As manifestações contra o resultado das eleições e algumas de suas consequências penais

Muitos, como eu, acreditávamos que no dia seguinte ao pleito, anunciado o vencedor, a incrível polarização vivida nos últimos meses finalmente arrefeceria, os ânimos se acalmariam, a sensatez retornaria e estaríamos a discutir os rumos do país, sob Lula ou Bolsonaro. Nada disso ocorreu. Assistimos, incrédulos, manifestações de cidadãos que, inconformados com o resultado das urnas, pedem a anulação da eleição e, para horror daqueles que têm memória e um mínimo de consciência cívica, clamam por “intervenção militar”, o que, não sejamos ingênuos, não passa de eufemismo para o fim do regime democrático instalado, a duras penas, a partir de 1988. Justiça seja feita, tudo indica que as Forças Armadas não estão a compactuar com tais atitudes.

Não é crime manifestar inconformismo com o resultado das eleições, que isso fique claro, pois a Constituição Federal, sabemos todos, assegura a livre manifestação do pensamento. No entanto, como todo direito, esse também encontra seus limites na própria Carta da República.

Tomemos a manifestação pública de muitos que pedem “intervenção militar”. O Brasil constitui-se em Estado Democrático de Direito, diz o texto constitucional (art. 1º), e tem como um de seus fundamentos o pluralismo político. Por isso mesmo, é crime em nosso país tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais (art. 359-L, Código Penal). Igualmente é crime tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído (art. 359-M).

Quando os manifestantes exigem “intervenção militar”, estão a exigir exatamente a abolição violenta da democracia e não há outra forma de se obter tais resultados, no atual contexto, senão pela violência. Tais cidadãos, desde que se limitem à defesa dessa sandice, não cometem o crime do art. 359-L do Código, mas outro delito, previsto no art. 286, que pune a incitação pública da prática de crime. Sim, pois é isto que se faz quando se clama por um golpe de Estado: pede-se que se cometa um crime. Eis um limite claro às manifestações, com amparo constitucional. Não nos esqueçamos, além disso, que o mesmo dispositivo legal também pune aquele que incita, publicamente, animosidade entre as Forças Armadas contra os poderes constitucionais.

Por assim agirem, pode haver a prisão dos manifestantes? As condutas delitivas do art. 286 do Código Penal são consideradas de menor potencial ofensivo, o que evita, não a detenção e elaboração de registro policial, mas a lavratura do auto de prisão em flagrante. O resultado pode ser um acordo com o Ministério Público (transação penal), evitando-se o processo e a condenação, o que sempre dependerá da vontade do autor do fato, das circunstâncias do crime, bem como de seus antecedentes criminais.

Há, contudo, um crime que já foi cometido à vista de todos, previsto no art. 262 do Código, e que consiste em impedir ou dificultar o funcionamento do transporte público. E mais: aquele que desobedece a ordem da polícia para cessar a obstrução das vias públicas comete o crime de desobediência (art. 330) e, caso oponha-se, mediante violência ou ameaça, às autoridades, pratica outro, o delito de resistência (art. 329). Como tais crimes podem ser cometidos em conjunto, tem-se a possibilidade de prisão em flagrante e abertura de processo criminal.

Fiquemos por aqui, torcendo para que a razão volte a imperar e não tenhamos que tecer comentários sobre outros crimes que podem igualmente ocorrer nessas lamentáveis situações.

*Ricardo Silvares, promotor de Justiça (MPSP) e professor da Facamp