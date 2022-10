As duas mortes de Francisca Júlia

O livro de José de Souza Martins, publicado pela Editora Unesp, é uma das melhores leituras desta temporada. Ele aborda a figura de uma poetisa paulista pouco lembrada pelas novas gerações: Francisca Júlia da Silva. Fala-se mais dela porque praticou suicídio no dia mesmo em que se realizava o velório de seu marido. Horas antes de sair o féretro, ela tirou a vida. Esse fato deu origem a lendas fantasiosas: um amor tão desesperado que pretendia perdurar na eternidade. A lenda que a enxerga aos prantos, viúva debruçada sobre o caixão do consorte.

O livro do sociólogo que é professor emérito da USP não é uma biografia convencional. Quando ele fala das “duas mortes”, refere a morte em vida, o esmaecimento de sua poesia, não pelo raquitismo estrutural, mas porque atropelada pelo modernismo. Ela foi parnasiana, depois simbolista. Existe nítida conotação, bem evidenciada pelo autor, entre a relativa pobreza material de Francisca Júlia, pertencente à classe média decadente e o status social dos próceres da Semana de Arte Moderna.

Embora admirada pelos eminentes intelectuais paulistas, praticamente todos integrantes de uma refinada elite, Francisca Júlia não ascendera socialmente, embora sua poesia fosse de qualidade. “Não foi apenas um dizer por dizer que o poeta Cyro Costa (1879-1937), que se tornaria membro da Academia Paulista de Letras, lembrou no ato do sepultamento da poetisa no Cemitério do Araçá, no Dia de Finados de 1920: “Morreste, opulenta, no orgulho da tua pobreza”. E uma semana depois o senador Freitas Valle, em discurso no Congresso Estadual, também mencionou: “Venho ainda emocionado das últimas homenagens fúnebres que foram prestadas a Francisca Júlia. Éramos poucos, muito poucos. Não quero censurar: limito-me a deplorar. A morte, é certo, iguala da todos; mas, infelizmente, a sociedade ainda distingue entre os mortos…”.

Enfatiza José de Souza Martins que “entre as pessoas cultas, causava impressão que a mais refinada poetisa brasileira fosse pobre e, ao mesmo tempo, altiva e vivesse modestamente, como uma pessoa fora do lugar. Significativamente, não porque fosse indevida sua condição de poetisa culta, mas porque era injusto que alguém de tanto talento tivesse que viver em condições sociais inferiores às do seu merecimento”.

Muito pouca gente foi ao sepultamento de Francisca Júlia. “Comparado com outros enterros de notáveis nos cemitérios de São Paulo, um funeral minúsculo, a maioria enviando telegramas, mais apreço pela poesia da autora do que pela autora da poesia”.

Entretanto, já merecera legítimos e justos encômios do melhor da crítica. Menotti Del Picchia escreveu sobre aquele dia: “Relendo esse livro maravilhoso, “Esfinges”, onde a artista perfeita deixou, em estilhas de imortalidade, sua alma, recordei-me daquela manhã triste em que, entre poças de lama, entre o chuvisco impertinente, levamos seu corpo ao cemitério. Nenhuma pompa. Poucos fiéis. Muita tristeza. Alguém mesmo, vendo trotar na lama do Araçá aquele macabro magote, batido ela chuva, teria um gesto de piedade pelo ser aparentemente anônimo e obscuro que seguia para a vala, sem préstito empenachado, sem cauda de autos fúnebres, sem escândalos policrômicos de coroas…Entretanto, era a autora das Esfinges que ali ia, nessa manhã lúgubre. Era a maior poetisa que o Brasil teve em todos os tempos, a mais brilhante artista da rima da nossa pátria”.

A morte biológica repercutiu. A morte social, só agora é denunciada. “Francisca Júlia foi morrendo socialmente aos poucos, a partir, aproximadamente, de 1915. Sociologicamente, a morte é uma coisa, culminação do morrer, que é outra”.

José de Souza Martins recupera muito desse brilho identificado por Menotti e por outros luminares da época, para que gerações de hoje, cento e dois anos depois do suicídio de Francisca Júlia, saibam que São Paulo e o Brasil produziram exemplar tão raro de poetisa.

Ela cultivou a morte em seus sonetos, como em “Outra Vida”, cujos versos finais são eloquentes: “Morte, curta é a jornada e o meu fim está perto! Feliz, contigo irei, sem olhar o deserto/Que deixo atrás de mim, vago, imenso, vazio…”.

Um deserto em que José de Souza Martins tenta semear saudades e o convite para que todos tenhamos hoje, mais do que curiosidade: a vontade de conhecer melhor um raríssimo talento nosso. O livro se lê com prazer, sem querer que acabe. Ao final, somos fãs convictos de Francisca Júlia e de seu erudito biógrafo.

*José Renato Nalini é reitor da Uniregistral, docente da pós-graduação da Uninove e presidente da Academia Paulista de Letras – 2021-2022