A baixaria entre Luís Roberto Barroso e Gilmar Mendes nesta quarta-feira, 21, no Plenário do Supremo, mereceu memes nas redes sociais. Os internautas fazem anedotas e se divertem com a escaramuça protagonizada por doutos ministros.

‘As instituições estão funcionando normalmente’, diz um meme, em alusão à surrada frase das autoridades constituídas sempre que indagadas sobre crise entre os poderes.

Na sessão plenária de quarta, Barroso e Gilmar partiram para o confronto, atropelando a solenidade da toga que envergam.

Barroso a Gilmar: “Me deixa de fora desse seu mau sentimento. Você é uma pessoa horrível. Uma mistura do mal com o atraso e pitadas de psicopatia (…) A vida para vossa excelência é ofender as pessoas. Não tem nenhuma ideia (…) É bílis, ódio, mau sentimento. É uma coisa horrível. Vossa excelência nos envergonha. Vossa excelência é uma desonra para o tribunal.”

Gilmar a Cármen, a presidente da Augusta Casa de Justiça. “Presidente, eu vou recomendar ao ministro Barroso que feche seu escritório de advocacia.”

Um internauta se inspirou na falação de Barroso. “Eu queria brigar igual o Barroso, com classe. Mas ainda não evoluí a esse ponto.”