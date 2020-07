As geotecnologias na nova gestão pública

Em um movimento que atinge as administrações públicas em todo o mundo, no Brasil, as esferas de governo municipal, estadual e federal vêm experimentando mudanças de pensamento e conduta que refletem o que é conhecido como Nova Gestão Pública.

Influenciados por ideias que adotam resultados, foco no cidadão, transparência e melhor qualidade nos serviços públicos, as estruturas de governos no Brasil, apesar de ainda enfrentarem dificuldades no tema, estão desenvolvendo mecanismos de ruptura dos velhos paradigmas que dominavam a cultura da administração pública no País e que resultou no desenvolvimento de uma máquina pública inchada, pesada e com uma forte característica de não estar em sinergia com o cidadão, seu único cliente.

O surgimento da Nova Gestão Pública na administração pública brasileira significa um processo de modificação de suas bases e princípios, e propõe valores que passam por um alto nível de transparência, melhores gastos e investimentos realizados com o dinheiro público e pela ampliação dos serviços públicos com qualidade e de forma igualitária entre os cidadãos.

Dentro do contexto voltado a esta mudança de comportamento, que preza pela garantia de serviços de qualidade, competência e transparência, União, Estados e municípios vêm dedicando esforços e investimentos para realizarem suas funções através de metas claras, avaliação de resultados, além de ferramentas e mecanismos que garantam que a administração pública não fique somente restrita à prestação de serviços escassos ou pontuais.

Nesse sentido, a busca por tecnologias e métodos modernos para obter qualidade total na execução de suas atividades vem sendo praticada pelas administrações públicas brasileiras. Os investimentos em iniciativas tecnológicas voltadas às temáticas de “governos inteligentes” e “governos modernos” se caracterizam, hoje, pelo principal modo como os governos desenvolvem os princípios defendidos pela Nova Gestão Pública.

Dentre essas iniciativas, destaco a importância do reconhecimento da geoinformação na administração pública no Brasil. Hoje, muitos setores públicos e governos desenvolvem projetos e movimentam suas equipes para que organizem e trabalhem suas informações em mapas, beneficiando-se do poder das análises através da geografia.

A constatação do diferencial proporcionado pela geotecnologia como ferramenta de apoio às ações e responsabilidades diárias de governos passa pelo uso desta tecnologia em diversos momentos, como:

Elaboração do cadastro de informações geográficas;

Análises geográficas para elaboração de projetos;

Levantamento de informações em campo (fiscalizações e vistorias);

Mapeamentos de infraestrutura;

Avaliação da prestação de serviços públicos;

Compartilhamento de informações e engajamento;

Acompanhamento dos resultados desejados e evolução da melhoria na prestação de serviços públicos.

O grande benefício proporcionado pela geotecnologia é o poder de análise de qualquer ação ou serviço realizado dentro de um espaço conhecido, proporcionando ao poder público ferramentas que garantam análises sobre a destinação justa e igualitária dos serviços e de viabilidade e demanda na implantação de projetos.

Quando a administração pública soma à sua rotina o uso de geotecnologia, esta passa a ser reconhecida então como uma ferramenta que vai de encontro à Nova Gestão Pública, uma vez que assegura a “eficiência”, um dos mais modernos princípios que está sendo atrelado à função administrativa pública, e o acompanhamento e avaliações que garantam resultados positivos e satisfatórios para o serviço público, no atendimento das necessidades da comunidade.

*Letícia Mose é especialista em Marketing Técnico da Imagem – Distribuidor Oficial ESRI Brasil