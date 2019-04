As críticas do general Paulo Chagas ao Supremo no Twitter

Um dos alvos da operação da Polícia Federal desta terça, 16, sobre fake news contra ministros do Supremo Tribunal Federal é o general da reserva Paulo Chagas. Derrotado nas eleições de 2018 quando foi candidato ao governo do Distrito Federal pelo PRP, ele costuma utilizar o Twitter para fazer críticas ao STF.

Nesta sexta, ele “anunciou” em sua conta ter sido alvo da operação e ironizou o fato de não estar em casa quando a Polícia Federal bateu a sua porta. “Caros amigos, acabo de ser honrado com a visita da Polícia Federal em minha residência, com mandato de busca e apreensão expedido por ninguém menos do que ministro Alexandre de Moraes. Quanta honra! Lamentei estar fora de Brasília e não poder recebe-los pessoalmente.”

Ao Blog do Fausto Facedo, Chagas disse nesta terça que tem certeza que é alvo da operação por conta de suas postagens. “Escrevo sobre o STF há muito tempo. Evito falar mal da Corte, Mas não de atos de pessoas da Corte. Estou em Campinas. Minha reação é de achar graça”, disse.

Em março, ele disse que os ministros da Suprema Corte deveriam ser, eles próprios, os alvos do inquérito sobre fake news. “Os ministros do STF devem ser os principais alvos do inquérito mandado instaurar por Dias Toffolli. Eles são os grandes responsáveis pelas agressões e pela desmoralização das instituições republicanas.”

O militar já disse não confiar nos ministros da Suprema Corte, como numa publicação feita em 4 de abril. “Reconheço a importância do STF, mas, independente das ‘suspicazes’ manifestações de apoio que receberam, não confio no conjunto dos atuais ministros, vejo-os mais comprometidos com a impunidade do que com a Justiça. Como cidadão não lhes reconheço a imparcialidade. É meu direito!”

O nome do militar já esteve associado a publicações falsas. Na segunda, 15, o Estadão Verifica mostrou que era boato uma informação que circulava no Facebook de que o chefe do Gabinete de Segurança Institucional de Jair Bolsonaro, Augusto Heleno, teria falado em fechar o Congresso. A informação era creditada a Paulo Chagas – porém, a publicação não foi encontrada em suas páginas.

Veja outras publicações de Paulo Chagas sobre o STF:

A pressão popular sobre os ministros do STF está surtindo efeito.

Se quem não deve não teme, por que Gilmar Mendes e Toffolli estão tão agressivos? O desespero indica que estamos no caminho da verdade!

"Sustentar o fogo porque a vitória é nossa" — General Paulo Chagas (@GenPauloChagas) March 16, 2019

Está prestes a cair a "última torre de marfim da República".

A faxina moral que devassou Executivo e Legislativo chega ao Judiciário. Não é por acaso que o STF tenha se arvorado de "órgão acusador e julgador dos que o acusam". — General Paulo Chagas (@GenPauloChagas) April 13, 2019

Reconheço a importância do STF, mas, independente das "suspicazes" manifestações de apoio q receberam, não confio no conjunto dos atuais ministros, vejo-os mais comprometidos com a impunidade do q com a JUSTIÇA.

Como cidadão não lhes reconheço a imparcialidade.

É MEU DIREITO! — General Paulo Chagas (@GenPauloChagas) April 4, 2019

Alexandre de Moraes diz que não é legal atacar o STF por não concordar de UMA decisão do tribunal.

Concordo!

Mas o que fazer quando o povo discorda de TODAS as decisões do Tribunal? — General Paulo Chagas (@GenPauloChagas) March 20, 2019

A Incompetência, a Arrogância, a Irresponsabilidade e o Desrespeito dos atuais ministros do STF para com a lógica da Justiça são as melhores provas do seu comprometimento ideológico e/ou moral com a canalha presa ou a ser presa por corrupção. — General Paulo Chagas (@GenPauloChagas) March 18, 2019

Os ministros do STF devem ser os principais alvos do inquérito mandado instaurar por Dias Toffolli. Eles são os grandes responsáveis pelas agressões e pela desmoralização das instituições republicanas. — General Paulo Chagas (@GenPauloChagas) March 16, 2019

A Suprema Corte é o único poder que ainda guarda vínculo total com a "era pós moral" iniciada no final dos anos 80.

Cabe ao Senado Federal o dever constitucional e patriótico de limpar o STF de todos que ainda guardam vínculos com esse tempo. — General Paulo Chagas (@GenPauloChagas) March 16, 2019