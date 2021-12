As consequências do egoísmo climático

“Os desertos exteriores se multiplicam no mundo, porque os desertos interiores se tornaram”- Papa Bento XVI

Durante os anos iniciais da guerra fria, intelectuais dos Estados Unidos, como o cantor folk Paul Stookey, diziam que haveria uma mudança de nome da principal revista americana, People, que acompanhando os tempos passaria em futuro próximo a se chamar Us, posteriormente Me e finalmente Self.

Expoentes da contracultura ironizavam o individualismo crescente, de uma cultura selfish que se acentuava com a sociedade de consumo, enquanto começavam os alertas que respaldaram a Conferencia de Estocolmo, em 1972. Hoje os alertas se revestem de farta comprovação científica que mostra os abusos da humanidade sofre os limites do planeta. Ao contrário de um pacto pela sobrevivência comum, floresce a alienação de gerações cada vez mais fechadas em universos digitais individualizados.

O individualismo ironizado por Stookey ganhou terreno fértil no século XXI para consolidar-se, tornando a todos protagonistas em seus próprios palcos de redes sociais, onde as ações pouco se voltam, na prática, à causa social ou ambiental.

De outro lado, ascende um incompreensível e obscurantista negacionismo, que abarca nações que vinham protagonizando inovação e humanidades.

O Antropoceno (período mais recente do planeta) é real. É um andar fora dos limites, reeditando na realidade a fábula de Midas, onde menos de 1% da humanidade concentra riqueza e segue embriagada pelos efeitos econômicos da revolução industrial.

Os países do G20, responsáveis por concentração de renda e poluição global, seguem mergulhados nos efeitos embriagantes do consumo exacerbado destinado a poucos e por pouco tempo, ignorando um enorme metabolismo humano que caminha para a insegurança hídrica e alimentar.

Não há saída para a humanidade dentro do Antropoceno sem solidariedade, mas o fato é que não estamos educando as novas gerações para essa prática. Da diplomacia global às práticas comportamentais individuais mergulha-se mais e mais em uma realidade selfish. Na esfera global intensifica-se a busca de hegemonia, dos interesses econômicos e do poder geopolítico, o que esteve às mesas de negociação da recente COP26 de Glasgow, de forma muito clara.

Nada mais selfish que a velha economia, que busca lucrar sem se preocupar com os deletérios efeitos ambientais. No Brasil, a gênese colonialista e exploratória é pouco questionada e não ocorreu um necessário rompimento com as velhas oligarquias e suas formas estruturadas de poder a qualquer custo.

Enquanto a América espanhola rebelava-se com os laços coloniais da coroa espanhola, D. João VI retornava a Portugal delegando, em curto prazo, ao seu príncipe primogênito a tarefa da independência, antes que algum aventureiro lançasse mão da coroa. Essa transição pactuada é completamente inversa ao processo que se deu nas relações de dissidência com a coroa espanhola e que na América Latina gerou heróis como Bolivar, San Martin, O’Higgins e outros.

A proclamação tardia de nossa República, com muitos anos de vergonhosa prorrogação da escravatura no Brasil, demonstrou quão fortes eram os laços de poder colonial remanescentes. Também foi amena a proclamação da República, que não rompeu laços com as elites econômicas de raízes colonialistas e, bem ao contrário, foi produzida com seu apoio.

Foi um alento civilizatório notável o Brasil ter avançado com os marcos legais trazidos pela Constituição Cidadã de 1988. Mas este renascimento cidadão não se tornou, de fato, transformador. Uma análise sobre a composição do Legislativo federal, assim como sobre a base de apoio à atual representação do Executivo federal, permitirá identificar profundas raízes que, arraigadas ao poder, permaneceram como extratos daninhos de uma oligarquia que não abre mão de seus poderes e privilégios.

Assim, as visíveis e identificáveis relações entre colonialismo, território e poder, mantidas ao longo de nossa história, podem clarificar o porquê das dificuldades do Brasil em prosperar em solidariedade, de forma mais estrutural.

Falar em solidariedade implica despojamento, que por sua vez demandará simpatia à simplicidade. Para os círculos religiosos, essa transformação da realidade tem sido constantemente reafirmada.

Ao final da década de 1970, 45 anos antes da Encíclica Laudato Si do Papa Francisco, Paulo VI dirigiu-se à Fundação das Nações Unidas para a Agricultura (FAO), demonstrando preocupação com uma “catástrofe ecológica sob o efeito da explosão da civilização industrial”, atribuída à necessidade urgente de uma mudança radical no comportamento da humanidade, porque “os progressos científicos mais extraordinários, as invenções técnicas mais assombrosas, o desenvolvimento económico mais prodigioso, se não estiverem unidos a um progresso social e moral, voltam-se necessariamente contra o homem”.

De fato, progressos científicos extraordinários permitiram que o relatório AR6, do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC), atestasse um estado de emergência climática que exige a imediata transformação da matriz energética do planeta, sob pena de duras consequências para a humanidade, que podem chegar ao riscos de extinção, uma vez que o aquecimento provocado pelo homem pode acender o pavio para libertar o permafrost, gigantesco reservatório de metano estocado na região do Ártico e com potencial para alterações climáticas catastróficas.

Alterar os padrões de consumo e libertar o planeta dos efeitos nocivos dos combustíveis fósseis tornou-se a lição de casa para a humanidade. Não podemos isentar de responsabilidade, neste momento, aqueles que têm a função de gerir os destinos da humanidade. Diante das reais ameaças à espécie humana, o perfil selfish, seja aplicado ao individualismo consumista ou às nações pouco colaborativas e/ou negacionistas, tendem a ser considerados não apenas como algo desarrazoado e desumano, mas certamente se tornarão fora da lei.

Dentro de poucos anos, há possibilidade de que ocorra uma responsabilização social ampla contra atitudes irresponsáveis, assim como vemos hoje com repulsa os velhos filmes que retratavam, com uma narrativa irresponsável, o massacre dos povos indígenas ou o abate de elefantes para a retirada de marfim.

Há um avanço considerável da consciência pública sobre a questão ambiental, mas essa consciência não se transformou, de forma eficiente, em mudanças comportamentais. Também há uma evidente compreensão de que simplicidade e tecnologia podem e devem andar juntas, como afirmava Paulo VI, que denunciava descaminhos no progresso científico, que, mesmo extraordinário, seria vazio e danoso sem valores sociais e morais.

Há sinais mais do que evidentes das transformações que se avizinham. Diante de uma realidade onde se alinham cientistas e teólogos, propondo uma revolução de valores, não há como negar que estamos no início de um novo tempo.

A natureza que não tem mecanismos para retroagir. Só apresentará como resposta, à ação humana, sua própria consequência, acompanhada de uma limitada capacidade de adaptação insuficiente diante do ritmo atual do aquecimento global.

Para os que já assistiram ao filme “Don’t Look Up” (Não olhe para cima, em cartaz no Netflix), de Adam McKay, este artigo poderá soar mais do que um apelo para uma mudança de comportamento antes que seja tarde demais. Nossa realidade retrata, como a ficção, além da miscelânia de interesses fúteis envolvidos, que insistem em deixar as coisas como estão, a enorme incompetência e irresponsabilidade dos que estão encarregados de gerir nossa casa comum.

*Carlos Bocuhy é presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental (Proam)