As lições que os atletas olímpicos podem ensinar aos empreendedores

O assunto do momento são os Jogos Olímpicos em Tóquio. Desde 776 a.C, esse evento movimenta o segmento esportivo, além de nos trazer inúmeras histórias de superação de atletas de diversos lugares do mundo. E isso tem uma relação muito próxima com a batalha enfrentada diariamente pelos empreendedores. E uso a história do Vanderlei Cordeiro de Lima, maratonista brasileiro, como exemplo de superação, resiliência e perseverança.

Para quem não acompanhou a história de Lima, o brasileiro fazia uma maratona digna de medalha de ouro. Porém, uma atitude inesperada de um torcedor mudou totalmente a sua vida e história. Uma interferência externa de um manifestante o fez perder o primeiro e o segundo lugar durante a prova. Mas, foi esse fato que o colocou na galeria de Heróis Olímpicos, pois Vanderlei, a partir deste episódio, conseguiu superar todas as dificuldades e terminar a prova como terceiro colocado, garantindo a medalha de bronze para o Brasil.

A situação enfrentada por Vanderlei, e por diversos outros atletas, pode ser comparada à rotina que nós, empreendedores, vivemos diariamente, e que pode nos trazer ensinamentos valiosos. Para tomar a decisão de ter um negócio próprio, empregar pessoas e manter tudo funcionando, é preciso coragem. Isso porque existem muitos percalços no caminho, incluindo a alta carga tributária no nosso país. Inclusive, 47% das empresas não passam dos cinco anos, segundo o Sebrae, e flutuações constantes nos indicadores financeiros tornam a jornada ainda mais desafiadora, mas também muito gratificante.

Para chegar lá, você terá de ter muita disciplina para manter seu negócio, assim como os atletas. Quando resolvi empreender e abrir a minha startup, optei pelo ramo da tecnologia e ter municípios como clientes. Por não ter um curso preparatório para esta área específica, precisei, e ainda preciso, buscar conteúdos constantemente em livros, na internet e fazer networking com profissionais de sucesso da área para poder descobrir as movimentações do setor e suas inovações.

Superação, resiliência e perseverança são pontos que você também precisará manter a todo momento se quiser empreender. Isso porque você sempre encontrará obstáculos que precisam ser superados, como problemas econômicos, instabilidade política, desvalorização do poder de compra da população. Além de outros fatores que podem fazer com que você desanime durante a trajetória, e isso independe do estágio do seu negócio. Para cada etapa, existe um novo desafio e um novo aprendizado, assim como no esporte.

Por isso, se você deseja entrar nesse universo empreendedor, lembre-se da história do Vanderlei. O que quero dizer com isso: às vezes sua empresa terá um período de crescimento muito forte e, de repente, poderá acontecer um problema que te afetará em todos os aspectos. Será preciso insistir e perseverar, assim como os atletas fazem no esporte para obterem sucesso.

*Marco Zanatta, CEO do Aprova Digital