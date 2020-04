As lições da TI para o teletrabalho de todas as carreiras

Em tempos de coronavírus, a área de tecnologia da informação, muitas vezes vista como um terreno árido e confuso para integrantes de outras carreiras, tem a oferecer ao mundo do trabalho décadas de acúmulo sobre métodos de organização e produtividade, sobretudo para situações em que é preciso desempenhar as tarefas à distância. Um dos principais legados da TI para as mais diversas profissões é a “Scrum”.

Scrum é a metodologia, muito simples, que tem foco na colaboração entre os integrantes de uma equipe que precisam desenvolver produtos complexos. Ou seja: aplica-se à realidade de escritórios de advocacia, tribunais, redações jornalísticas e diversas outras situações.

Inicialmente criada com foco no desenvolvimento de software, essa forma de trabalhar hoje é utilizada nos mais diversos projetos de alta complexidade, pesquisas e tecnologias avançadas.

De forma resumida, podemos dizer que Scrum trabalha com uma lista de tarefas a ser realizada, que é refinada até estar em ponto de ser realizável. Da lista são selecionadas tarefas em quantidade suficiente para ocupar a equipe por um período determinado e entregar algo que agregue valor ao produto já existente ou a parte de produto a ser entregue no futuro –como uma petição ou reportagem, por exemplo.

Essa metodologia ajuda bastante na execução e acompanhamento do trabalho remoto. Todo ciclo de trabalho (que chamamos em nosso jargão de “sprint”) começa com uma reunião de planejamento em que a equipe, e não o gerente, decide quanto trabalho pode ser realizado e entregue em determinado prazo. As prioridades e a ordem de realização e de entrega são definidas pela chefia. Mas a “fatia de trabalho” a ser entregue é definida pela equipe. Essa reunião é, normalmente, longa. Nela, todas as dúvidas devem ser esclarecidas para que as previsões de esforço sejam as mais próximas da realidade o possível.

Durante o período de “sprint”, as reuniões diárias ajudam a equipe a manter a comunicação ativa, permitem a inspeção do andamento das atividades e o realinhamento de quaisquer desvios. Ao fim dessa reunião diária, que não deve durar mais de 15 minutos e pode ser online, você precisa ter um resumo daquilo que sua equipe está desenvolvendo naquele dia. É desejável que esse encontro, mesmo que virtual, ocorra sempre no mesmo horário.

As reuniões de revisão e retrospectiva do “scrum” fecham o ciclo de desenvolvimento da “Sprint”.

O encontro de revisão é aquele que marca as entregas das tarefas finais, demonstrações de funcionalidades (ou de consistência dos argumentos das peças jurídicas e apurações jornalísticas), protótipos e até o produto final. Nesse momento já é possível uma avaliação de quantos ciclos a mais serão necessários para finalizar de vez o projeto.

Na reunião de retrospectiva, a equipe pondera os pontos fortes (o que funcionou bem), os pontos fracos (o que não funcionou) e, a partir deles, propõe o que pode melhorar no próximo ciclo.

Mas esses pontos de melhoria não se referem ao projeto ou ao produto, mas sim ao processo de desenvolvimento em geral, que deve sempre melhorar para evitar problemas já ocorridos em projetos anteriores.

*Diego Moura Diehl, especialista em sistemas de alto volume e baixa latência, é scrum master da fábrica de software da Infosolo Informática

*Regianne Martins, pós-graduanda em Business Intelligence pela PUC-MG, é mentora de startups e scrum master na Infosolo Informática

*Sérgio Shizuo Suguino Júnior, pós-graduando em Engenharia de Requisitos de Software pela UniCeub, é scrum master e product owner na Infosolo Informática