeu ato de improbidade administrativa foi derrubada por meio de liminar concedida pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal.

O ministro atendeu aos pedidos apresentados pela Associação Nacional dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal (Anape) e pela Associação Nacional dos Advogados Públicos Federais (Anafe).

Tal se deu em liminar na ADI 7042 MC / DF e ainda ADI 7043/DF.

A redação anterior dava à entidade pública lesada o papel, seja de autor da ação, ou ainda de litisconsorte, que na verdade era uma forma de aplicação de assistência litisconsorcial, um litisconsórcio posterior.

O combate à corrupção, à ilegalidade e à imoralidade no seio do Poder Público, com graves reflexos na carência de recursos para a implementação de políticas públicas de qualidade, deve ser prioridade absoluta no âmbito de todos os órgãos constitucionalmente institucionalizados ( RE 976.566, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 26/09/2019), o que sugere a inserção dos órgãos e entes diretamente atingidos pela conduta desviante do padrão constitucional de moralidade e, por consequência, dos agentes constitucionalmente incumbidos da sua representação.

Na matéria tenha-se que já foi dito pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário 208.790 (Tribunal Pleno, DJ de 15/02/2000):

“Na verdade, o art. 129, III, da CF, ao legitimar o Ministério Público para agir na proteção do patrimônio público, por via da ação civil pública, não fez senão instituí-lo substituto processual de toda a coletividade, posto que agirá na defesa de um interesse que toca a todos, indistintamente, revestindo, consequentemente, a natureza de interesse difuso. Essa legitimação, de caráter extraordinário, […] não afasta a iniciativa do próprio ente público interessado, como previsto no primeiro dispositivo citado [CF, art. 129, § 1º]. “

A atuação do parquet na proteção do patrimônio público não afasta a atuação do próprio ente público prejudicado, conforme prevê o art. 129, § 1º, da Constituição.

O Ministério Público não tem o monopólio absoluto no combate à corrupção. Este deve ser feito em todas as esferas de poder, pois a improbidade administrativa é um mal a ser combatido.

Diga-se assim, pois a possibilidade da advocacia pública de ajuizar ações de improbidade administrativa é essencial para a atuação da advocacia pública.

O ente público lesado deve ter o direito de buscar a reparação ao dano causado e a punição dos atos ilícitos, pois é exatamente ele que pode melhor mensurar os prejuízos provocados pelo agente. Essa a correta opinião que se tem sobre esse tema.

Lembre-se que a probidade administrativa é um corolário do princípio da moralidade administrativa.

Como se lê dos termos do julgamento do Recurso Extraordinário 409.356 (Tribunal Pleno, DJe de 29/07/2020), o combate em juízo à dilapidação ilegal do Erário configura atividade de defesa da ordem jurídica, dos interesses sociais e do patrimônio público, sendo todas essas funções institucionais atribuídas ao Ministério Público pelos artigos 127 e 129 da Constituição. Entendimento contrário não apenas afronta a textual previsão da Carta Magna, mas também fragiliza o sistema de controle da Administração Pública, visto que deixaria a persecução de atos atentatórios à probidade e à moralidade administrativas basicamente ao talante do próprio ente público no bojo do qual a lesão ocorreu, como ainda revelou o ministro Moraes.

Por outra parte, ajuizada a ação pela entidade lesada caberá ao Ministério Público o papel de fiscal da lei. É o que já ditava o artigo 17, parágrafo quarto, da Lei em sua redação anterior. Na lição de Hugo Nigro Mazzilli (O acesso à Justiça e o Ministério Público, RT 638/241), como lembrado, outrossim, por Marcelo Figueiredo (Comentários à Lei 8.429/92, 2ª edição, pág. 95), o Ministério Público poderá ser ainda órgão interveniente, nos processos, em que, diante da qualidade de uma parte, deve zelar pela indisponibilidade de seus interesses ou suprir alguma forma de inferioridade. Pode ainda ser órgão interveniente, pela natureza da lide, podendo existir um interesse público a zelar.

Penso inclusive que se a sentença, em sede de ações de improbidade administrativa, julgar procedentes os pedidos formulados, deve dar contorno judicial às punições já concedidas na esfera administrativa, legitimando o Parquet, em face do interesse indisponível, a executar o pleito, não retirando daquelas entidades patrimonialmente atingidas por locupletamentos ilegítimos a possibilidade de se ressarcirem.

Não se pode esquecer que na redação que era dada pelo artigo 17, § 2º, da Lei 8.429/92, a Fazenda Pública, quando for o caso, promoverá as ações necessárias à complementação do ressarcimento do patrimônio público.

Daí a importância desses entes com legitimação ativa disjuntiva para o ajuizamento dessa importante ação na defesa do patrimônio público e ainda dos princípios trazidos explicitamente no artigo 37 da Constituição Federal como: moralidade, impessoalidade, legalidade, dentre outros.

Sobre tal ressarcimento, aliás, o STJ, no passado, no REsp 20.386-RJ, relator ministro Demócrito Reinaldo, por maioria de votos, entendeu que “para viabilizar a procedência da ação de ressarcimento de prejuízos, a prova da existência do dano efetivamente configurado é pressuposto essencial e dispensável.”

É dever da Administração Pública estar sempre atenta aos eventuais desvios que contra ela sejam cometidos.

Em verdade, a Lei 14.230/2021 suprimiu a legitimidade das pessoas jurídicas de direito público interessadas para a ação civil pública por ato de improbidade administrativa, transformando “os entes públicos personalizados em meros coadjuvantes no combate à improbidade administrativa”, excluiu os lesados da relação negocial de não persecução civil e suspendeu a tramitação das ações ajuizadas pelas Fazendas Públicas, convertendo-as “em demandas disponíveis e condicionadas ao silêncio ou manifestação de interesse do órgão ministerial no prazo de 1 (um) ano a contar da sua vigência.

A liminar concedida pelo ministro também suspende dispositivo que obriga a assessoria jurídica que emitiu o parecer atestando a legalidade prévia dos atos administrativos a defender o administrador público que venha a responder ação por improbidade administrativa.

Também fica suspenso o artigo 3º da lei 14.230/21, que estabelecia o prazo de um ano, a partir da data de publicação da norma, para que o Ministério Público competente manifestasse interesse no prosseguimento das ações por improbidade administrativa em curso ajuizadas pela Fazenda Pública e que paralisava, durante esse prazo, os processos em questão (Migalhas, 18 de fevereiro de 2022).

A defesa pela Administração do ato de improbidade vai às raias da falta de senso de razoabilidade.

A advocacia pública não pode defender interesses privados.

A uma, porque afronta o princípio republicano; a duas, porque agride o princípio da igualdade; a três, porque afronta o princípio da moralidade; a quatro, porque confronta o princípio da impessoalidade.

O princípio republicano é um princípio democrático qualificado que exige que ninguém tenha tratamento privilegiado.

Afronta o projeto o princípio da igualdade.

Na matéria, Celso Antônio Bandeira de Mello (O conteúdo jurídico do princípio da igualdade, São Paulo, RT, 1978) começa por observar que qualquer elemento residente nas coisas, pessoas ou situações pode ser escolhido pela lei, como fator discriminatório, donde se segue que, de regra, não é o traço de diferenciação escolhido que se deve buscar algum desacato ao princípio isonômico. Todavia as discriminações legislativas são compatíveis com a cláusula igualitária apenas tão-somente quando existe um vínculo de correlação lógica entre a peculiaridade diferencial acolhida, por residente no objeto, e a desigualdade de tratamento em função dela conferida. Não basta, porém, a existência desta correlação; é ainda necessário que ela não seja incompatível com interesses prestigiados na Constituição.

Correta, pois, em seus fundamentos, a decisão enfocada do ministro Alexandre de Moraes, naqueles julgamentos aqui historiados.

Segundo informou o site de notícias do STF, em 31 de agosto do corrente ano, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que entes públicos que tenham sofrido prejuízos em razão de atos de improbidade também estão autorizados a propor ação e celebrar acordos de não persecução civil em relação a esses atos. Por maioria de votos, o Plenário declarou inválidos dispositivos da Lei 14.230/2021, que conferiam ao Ministério Público​ (MP) legitimidade exclusiva para a propositura das ações por improbidade.

A decisão se deu no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIS) 7042 e 7043,​ em que os pedidos formulados pela Associação Nacional dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal (Anape) e pela Associação Nacional dos Advogados Públicos Federais (Anafe) foram julgados parcialmente procedentes.

A maioria do colegiado acompanhou o voto do relator, ministro Alexandre de Moraes, e entendeu que a Constituição Federal prevê a legitimidade ativa concorrente entre o Ministério Público e os entes públicos lesados para ajuizar esse tipo de ação. Para o ministro, a supressão dessa legitimidade fere a lógica constitucional de proteção ao patrimônio público.

Ainda de acordo com a decisão, a administração pública fica autorizada, e não obrigada, a representar judicialmente o agente que tenha cometido ato de improbidade​, desde que norma local (estadual ou municipal) disponha sobre essa possibilidade.

Acompanharam esse entendimento os ministros André Mendonça, Edson Fachin, Luís Roberto Barroso, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski, Cármen Lúcia e Luiz Fux, presidente do STF.

Por outro lado, o ministro Gilmar Mendes acompanhou os ministros Nunes Marques e Dias Toffoli no sentido de que a legitimidade das pessoas jurídicas interessadas se restringe à propositura de ações de ressarcimento e à celebração de acordos com essa finalidade. Para o ministro Gilmar Mendes, o legislador considerou que o MP é o ente mais adequado e imparcial para conduzir ações de improbidade, enquanto os entes públicos prejudicados atuam, muitas vezes, condicionados às mudanças na estrutura de poder.

Data vênia, os votos vencidos estão em evidente confronto à lição de José Afonso da Silva(Comentários Contextual à Constituição, 9ª edição, 2014, pág. 618) quando ensinou em lição imorredoura:

“A Advocacia Pública assume, no Estado Democrático de Direito, mais do que uma função jurídica de defesa dos interesses patrimoniais da Fazenda Pública, mais até mesmo do que a defesa do princípio da legalidade, porque lhe incumbe igualmente, e veementemente, a defesa da moralidade pública, que se tornou um valor autônomo constitucionalmente garantido. Não é que essa defesa lhe escapasse antes do regime constitucional vigente. Mas, então, o princípio da moralidade tinha uma dimensão estritamente administrativa, quase como simples dimensão da legalidade, ligada aos problemas dos desvios de finalidade. Agora não, porque a Constituição lhe concedeu um sentido próprio e extensivo, e abrangente da ética pública.”

De outra parte disse o ministro Ilmar Galvão, no julgamento do do Recurso Extraordinário 208.790 (Tribunal Pleno, DJ de 15/02/2000):

“Na verdade, o art. 129, III, da CF, ao legitimar o Ministério Público para agir na proteção do patrimônio público, por via da ação civil pública, não fez senão instituí-lo substituto processual de toda a coletividade, posto que agirá na defesa de um interesse que toca a todos, indistintamente, revestindo, consequentemente, a natureza de interesse difuso. Essa legitimação, de caráter extraordinário, […] não afasta a iniciativa do próprio ente público interessado, como previsto no primeiro dispositivo citado [CF, art. 129, § 1º].”

Como aduziu o ministro Luiz Fux(Recurso Extraordinário 409.356 (Tribunal Pleno, DJe de 29/07/2020) “o combate em juízo à dilapidação ilegal do Erário configura atividade de defesa da ordem jurídica, dos interesses sociais e do patrimônio público, sendo todas essas funções institucionais atribuídas ao Ministério Público pelos artigos 127 e 129 da Constituição. Entendimento contrário não apenas afronta a textual previsão da Carta Magna, mas também fragiliza o sistema de controle da Administração Pública, visto que deixaria a persecução de atos atentatórios à probidade e à moralidade administrativas basicamente ao talante do próprio ente público no bojo do qual a lesão ocorreu.’

Essa legitimidade ativa é disjuntiva e concorrente.

A decisão de mérito do Supremo Tribunal Federal foi tomada nos autos das ADI 7042e ADI 7043.

*Rogério Tadeu Romano, procurador regional da República aposentado. Professor de Processo Penal e Direito Penal. Advogado