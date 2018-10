As 17 diligências da Procuradoria contra o ‘Posto Ipiranga’ de Bolsonaro

Ao instaurar procedimento de investigação criminal contra Paulo Guedes, o chefe da equipe econômica do candidato à Presidência Jair Bolsonaro (PSL), o chefe da força-tarefa Greenfield, elencou 17 diligências para apurar possíveis fraudes em fundos de pensões envolvendo o economista.

Documento 1.16.000.002730.2018-67PIC PDF

Guedes é suspeito de cometer crimes de gestão fraudulenta e temerária à frente de fundos de investimentos (FIPs) que receberam R$ 1 bilhão, entre 2009 e 2013, de fundos de pensão ligados a empresas públicas. O próprio presidenciável do PSL o chama de seu ‘Posto Ipiranga’.

LEIA AS DILIGÊNCIAS:

COM A PALAVRA, A DEFESA DE PAULO GUEDES

Causa perplexidade que, às vésperas da definição da eleição presidencial, tenha sido instaurado um procedimento para apurar fatos apresentados por um relatório manifestamente mentiroso. Resta claro que essa iniciativa é uma afronta à democracia cujo principal objetivo é o de confundir o eleitor.

Cumpre esclarecer que o fundo FIP BR EDUCACIONAL não trouxe qualquer prejuízo aos fundos de pensão. Ao contrário. Ele apresentou retorno substancialmente acima do objetivo estabelecido no regulamento firmado entre os cotistas. Da mesma forma, não houve, ao longo da operação, qualquer conduta antiética ou irregular por parte de Paulo Guedes, cuja reputação jamais foi questionada e é amplamente reconhecida no Brasil e no exterior.

A defesa vai apresentar toda a documentação que comprova a lisura das operações, esclarecer quaisquer dúvidas das autoridades competentes e reitera sua confiança na Justiça brasileira.”

Nota dos advogados do sr. Paulo Guedes – Ticiano Figueiredo e Pedro Ivo Velloso