As inconsequências do Simplifica Já

O objetivo deste artigo é ressaltar as principais impropriedades da chamada proposta denominada de Simplifica Já. Tal objetivo não é despropositado, dado que é o momento de avançar em uma proposta tributária que atenda os interesses da Federação. Vejamos principais pontos em controvérsia. Primeiro, a proposta do Simplifica Já mantém a complexidade do sistema repartido de competências sobre o consumo, entre Estados e Municípios. Não são raras as dúvidas sobre a incidência do ISS ou ICMS sobre determinada operação. Os custos de transação decorrentes dessa divisão tornam o sistema tributário nacional complexo, desalinhado da prática internacional, pouco competitivo e caro. Alie-se a essa dificuldade os custos de informação que assombram os contribuintes, sobre qual imposto incidente.

Manter-se-á a elevada litigiosidade pelo conflito de competências entre ISS e ICMS, tal como tem ocorrido em dezenas de casos no STF. Somente para citar os casos mais recentes e emblemáticos, poderíamos destacar a cobrança de ISS sobre bens digitais, sobre serviços de provedores de internet, sobre farmácias de manipulação e serviços de construção civil, dentre tantos outros. Tal situação atrasa o desenvolvimento, represa o pagamento de tributos aos Municípios e Estados, bem como prejudica empresários e consumidores. Eliminar a litigiosidade sistêmica é simplificar o sistema.

O Projeto de Emenda Constitucional n. 144 mantém a tributação do ICMS no destino, na contramão da imensa maioria dos países, distorcendo a tributação sobre o consumo, na contramão da literatura especializada e das legislações estrangeiras.

Outro problema sério é de justiça fiscal. A distribuição da arrecadação do ICMS manter-se-á pelo consumo e não pelo critério populacional, o que concentra a arrecadação nos locais mais ricos, mais pujantes economicamente e transfere renda das localidades mais necessitadas para locais bem-sucedidos economicamente. Tal situação pressiona os entes federados com a atração na origem de novos empreendimentos, reforça o caixa de cidades industriais, retira receita de municípios mais pobres e transfere renda destes para Municípios com elevada atividade econômica. Deve-se partir do critério consumo para o Critério Populacional, desconcentrando renda e procurando a eficiência, desconcentrando a riqueza para o interior e procurando a justiça fiscal.

O Simplifica Já não resolve a questão da tributação dos intangíveis por parte do ICMS, mantendo o problema de conflito em operações mistas, onde há tangíveis e intangíveis, nesse caso quem poderia cobrar o imposto nessa situação. O Simplifica Já ainda não responde a nova tributação adequada à economia digital. Em suma, bloqueia o futuro, mantém complexidade e restringe a justiça fiscal, pela descontratação de riquezas.

A proposta do Simplifica Já possui a grande virtude de ter captado a imaginação e apoio de excelentes Professores, juristas, economistas e entidades, contudo, o seu resultado prático é incompleto e mesmo ruim. No caso da Reforma Tributária as consequências importam, diria até mais, são fundamentais. E ela parece pretender “simplificar” tudo, para tudo se manter como está, e o Brasil precisa mudar para um sistema moderno, simples, competitivo, justo inovador e aberto a nova economia digital.

*Paulo Caliendo, professor titular e do PPGD da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS). Doutor em Direito Tributário na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP)