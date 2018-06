Às 17h31, a senha para Moro prender Lula

Às 17h31 desta quinta-feira, 5, os magistrados Nivaldo Brunoni – substituto do desembargador Gebran Neto na relatoria da Lava Jato no TRF-4 – e Leandro Paulsen, presidente da 8ª Turma da Corte comunicaram o juiz Sérgio Moro, da Operação Lava Jato, a determinação para a prisão de Lula. “Desse modo e considerando o exaurimento dessa instância recursal – forte no descabimento de embargos infringentes de acórdão unânime -, deve ser dado cumprimento à determinação de execução da pena”, escreveram os magistrados.

Pouco depois de receber o ofício do Tribunal Regional Federal da 4ª Região – Corte de apelação da Lava Jato -, Moro expediu ordem de prisão contra Lula, mas deu ao petista a oportunidade de se entregar ‘voluntariamente’ à sede da Polícia Federal em Curitiba até às 17h desta sexta-feira, 6.