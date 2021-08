As melhores dicas para quem quer começar a fazer investimentos na Bolsa de Valores

Muitos acreditam que investir é algo difícil ou complicado, ou que é necessário ter muito dinheiro para começar a aplicar. Realmente é importante ter alguma base no assunto para ter mais segurança nas ações e evitar problemas. Por conta disso, a recomendação é ter uma carteira de ativos que seja compatível com o investidor, ou seja, em negócios e empresas que você conheça e se identifique, considerar o horizonte de investimento versus sua aversão ao risco. Quanto mais tempo você puder deixar o investimento aplicado, atrelado a um risco compatível, maiores serão as oportunidades de ganho.

Além disso, existe a opção de contratar um bom consultor financeiro, que possa auxiliar na trilha de encontrar as melhores opções. Esses consultores também são responsáveis por fazer com que o investidor atinja sua meta de maneira mais assertiva, com ações com bons potenciais de ganho, afinal, nem todos estão dispostos ao método de tentativa e erro, uma vez que aplicar em bolsa é uma caixa de surpresas, por conta de toda oscilação macro e microeconômica à qual ela está exposta, e também aos mercados externos.

Especialmente para trabalhadores que recebem um salário fixo, esse método não é interessante. Hoje em dia, aqueles que antes optavam pela poupança, hoje procuram por meios mais eficazes de aumentar a renda por diferentes motivos, entre eles a independência financeira, visto que muitas pessoas querem ter uma quantia reservada e eventualmente se dar o direito de deixar um trabalho fixo.

Mas e de forma prática, como montar uma carteira seguindo essas premissas? Creio que seja fundamental a consultoria de um mentor ou de um estrategista financeiro, porque esse profissional é capaz de desenvolver um API, que é basicamente uma Avaliação do Perfil de Investidor. Com base nessas informações é que o consultor vai montar uma boa carteira voltada especialmente para os objetivos reais de um investidor, dentro do horizonte de tempo estipulado.

A partir desse ponto, uma boa recomendação é pulverizar os seus investimentos. Colocar todo o seu recurso em um único ativo ou em pouquíssimos ativos pode comprometer toda uma vida de trabalho. Lembre-se também de monitorar os valores, o mercado financeiro é muito dinâmico, por isso quem não mede, não gerencia. É quase impossível você ter ganhos cada vez melhores se engessar os investimentos numa única carteira, e não a movimentar periodicamente.

Um fator importante é lembrar de calcular os riscos, seja o seu perfil conservador ou arrojado, ter uma quantia reserva também é ideal. Reforço que esse cuidado é necessário para emergências e, em números, significa aproximadamente seis meses dos seus gastos essenciais, como aluguel, alimentação e saúde.

Minha recomendação é começar o quanto antes, porque quanto mais jovem, maior será o tempo e o valor do rendimento. Um jovem de 16 anos que começa a poupar e investir cerca de 15% dos ganhos mensais e aumenta esse número anualmente, pode chegar aos 35 anos com uma boa reserva. Na prática é muito importante considerar que quanto mais tempo você mantiver o dinheiro estocado, mais chances de ganho você terá.

Como consultor ao longo desses 28 anos, vejo que tem mais dinheiro quem guardou por mais tempo do que quem guardou, poucas vezes, por menos tempo uma quantia um pouco maior. O importante é começar!

*Éber Feltrim, fundador da SIS Consultoria