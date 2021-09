As manifestações a favor e contra Bolsonaro

As manifestações contra o Presidente Bolsonaro, no último domingo, 12/9, foram, para muitos, um fracasso se comparadas ao 7 de setembro bolsonarista. Obviamente, que há aspectos quantitativos – o número de participantes que ocuparam as ruas -, mas, também, não deve desprezar o aspecto qualitativo das duas manifestações. Vejamos.

Quantitativamente, o 7 de setembro foi, especialmente, em São Paulo, na Avenida Paulista, um sucesso de público. Houve, já no dia, quem tratasse com menoscabo os bolsonaristas pois projetava-se cerca de 2 milhões de manifestantes nas ruas e, segundo dados oficiais, não chegaram a 140 mil (o que mesmo assim é muita gente). Sejam 140 mil ou 2 milhões, simbolicamente, os bolsonaristas mostraram que, para fotos e vídeos, que foram compartilhados à exaustão nas redes sociais, o ato cumpriu seu papel. No entanto, qualitativamente, as pautas dos manifestantes eram, essencialmente, antidemocráticas, com ataques às instituições e, especialmente, ao Supremo Tribunal Federal (STF). Mais grave ainda foi a fala do presidente que afirmou, peremptoriamente, que não cumpriria decisão judicial que fosse proferida pelo Ministro do STF, Alexandre de Moraes. Os bolsonaristas, inflamados, entendiam que, ali, estava o início da ruptura tão desejada, sem STF e sem Congresso Nacional, com o poder concentrado nas mãos de seu presidente, não à toa, considerado um mito. Houve até bolsonarista emocionado que compartilhou vídeo afirmando que Bolsonaro tinha decretado “estado de sítio”, numa clara manifestação de que vivem numa realidade paralela. A imensa maioria dos bolsonaristas foram por convicção, mas, não nos esqueçamos, que apoio financeiro e logístico de setores do empresariado e do agronegócio foram noticiados. Ademais, o furor durou pouco, já que o presidente se viu encurralado. Para consertar o estrago de sua fala que, segundo juristas, incorria em novo crime de responsabilidade e, além disso, os caminhoneiros iniciavam um movimento de paralisação nas estradas, cujas consequências econômicas e sociais recairiam sobre Bolsonaro, foi acionado o ex-presidente Michel Temer. Com ajuda de seu marqueteiro, Temer, no papel de pacificador, deu o norte de uma carta à nação. No documento, Bolsonaro recua da fala que, segundo ele, foi produzida pela forte emoção e, até, tece elogios a Alexandre de Moraes. As ruas lotadas, então, transformaram-se numa espécie de vitória pírrica, que irritou a base radical bolsonarista, na qual há muitos investigados, presos ou com prisão decretada que se sentiram traídos e abandonados pelo seu mito.

No ato organizado pelo MBL e pelo Vem pra Rua, os números denotam a grande dificuldade de um amplo movimento contra Bolsonaro e em prol do impeachment. Estiveram, na Paulista, além do MBL e do Vem pra Rua, o Livres, centrais sindicais, partidos de centro, centro-esquerda e centro-direita, bem como políticos como Ciro Gomes, Tabata Amaral, Simone Tebet, Alessandro Vieira, Luiz Henrique Mandetta, João Amôedo, João Doria, entre outros. O articulador principal e um mestre de cerimônias da manifestação foi Kim Kataguiri, que nasceu, politicamente, com o MBL e, hoje, é deputado federal. O Partido dos Trabalhadores (PT) não aderiu ao ato e, para eles, MBL e Vem pra Rua, especialmente, deixaram feridas abertas pela importante participação no movimento pelo impeachment de Dilma Rousseff. Não raro, observou-se faixas e placas, nas ruas, que estampavam “Nem Bolsonaro e nem Lula”. Imaginar que o PT e os partidos de esquerda aliados fossem à Paulista é de uma ingenuidade enorme. O PT é um partido cuja vocação é pela hegemonia, ou seja, quer estabelecer a pauta, o caminho a seguir e dirigir todos os demais. Enfatize-se, por exemplo, que o PT não assinou a Constituição de 1988 e nem apoiou o Plano Real. Em síntese: se o PT não escolher o time, for o dono da bola, ele nem desce para a quadra. E como esperar algo diferente do partido que esteve no centro de todas as disputas presidenciais desde 1989? Perdeu para Fernando Henrique Cardoso duas vezes no primeiro turno, mas foi ao segundo turno em todas as demais disputas.

Não se pode, contudo, responsabilizar o PT pela manifestação esvaziada do último domingo. O impeachment de Bolsonaro não eletrizou a sociedade brasileira. Os atores políticos não estão empenhados em trocar o certo (Bolsonaro desnorteado, fraco e acuado) por um Mourão (centrado, intelectualizado e com capacidade de reorganizar a base bolsonarista). Collor e Dilma tinham como vices, Itamar Franco e Michel Temer, respectivamente, ambos políticos experientes e capazes de amainar os traumas causados por um impeachment. Desta forma, é provável que tenhamos três grandes dimensões nas manifestações de rua até 2022: 1) bolsonaristas; 2) centro, centro-esquerda e centro direita, conservadores, lava-jatistas e 3) PT e seus tradicionais aliados. O MBL e o Vem pra Rua não seriam capazes, não agora, de produzir um evento aos moldes da conhecida “Diretas Já”, uma frente ampla capaz de se posicionar contra os bolsonaristas faltando um ano para as eleições. Partidos políticos e os atores políticos têm suas lógicas e seus legítimos direitos de, vencendo eleições, exercerem o poder e, por isso, da dificuldade de, neste momento, superar suas diferenças em prol daquilo que poderia lhes unificar. Pouco provável que, em 2022, alguém consiga a vitória no primeiro turno. Os cenários são de uma polarização Bolsonaro x Lula e, creio, neste caso, Lula teria mais capacidade de atrair apoios que Bolsonaro. Há ex-bolsonarista, mas não há neo-bolsonarista no Brasil.

Por fim, com ruas cheias ou vazias, ninguém é capaz de monopolizá-las. As manifestações são boas fotografias das situações, todavia, é assaz importante entender o filme até as eleições. E, assim, as ruas não conseguem desbancar, cientificamente, as pesquisas que apontam uma reprovação (ruim e péssimo) do Governo Bolsonaro na casa dos 50%. Dos cerca de 30% de seus apoiadores, é sabido que os radicais, bolsonaristas raiz, são cerca de 12%, que, se necessário, caminharão com o presidente no caminho que ele quiser, até mesmo de uma ruptura institucional (e esta não interessa a Bolsonaro, mesmo que ele ameace constantemente). Foram dois domingos com manifestações e, em breve, nova manifestação, segundo se noticia, com o PT e outros partidos de esquerda. Aguardemos as próximas cenas deste filme em tela.

*Rodrigo Augusto Prando, professor e pesquisador da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Graduado em Ciências Sociais, Mestre e Doutor em Sociologia, pela Unesp