As ineficiências (e a corrupção) latinas

Lá nos idos de 2003 fiz um ano sabático em Boston, nos EUA, onde cursei um mestrado em negócios. Éramos 54 alunos de 16 nacionalidades. O curso encerrava-se com uma viagem à China e Índia para visitar empresas e governo. Em função do surto de gripe aviária naquele ano na China, a viagem foi para o Brasil, Argentina e Chile. Entre as várias autoridades visitadas, tivemos um encontro com o presidente do banco central argentino. Era um prédio imponente, construído no início do século 20, quando a Argentina ainda era pujante. Fomos recebidos num salão elegante onde havia uma mesa enorme com café e petiscos. Meus colegas, ávidos por um café, logo formaram uma grande fila que andava muito lentamente. O Alan, um dos americanos do grupo, vendo aquela fila quase inerte, saltou bem humorado e disse: “vamos corrigir esta ineficiência latino americana”. Imediatamente, e de forma extremamente simples, dispôs o café e as guloseimas de forma a propiciar a formação de duas filas e que passaram a andar com muita agilidade.

Lembrei-me deste episódio, já longínquo, ao ler a capa do Estadão desta Quinta-feira: “Produção nacional de remédio contra câncer corre o risco de apagão”. Trata-se de uma declaração feita por funcionários do IPEN (Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares) que é vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia. O Instituto é responsável pela importação e produção de componentes radioativos essenciais para fabricação de remédios, bem como para exames de imagem. Especialistas estimam que mais de um milhão de pacientes serão prejudicados caso o IPEN não receba uma verba de 89 milhões. Um desastre!

Ter câncer e submeter-se a radio e quimioterapia é um dos maiores calvários físicos e emocionais a que alguém pode ser submetido. Pior do que isso seria exatamente não ter acesso ao tratamento, que é a única chance de sobrevivência.

Absurdos como este não podem ser tolerados. Além das ineficiências, incompetências e descaso com o dinheiro público, que certamente contribuíram para esta situação, o grande vilão do país tem sido a corrupção. Não há duvidas de que a corrupção mata. Portanto, não é exagero dizer que os corruptos são assassinos. A única diferença é que, os assassinos convencionais conhecem as suas vitimas, já os corruptos não.

Um dos exemplos mais escrachados da corrupção recente no Brasil foi a descoberta das malas com 51 milhões de reais de Geddel Vieira Lima, em 2017. Somente estes valores, fruto de um entre milhares de casos de corrupção, já seriam suficientes para resolver boa parte do problema do IPEN.

Infelizmente, a corrupção é um tema recorrente no Brasil. Um estudo da sociedade brasileira de psicologia (SBP) aponta o que muitos de nós já sabemos. O fenômeno da corrupção está presente em nosso cotidiano, nas relações mais elementares. O “malandro”, que é cultuado no país como símbolo nacional é, na realidade, moralmente ambíguo. De um lado, o brasileiro é aquele sujeito que “se vira”, improvisa e sempre “dá um jeitinho”. Porém, de outro, é aquele que não planeja, não se prepara, aceita a ineficiência e pode, no seu jeitinho, se aproveitar de uma situação indevida. Portanto, indica o estudo do SBP, estes símbolos culturais aumentam o endosso de comportamentos corruptos. Do ponto de vista prático, quando pensamos em combater a corrupção, devemos não somente focar nos crimes e nas punições. Devemos também atacar a nossa permissividade cultural com relação a atos que são vistos como corriqueiros. Enquanto o brasileiro achar natural estacionar na vaga de idosos, furar uma fila, não parar na faixa de segurança ou colar na prova da escola, continuaremos também convivendo com a corrupção e as suas mais nefastas consequências, como este triste apagão de remédios para tratamento do câncer.

*Fernando Goldsztein, empresário