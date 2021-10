As lições que a hotelaria carrega para a retomada do turismo interno

A pandemia mudou o comportamento das pessoas em diversos sentidos, inclusive sobre viajar. O setor hoteleiro pôde tirar lições valiosas da fase de retração para, agora, se reinventar. O momento atual é crucial para saber agregar esses 18 meses de aprendizados e fortalecer toda a cadeia do turismo. Desde o hábito dos visitantes, que passaram a olhar com mais carinho para destinos domésticos, até as novas práticas na rede hoteleira.

É fato que todo esse período causou um grande impacto na vida das pessoas, que precisam – mais do que nunca – de momentos longe de casa. Segundo uma pesquisa realizada pela consultoria americana McKinsey & Company, viajar é a segunda atividade mais desejada pela população, perdendo apenas para jantar fora. Isto explica ver as reservas em hotéis de lazer e resorts brasileiros bastante aquecidas até o início do próximo ano.

E, apesar do prejuízo do setor de mais de R$ 395 bilhões desde março do último ano, de acordo com Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), há muito otimismo na rápida retomada do turismo interno. Isso porque os destinos regionais se tornaram uma importante alternativa diante da restrição de circulação no exterior ou inúmeras regras que acabam inibindo as viagens mais longas.

Muitos brasileiros que viajavam internacionalmente decidiram colocar as malas no carro e pegar algumas horas de estrada para aproveitar um resort com a família. A descoberta das riquezas do nosso território gerou uma oportunidade única para as redes hoteleiras estreitarem esse relacionamento em definitivo para cativar esses turistas.

E essa oportunidade não pode ser perdida! A pergunta é: como manter esse segmento aquecido diante do avanço da vacinação e da reabertura das fronteiras? O que podemos oferecer de diferente para fidelizar esse público que enxergava os destinos internos como um plano B? Os desafios são enormes, mas temos um vasto leque de opções para atender todo tipo de viajante e provamos que podemos servir com a mesma excelência (ou ainda com mais), que se encontra nos países mais desejados pelos turistas.

Está sendo desconstruído o tabu de que viajar para fora é melhor do que conhecer o Brasil. Mérito de muitos investimentos em tecnologia, inovação, segurança e, principalmente, saúde e bem-estar. Mudanças relativamente simples que fazem muita diferença como, por exemplo, colocar em prática os conceitos de ‘no touch’ ou ‘touchless’, com cardápios com QR code, check-in virtual, ter mais flexibilização nas reservas, entre tantas outras. Oferecer experiências exclusivas e customizadas também é um importante diferencial para criar uma conexão genuína com o hóspede.

A limpeza, que sempre foi prioritária para a hotelaria, é outro bom exemplo. A sanitização frequente das áreas comuns virou a maior aliada contra a circulação do vírus. E não basta fazer, é preciso mostrar como é feito para que o hóspede se sinta seguro e à vontade durante a estadia e, consequentemente, volte no futuro.

A crise sanitária obrigou o mercado hoteleiro a se reestruturar, algo que muitas vezes era deixado para um futuro que nunca chegava para muitos. Os resultados iniciais foram positivos e há otimismo sobre o interesse crescente do público em explorar os destinos internos, mas ainda há muito a fazer. Afinal, estima-se que o setor deve recuperar as perdas causadas pelos momentos de restrição total somente em 2023. E isso só aumenta a importância de se levar a sério essas lições aprendidas com a pandemia para tornar a hotelaria muito mais preparada para as novas oportunidades de desenvolvimento. E, se você também quer sair de casa, procure um destino aqui mesmo, invista no Brasil e valorize as belezas do turismo local!

*Marcelo Picka Van Roey, diretor-geral dos hotéis-escola Senac e cice-presidente da Resorts Brasil