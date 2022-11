As diversas formas de imunidade penal no Direito Internacional Público e Interno

I – O FATO

Segundo o que informou o site do jornal O Globo, em 4.10.22, o príncipe Mohammed bin Salman, conhecido pelas iniciais MBS, foi nomeado chefe de governo por decreto real. O cargo tradicionalmente é ocupado pelo rei, hoje seu pai Salman, de 86 anos, e a nomeação sinaliza uma transferência gradual de poder na monarquia árabe, que na prática já era comandado por Bin Salman. Críticos da decisão apontam, no entanto, que se trata de uma tentativa de evitar um julgamento no exterior.

O decreto real “não deixa dúvidas de que o príncipe herdeiro tem direito à imunidade em virtude de seu status”, disseram os advogados em um documento apresentado na segunda-feira. As alegações de defesa foram divulgadas no âmbito do processo aberto contra o monarca em 2020 por Hatice Cengiz, noiva do jornalista morto em 2018, no Tribunal Distrital de Columbia, na capital dos EUA, onde Khashoggi morava.

Em 2021, Bin Salman foi apontado por um relatório da Inteligência dos EUA como o responsável por ordenar a execução do jornalista, um dos críticos mais veementes do regime saudita. O corpo de Khashoggi jamais foi encontrado. O crime provocou grande revolta da comunidade internacional, mas MBS sempre negou qualquer envolvimento.

Acusado de ter ordenado a execução do jornalista Jamal Khashoggi, em 2018, o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman (MBS), não poderá ser julgado pelo crime em tribunais dos EUA por causa da imunidade concedida a chefes de governo, de acordo com uma manifestação oficial do Departamento de Estado.

II – A IMUNIDADE DE GOVERNANTES NO DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO

Daniel Damásio Borges e Gauthier Vannieuwenhuyse (A imunidade dos governantes no direito internacional) ensinaram:

“A imunidade é, assim, uma regra bem estabelecida no Direito Internacional, porém bastante controversa e que comporta diferentes aspectos, de sorte que se fala indistintamente em imunidade e em imunidades dos governantes. Um de seus aspectos menos contestados consiste na inviolabilidade pessoal que protege os governantes em visita ao estrangeiro contra medidas coercitivas (a prisão ou detenção, por exemplo) e contra ofensas à sua pessoa e à sua dignidade.”

A imunidade de jurisdição permite ao governante subtrair-se a um processo judicial diante dos tribunais de um Estado estrangeiro. A imunidade de execução, por seu turno, consiste na proibição das vias de execução de jurisdições estrangeiras contra a pessoa e os bens dos governantes.”

Disseram ainda eles naquela obra citada:

“‘A imunidade é uma regra estabelecida de longa data no Direito Internacional, ainda que as suas fontes sejam incertas {1.1). Tal preceito jamais foi absoluto e de aplicação irrestrita. São os interesses do Estado e a estabilidade das relações internacionais que são tutelados pelas imunidades. Assim, os governantes não se beneficiam das imunidades quando os atos por eles perpetrados não colocam em causa o Estado.

…..

Atualmente, afirma-se que o fundamento das imunidades é puramente funcional. E para proteger o livre exercício das funções de governante e, por conseguinte, para tutelar os interesses do Estado por ele dirigido, que o governante não pode ser submetido a uma jurisdição estrangeira cuja autoridade repousa na soberania de um outro Estado. A Corte Internacional de Justiça no caso Yerodia” chancelou esse entendimento: “(…) no Direito Internacional consuetudinário, as imunidades reconhecidas ao ministro das relações exteriores não lhes são conferidas para a sua vantagem pessoal, mas para lhes permitir cumprir livremente as suas funções por conta do Estado por ele representado”. E, assim, o Estado representado que é protegido pelas imunidades de seu governante. A esse propósito, cumpre ressaltar que, na qualidade de titular desse direito, o Estado pode a ele renunciar. O governante, por sua vez, não sendo o titular desse direito, não pode dele dispor a título pessoal e deve obter a anuência do Estado para poder a ele renunciar.

….

Os governantes em exercício são protegidos por dois tipos de imunidades que se sobrepõem durante o período em que ocupam os seus cargos públicos: a imunidade ratione materiae e a imunidade ratione personae. A imunidade ratione personae abrange atos que não se enquadram no exercício das funções dos governantes e as condutas que tenham sido consumadas antes mesmo que o governante tenha iniciado a exercer as suas funções oficiais. Isso não significa dizer que ela seja absoluta. A esse respeito, convém distinguir a imunidade de jurisdição civil que é limitada, da imunidade de jurisdição penal e da inviolabilidade que permanecem sendo absolutas.

….

Um número apreciável de crimes internacionais está estreitamente relacionado ao exercício da função de governante, uma vez que tais crimes apenas podem ser cometidos por meio do controle sobre o aparato estatal. Tais são os casos, por exemplo, das violações ao direito humanitário e da tortura. Daí a importância do estudo da repercussão da criminalização de determinadas condutas pelo Direito Internacional sobre as imunidades de que desfrutam os governantes. Os termos dessa questão colocam-se de modo diferente quando se trata da imunidade racione materiae dos ex-governantes (2.1.1) e quando se aborda a imunidade racione personae dos governantes que ainda estão no desempenho de suas atribuições (2.1.2). “

É importante destacar o que disseram Daniel Damásio Borges e Gauthier Vannieuwenhuys na matéria:

“Em se tratando das imunidades do Estado, tornou-se corrente distinguirem-se os atos soberanos (acta jure imperii) dos atos realizados pelo Estado que poderiam ser feitos por um particular (acta jure gestionis). Essa distinção, contudo, pouco esclarece a noção de ato de função. O governante, no exercício de sua função e em nome do Estado, pode realizar tanto um ato de gestão (firmar um contrato administrativo de fornecimento de bens, por exemplo) quanto um ato de soberania (assinar um decreto regulamentado uma lei ou ordenar um ato de polícia, por exemplo). Do mesmo modo, o governante pode utilizar-se das prerrogativas de sua função em benefício próprio tanto no exercício de atos de gestão quanto no desempenho de atos de soberania. Por conseguinte, o recurso à analogia não é pertinente nesse caso, pois ele não possibilita estabelecer o conteúdo dos atos de função.”

Estudando precedentes da Corte Internacional de Justiça, Daniel Damásio Borges e Gauthier Vannieuwenhuyse (obra citada) assim concluíram:

“A Corte assinalou ainda que as imunidades nada mais são que um obstáculo processual à ação penal movida em face de um juiz estrangeiro. Nesse sentido, observou a Corte, as imunidades podem impedir ações penais durante um certo período e com relação a determinados crimes. Por outro lado, ainda de acordo com a Corte, a imunidade em nada prejudica a norma de Direito Internacional Penal que estabelece a responsabilidade individual dos governantes. Por isso, concluiu a Corte, a imunidade dos governantes em exercício diante do juiz estrangeiro não é sinônimo de impunidade.”

É certo na matéria que houve o chamado caso Pinochet, julgado pela justiça inglesa.

Sobre ele disseram Daniel Damásio Borges e Gauthier Vannieuwenhuyse (obra citada):

“Quando a alta jurisdição britânica apreciou pela primeira vez o pedido da Espanha de extradição do ex-chefe de Estado chileno Augusto Pinochet, ela considerou, por três votos contra dois, que o crime internacional da tortura, sobre o qual a demanda espanhola foi precipuamente fundada, não pertencia à categoria de atos de função. Para os juizes britânicos, os crimes internacionais imputados a Pinochet eram atos privados, ainda que eles houvessem sido perpetrados por Pinochet na sua condição de chefe de Estado e fossem justificados pela política oficial do Estado chileno da época de combate aos oponentes políticos ao regime então vigente. Tal qualificação fundou-se no entendimento dos lordes britânicos de que a tortura não era uma atitude aceitável de um indivíduo, tanto menos de um governante, e não podia ser considerada, portanto, uma função do chefe de Estado. Nesse sentido, a imunidade prevista pelo Direito Internacional não podia dar guarida a essa sorte de condutas. Em um trecho muito significativo e contundente de seu voto, Lord Nicholls of Birkenhead afirmou que conceber a tortura como um ato de função seria ludibriar o Direito Internacional.

Essa mesma posição sobre os crimes internacionais foi, aliás, reafirmada pelos juízes Higgins, Kooijmans e Buergental em sua opinião conjunta proferida no Caso Yerodia. Conforme observa Michel Cosnard, a finalidade de tal linha de raciocínio é clara: adotar-se uma concepção restritiva de atos de função, para tornar determinadas condutas suscetíveis de apreciação pelo juiz estrangeiro. Tal ponto de vista foi, todavia, criticado pelos lordes dissidentes e por uma parte importante da doutrina. A esse respeito, Lord Lloyd of Berwick sublinhou que os crimes imputados a Pinochet foram por ele cometidos na sua qualidade de chefe de Estado, porquanto foram perpetrados com a colaboração de outros governos e pela ação da polícia e do serviço secreto que ele dirigia na sua condição de governante. Ademais, pode-se objetar que a natureza oficial dos atos é um elemento constitutivo da própria definição de determinados crimes internacionais, em particular da tortura. Nessa ordem de ideias seria um ato privado para se excluir a imunidade e, ao mesmo tempo, afirmar-se que ela seria um ato oficial para determinar a responsabilidade penal do governante. “Essas objeções à caracterização do crime internacional como atos privados não nos parecem ser, contudo, determinantes. De início, cabe observar que o mero fato de o ex-governante ter praticado crimes internacionais fazendo uso de suas prerrogativas públicas não significa dizer que tais atos estejam protegidos pela imunidade ratione materiae. A ordem jurídica contemporânea, sobretudo pela afirmação do dever dos Estados de não-violar os Direitos Humanos, tem circunscrito as condutas que podem ser enquadradas como uma função do governante. Nesse sentido, atos que repugnam à ordem jurídica internacional, tais como os crimes internacionais, não podem ser considerados atos de função. Quanto à objeção de Cosnard acima referida, deve-se ter em mente os objetivos próprios das regras internacionais atinentes ao direito das imunidades. Se as normas acerca da responsabilidade internacional visam a identificar os indivíduos que praticaram os crimes internacionais e a responsabilizá-los penalmente, as normas sobre as imunidades têm por escopo proteger os governantes de processos relativos a determinados atos. Assim, dadas essas finalidades distintas, não nos parece de todo contraditório adotar-se uma concepção distinta de atos de função para cada ramo do Direito Internacional acima mencionado. Essa interpretação extensiva dos atos privados não é, todavia, o único argumento a fundamentar a ausência da imunidade ratione materiae dos ex-governantes para crimes internacionais.

…..

Na terceira decisão da Câmara dos Lordes sobre o mesmo Caso Pinochet, a alta jurisdição inglesa admitiu que os atos de tortura atribuídos a Pinochet deveriam ser considerados atos de função. Uma das razões invocadas para justificar essa mudança de opinião foi precisamente a definição de tortura prevista na Convenção sobre a matéria, consoante a qual a tortura é necessariamente um crime cometido por uma autoridade oficial.

Em que pese essa qualificação, os lordes ingleses decidiram que tal crime internacional não era suscetível de ser protegido pela imunidade ratione materiae. E difícil, contudo, identificar com nitidez a ratio decidendi desse julgado que trouxe uma inovação substancial para o direito das imunidades dos governantes. Em uma decisão em que há tantos votos individuais quanto juizes, cada lorde expôs a sua própria fundamentação para negar a Pinochet a imunidade conferida a um ex-governante. Pode-se afirmar, entretanto, que os lordes apoiaram-se, sobremodo, nas disposições da própria Convenção sobre a tortura, de 1984, para justificar a sua decisão. Em sua fundamentação que foi largamente seguida pelos outros juizes do caso, Lord Browne-Wilkinson afirmou que a Convenção sobre a tortura, de que o Chile e o Reino Unido são partes, instituiu um sistema internacional para combatê-la. Assim, podia-se depreender de tal sistema convencional uma exceção, se bem que implícita, à imunidade dos ex-chefes de Estado, quando eles são acusados de haver cometido o crime de tortura. Concluir de outro modo, segundo o juiz britânico, seria contraditório com a finalidade mesma da convencao de 1984: a repressão à tortura.58 Ademais, os lordes salientaram a natureza de jus cogens da norma que proíbe a prática da tortura no Direito Internacional. O alcance desse precedente para o direito das imunidades dos ex-govemantes permanece, contudo, deveras obscuro, porquanto a ausência de imunidade de Pinochet decorreu antes das disposições específicas da Convenção sobre a tortura, de 1984, que de uma norma consuetudinária geral. Nesse caso em particular, a invocação do fundamento convencional reduziu sobremaneira as acusações que pesavam sobre o ex-chefe de Estado chileno, visto que a ausência de imunidade foi reconhecida apenas com relação aos atos posteriores à data da ratificação pelo Reino Unido da Convencao de 1984 – 8 de dezembro de 1988. A doutrina avançou, outrossim, outros argumentos para excluir a imunidade dos ex-governantes quando eles estão implicados em crimes internacionais, mesmo quando tais crimes configurem atos de função. A esse respeito, C. Dominicé afirma que as regras internacionais sobre os crimes devem preponderar sobre as que disciplinam as imunidades dos governantes. Convém observar, porém, que essa visão sobre os limites das imunidades dos ex-governantes não parece ter sido acolhida pela Corte Internacional de Justiça, que reafirmou a distinção clássica entre atos de função e atos privados. Em um obiter dictum da decisão do Caso Yerodia, a Corte assinalou que, em se tratando de atos cometidos no exercício de suas funções, os ex-governantes dispõem de uma imunidade penal absoluta pelos seus atos de função. A significação desse obiter dictum permanece, contudo, incerta, visto que a Corte não precisou se os crimes internacionais estão compreendidos na noção de atos de função.

Diante das imprecisões e das contradições das decisões das jurisdições nacionais e internacionais em um curto período de tempo, segue-se que não se pode dizer, com exatidão, qual é o estado atual do Direito Internacional sobre essa matéria.”

III – A IMUNIDADE DIPLOMÁTICA

Há, no direito internacional público, a imunidade diplomática.

Na lição de Anibal Bruno (Direito Penal, Rio de Janeiro, Forense, 1959, volume I, pág. 232) entende-se que os representantes de governo estrangeiros estão excluídos da jurisdição criminal dos países em que exercem suas funções.

Sendo assim, não se aplicam as leis processuais brasileiras nas hipóteses de imunidades diplomáticas, que são baseadas no respeito e consideração ao Estado que representam e na necessidade de cercar sua atividade para o perfeito desempenho de sua missão diplomática, que é vista como aspecto da soberania do Estado estrangeiro.

A questão das imunidades deve ser analisada a partir da Convenção de Viena sobre relações diplomáticas, assinada a 18 de abril de 1961, aprovada pelo Decreto Legislativo n. 103, de 1964, e ratificada em 23 de fevereiro de 1965, e da Convenção de Viena sobre as relações consulares, de 24 de abril de 1963, aprovada pelo Decreto Legislativo n. 6, de 1967, e ratificada em 20 de abril de 1967.

As imunidades diplomáticas referem-se a qualquer delito e se estendem a todos os agentes diplomáticos (embaixador, secretários da embaixada, pessoal técnico e administrativo das representações), aos componentes da família deles e aos funcionários das organizações internacionais (ONU, OEA, etc.) quanto ao serviço. No caso de falecimento de um diplomata os membros de sua família continuarão no gozo dos privilégios e imunidades a que têm direito, até a expiração de um prazo razoável que lhes permita deixar o território do Estado acreditado, como se lê do artigo 39, § 3º, da Convenção de Viena sobre relações diplomáticas.

Estão cobertos pelas imunidades diplomáticas, o chefe do Estado estrangeiro que visita o país e ainda os membros de sua comitiva.

A inviolabilidade dos diplomatas se estende à residência particular ou oficial dos protegidos.

Por sua vez, estão excluídos das imunidades que foram referenciadas os empregados particulares dos agentes diplomáticos, a não ser que o Estado acreditante as reconheça. O Estado acreditado deverá exercer a sua jurisdição sobre tais pessoas de modo a não interferir demasiadamente com o desempenho das funções da missão diplomática.

A teor dos artigos 41 e 43 da Convenção de Viena sobre relações consulares, os cônsules, que são agentes diplomáticos que representam os interesses de pessoas físicas ou estrangeiras, não gozam de ampla imunidade, a não ser que haja um tratado entre as nações interessadas. Pelas infrações praticadas no exercício de suas funções respondem perante as autoridades do País que os nomeou, como já decidiu o Supremo Tribunal Federal (RTJ 63/65) , gozando ainda de privilégios a respeito da prisão preventiva.

Percebe-se que o tema relativo aos privilégios e imunidades concernentes às relações diplomáticas e consulares foi tratado por duas convenções: A Convenção de Viena sobre as Relações Diplomáticas, de 1961, e a Convenção de Viena, sobre as Relações Consulares, de 1963, ambas ratificadas pelo Brasil. Observo, seguindo a lição de Francisco Rezek (Direito Internacional Público: curso elementar, 9ª edição, São Paulo, Saraiva, 2002, pág. 160 e 161) , que o motivo de se ter concluído por duas convenções leva em conta o fato de o diplomata representar o Estado de origem sujeito a soberania local, bem como em relação ao trato bilateral dos assuntos de Estado, ao passo que o cônsul representa o Estado de origem para o fim de cuidar, no Estado em que se encontra, de interesses privados (interesses dos compatriotas, que ali se encontrem em qualquer título e os de elementos locais que tencionem visitar, por exemplo, aquele país, de lá exportar bens, ou para lá exportar).

As sedes diplomáticas (embaixadas, sedes de governos internacionais, etc.) são invioláveis como garantia às representações estrangeiras.

As convenções internacionais assinalam que os locais das missões diplomáticas são invioláveis, não podendo ser objeto de busca, requisição, embargo ou medida de execução, ficando assegurada a proteção a seus arquivos, documentos, correspondência, incluídos os dos funcionários consulares, por não pertencerem a estes, mas ao Estado a que eles servem. O Estado acreditante pode ainda renunciar a tais imunidades, mas o deve fazer de forma expressa.

Por certo, os delitos cometidos nas representações diplomáticas são alcançados pela lei brasileira se praticados por pessoas que não gozam de imunidade, respeitando-se as imunidades no que diz respeito aos atos de investigação e do processo.

O Estado acreditante – e somente ele – pode renunciar, se entender conveniente, às imunidades de índole penal e civil de que gozam seus representantes diplomáticos e consulares.

Já dissemos que, em 1961, foi assinada a Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas, que veio a codificar a matéria com relação a missões diplomáticas.

Registro, na linha do ensinamento de Hildebrando Accioly (Manual de Direito Internacional Público, São Paulo, Ed. Saraiva, 11ª edição, 1976, pág. 105.) , que a ênfase da Convenção é sobre a missão diplomática, relegando o chefe da missão a segundo plano.

Tem-se que a expressão agente diplomático abrange o chefe da missão ou um membro do pessoal diplomático da missão, distanciando-se do que se deparava no Regulamento de Viena de 1815, em que a expressão agente diplomático era reservada apenas ao chefe da missão.

A missão diplomática é um conjunto de pessoas nomeadas para um Estado (chamado ¨Estado acreditante¨) para exercer, sob a autoridade de um chefe de missão, funções de caráter diplomático sobre o território de um Estado estrangeiro (chamado de ¨Estado acreditado¨).

A missão diplomática é composta do chefe da missão, dos membros do pessoal diplomático e técnico e do pessoal do serviço da missão (Convenção de Viena de 1961, artigo 1º, alínea ¨c¨). Por sua vez, o pessoal diplomático abrange os chefes da missão (artigo 14 da Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas, os chefes de Missão) , Ministro Conselheiro, secretários de embaixada ou de legação e adidos militares e civis.

Em muitos países, o pessoal diplomático se constitui de um corpo de funcionários de carreira.

No que concerne à missão diplomática, tanto os diplomatas de carreira (que vai do Embaixador ou terceiro-secretário) quanto ao pessoal do quadro administrativo e técnico (consultores, tradutores, contabilistas, etc.) – estes últimos, deste que provenham do Estado de origem, e não recrutados in loco, têm ampla imunidade de jurisdição penal.

Antes de efetuada a nomeação, o governo que resolve acreditar um agente diplomático junto a outro governo deve solicitar deste a aceitação da pessoa escolhida. A essa consulta, dá-se a designação de pedido de agrément.

O agente diplomático tem deveres para com o próprio Estado e para com o Estado junto a cujo governo se ache acreditado.

São citadas três categorias de deveres: de representação, de observação e de proteção. Como representante de seu Estado, o agente diplomático fala em nome de seu governo, ao governo junto ao qual está acreditado; negocia com este, trata de assuntos ou questões pendentes entre os dois; como observador, acompanha a vida política, social e econômica do país onde está exercendo as suas funções; como elemento de proteção, exerce esta em favor dos direitos e interesses do Estado representado e das pessoas e bens dos seus nacionais.

Cito ainda os deveres do agente diplomático para com o Estado que os recebe: tratar com respeito e consideração o dito Estado; não intervir na sua política ou nos negócios de administração interna; não desrespeitar a Constituição e as leis.

Por sua vez, encontramos três categorias de prerrogativas ou de imunidades: inviolabilidade da pessoa e residência; imunidade de jurisdição local e isenção de impostos.

Vamos nos concentrar, para efeito desse estudo, nas duas primeiras.

Fica certo que o agente diplomático deve gozar de proteção especial, no Estado que o recebe: sua pessoa, sua residência oficial e particular; seus carros, seus papéis, devem ser invioláveis. Assim o Estado junto ao qual esteja acreditado deve abster-se de qualquer ato ofensivo ou violento, a seu respeito, e punir os particulares que pratiquem contra ele qualquer ato dessa natureza. É que se lê do artigo 29 da Convenção de Viena.

Mas é claro que a inviolabilidade pessoal do agente diplomático não pode ser tomada em sentido absoluto, pois quando pratica atos de gravidade contra a ordem pública ou contra a segurança do Estado onde se acha acreditado, pode este exigir a sua retirada e até mesmo fazer cercar a sua residência, podendo, inclusive, expulsá-lo, se não for ele retirado pelo seu governo ou não se retirar de forma espontânea. Mas não poderá o Estado prendê-lo.

Ainda se tem que, em decorrência da inviolabilidade da missão, que ¨os agentes do Estado acreditado não poderão nele penetrar sem o consentimento do Chefe da missão¨, do que se lê no artigo 22, § 1º, da Convenção de Viena.

Levo a atenção com relação a imunidade penal do pessoal da missão diplomática.

O artigo 31, § 1º, da Convenção de Viena de 1961 determina que o agente diplomático gozará de imunidade de jurisdição penal do Estado acreditado. Tal imunidade, como dito, abrange, inclusive, os membros de suas respectivas famílias, nos termos do artigo 37, § 1º, da convenção referenciada.

Tais agentes do Estado devem, entretanto, ter residência permanente no Estado acreditado. Os crimes praticados por tais pessoas, quando praticados em território brasileiro, não estarão sujeitos (salvo renúncia expressa do Estado acreditante) a jurisdição penal, sejam quais forem os delitos (homicídio, latrocínio, roubo, furto, extorsão, etc.). Bem disse, Valerio de Oliveira Mazzuoli (Curso de Direito Internacional Público, 3ª edição, São Paulo, RT, pág. 481) que, em virtude disso, o agente não pode ser preso e julgado pela autoridade do país onde exerce suas funções, seja qual for o crime que o acusem. Mas a prática de crimes pelos membros da missão diplomática não os livra do processo-crime que, seguramente, deverão sofrer no seu país de origem. Aplica-se com isso o artigo 31, § 4º, da Convenção de Viena, onde se diz que a imunidade de jurisdição de um agente diplomático no Estado acreditado não o isenta da jurisdição do Estado acreditante.

Na lição de Luis Flávio Gomes e Antonio Garcia Molina (Pablos de. Direito Penal, Parte Geral, volume Ii, São Paulo, RT, 2007, pág. 128) , a imunidade penal não impede que a polícia local investigue o crime praticado e colha as informações necessárias ao seu esclarecimento, as quais deverão ser enviadas ás autoridades do país de origem do agente, a fim de que a sua Justiça tome as providências necessárias para o seu processo e julgamento. Para os citados juristas, não haverá lavratura de auto de prisão em flagrante, apenas o registro da ocorrência para efeitos documentais (documentos estes que serão enviados a seu país de origem para efeitos de persecução penal).

IV – A IMUNIDADE DO CHEFE DO EXECUTIVO NO BRASIL

O Brasil, como alguns Estados, concede imunidade ao chefe de governo e de Estado.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da AP 305/QO, Relator Ministro Celso de Mello, DJ de 18 de dezembro de 1992, acentuou que o artigo 86, parágrafo quarto, da Constituição, ao outorgar privilégio de ordem político-funcional ao Presidente da República, exclui-o, durante a vigência de seu mandato – e por atos estranhos a seu exercício -, da possibilidade de ser ele submetido, no plano judicial, a qualquer ação persecutória do Estado.

Sendo assim a cláusula de exclusão inscrita no preceito constitucional, inscrito no artigo 84, parágrafo quarto, da Constituição Federal, ao inibir a atividade do Poder Público, em sede judicial, alcança as infrações penais comuns praticados em momento anterior ao da investidura no cargo de Chefe do Poder Executivo da União, bem assim aqueles praticados durante a vigência do mandato, desde que estranhas ao oficio presidencial. Será hipótese de imunidade processual temporária.

Ficou acentuado que a norma constitucional consubstanciada no artigo 86, § 4º reclama e impõe, em função de seu caráter excepcional, exegese restrita, do que deriva a sua inaplicabilidade a situações jurídicas de ordem extrapenal.

Como conclusão se tem que a Constituição, no artigo 86, § 4º, não consagrou o princípio da irresponsabilidade penal absoluta do Presidente da República.

O Chefe de Estado, nos delitos penais praticados ¨in officio¨ou cometidos ¨propter officium¨, poderá ainda que vigente o mandato presidencial, sofrer a ¨persecutio criminis, ¨ desde que obtida, previamente, a necessária autorização da Câmara dos Deputados.

Disse o Ministro Sepúlveda Pertence ( Inq. 567 – DF), que o alcance concreto da cláusula constitucional que defere ao Presidente da República “imunidade temporária à persecução penal”, traduz-se na paralisação da própria atividade persecutória que incida sobre atos delituosos estranhos ao exercício das funções presidenciais ( CF, art. 86, par.4º), até que sobrevenha a cessação do mandato.

Sobre isso se tem de posição do Ministro Celso de Mello (Inq. 927 – 9/SP, Relator Ministro Celso de Mello, DJ 1, de 23 de fevereiro de 1995, pág. 3.507) quando disse:

“Os ilícitos penais cometidos em momento anterior ao da investidura do candidato eleito na Presidência da República – exatamente porque não configuram delicta in officio – também são alcançados pela norma tutelar positivada no § 4º do art. 86 da Lei Fundamental, cuja eficácia subordinante e imperativa inibe provisoriamente o exercício pelo Estado, do seu poder de persecução criminal”.

No inquérito 1.418 – 9, DJU de 8 de novembro de 2001, o Ministro Celso de Mello repetiu que:

“A cláusula de imunidade penal temporária, instituída, em caráter extraordinário, pelo art. 86, § 4\”, da Constituição Federal, impede que o Presidente da República, durante a vigência de seu mandato, sofra persecução penal, por atos que se revelarem estranhos ao exercício das funções inerentes ao ofício presidencial. Doutrina. Precedentes”.

Mas é, na argumentação colhida no Inq 672 – 6 – DF, que o Ministro Celso de Mello registra:

“ Essa norma constitucional – que ostenta nítido caráter derrogatório do direito comum – reclama e impõe, em função de sua própria excepcionalidade, exegese estrita, do que deriva a sua inaplicabilidade a situações jurídicas de ordem extrapenal.

Sendo assim, torna-se lícito asseverar que o Presidente da República não dispõe de imunidade, quer em face de procedimentos judiciais que vissem a definir-lhe a responsabilidade civil, quer em face de procedimentos instaurados por suposta prática de infrações político-administrativas (ou impropriamente denominados crimes de responsabilidade), quer, ainda, em face de procedimentos destinados a apurar, para efeitos estritamente fiscais, a responsabilidade tributária do Chefe do Poder Executivo da União.”

Mas haveria impedimento constitucional de se proceder a qualquer investigação contra o Presidente da República por fatos anteriores ao mandato de forma a ensejar a informatio delicti?

Interessa-nos, principalmente, o trecho, naquele pronunciamento, em que o Ministro Celso de Mello conclui:

“De outro lado, impõe-se advertir que, mesmo na esfera penal, a imunidade constitucional em questão somente incide sobre os atos inerentes à persecutio criminis in judicio. Não impede, portanto, que, por iniciativa do Ministério Público, sejam ordenadas e praticadas, na fase pré-processual do procedimento investigatório, diligências de caráter instrutório destinadas a ensejar a informatio delicti e a viabilizar, no momento constitucionalmente oportuno, o ajuizamento da ação penal.”

Nesse entendimento exposto pelo Ministro Celso de Mello, somente estão abrangidas pelo preceito inscrito no par.4º do art. 86 da Constituição Federal as infrações penais comuns eventualmente praticadas pelo Presidente da República que não guardem – ainda que praticadas na vigência do mandato – qualquer conexão com o exercício do ofício presidencial.

Tal se dá em decorrência do princípio republicano, na possibilidade de responsabilizá-lo, penal e politicamente, pelos atos ilícitos que venha a praticar no exercício das funções.

Portanto, repita-se, o artigo 86, parágrafo quarto, da Constituição, ao outorgar privilégio de ordem político-funcional ao Presidente da República, exclui-o, durante a vigência de seu mandato – e por atos estranhos a seu exercício -, da possibilidade de ser ele submetido, no plano judicial, a qualquer ação persecutória do Estado.

O presidente não pode ser julgado por um suposto crime que aconteceu anteriormente à sua chegada à presidência da República. Mas pode ser investigado.

*Rogério Tadeu Romano, procurador regional da República aposentado. Professor de Processo Penal e Direito Penal. Advogado