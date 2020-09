As empresas e a liderança estão preparadas para lidar com um profissional com depressão?

Se você não teve depressão, provavelmente conhece alguém próximo que já teve essa doença. Cansaço, falta de motivação, dificuldade nas relações com os colegas, insegurança e queda drástica na produtividade, esses são apenas alguns dos sintomas de uma pessoa com depressão. Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde) estima-se que 6% da população tenha depressão. Ou seja, mais de 300 milhões de pessoas sofrem desse mal.

No mês Setembro Amarelo é comum ver empresas falando sobre saúde mental, promovendo ações de prevenção e até apresentando novos benefícios que ajudam na prevenção da doença. Isso é incrível, mas será que as empresas e os líderes estão preparados para lidar com um profissional com depressão?

A liderança provavelmente vai perceber que o funcionário está com problemas de saúde mental apenas quando uma pessoa da equipe já está com o desempenho abaixo do esperado. Mas poucas realmente pensam ou executam medidas para uma identificação antecipada desse quadro.

Segundo estudo de 2016 da London School of Economics, feito em oito países, é estimado um prejuízo de US$ 246 bilhões (cerca de R$ 800 bilhões) por ano no mundo todo, de funcionários doentes, que consequentemente produzem menos. O Brasil é o segundo com maior valor em perdas ligadas à depressão no trabalho, com US$ 63,3 bilhões (R$ 206 bilhões), atrás apenas dos EUA, com US$ 84,7 bilhões.

Com a queda da produtividade é comum o desligamento, mas será esse mesmo o caminho? Você como líder está preparado para lidar com um profissional com depressão? O ano de 2020 intensificou o desafio dos líderes, com a pandemia, trabalho remoto e uma economia instável, isso trouxe incerteza, gerando ainda mais ansiedade em tempos difíceis.

Novos benefícios como incentivos a psicólogos, comunicação frequente e treinamentos são boas maneiras de prevenção, mas o que quero trazer são insumos de como um líder pode ajudar um profissional com a doença.

Alguns primeiros passos que podem ajudar a liderança e as empresas:

Fale com a pessoa liderada, ao invés de falar delas

Muitas vezes, você como líder já começou a perceber mudanças no comportamento e impacto nos resultados. Crie uma relação de confiança e momentos propícios para falar sobre esse tema, é provável que a pessoa primeiro fale com você antes de falar com o time de RH. São temas complexos e desconfortáveis, mas sua comodidade não importa nesse momento.

Desenterre o que não é dito

Muitas vezes o colaborador não entende o que está passando consigo próprio, e como líder você é responsável direto por buscar o que não é falado. Faça perguntas profundas, se interesse pelo outro, vá além do “Como você está”, você é capaz.

Seja referência de um modelo saudável

Compartilhe com a equipe o que você faz para buscar um equilíbrio entre saúde física e mental, e como concilia com o trabalho. Compartilhe momentos de pausa no trabalho por conta de levar o filho no médico, ir a terapia, ou simplesmente por levar o cachorro passear no meio do dia. E em uma matéria da Harvard Business Review, escrita pela Kelly Greenwood e Natasha Krol, por exemplo, elas compartilham algumas ações que os líderes podem adotar nesse sentido.

Flexibilidade

Não espere que o funcionário compartilhe o que precisa, seja proativo. Veja se faz sentido horário flexíveis, talvez começar a trabalhar mais tarde, garantindo que está cumprindo a carga horária. Lembre-se que depressão tem impacto no sono, e em alguns casos aparece a dificuldade de sair da cama. Flexibilizar vai diminuir a pressão e pode ser uma forma de ajudar a pessoa conseguir fazer suas entregas. Tente reformular as metas, talvez um acompanhamento mais próximo, metas faseadas, ou até mesmo mudança de projetos, mas claro, com tudo alinhado.

O cenário não é simples e não existe fórmulas para o sucesso, o que existe são pessoas com empatia e líderes vulneráveis. René Brown, em seu livro diz: É preciso coragem para ser vulnerável, não tenha medo, você pode impactar diretamente na vida do outro.

*Whiny Fernandes é cofundadora do grupo Employer Branding Brasil e especialista em marketing estratégico