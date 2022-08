Artigo pela democracia

Vamos deixar de lado as questões de ideologia. A análise será simples, prática, democrática e meramente comparativa.

Usar adjetivos como “Genocida”, “Fascista” ou “Ditador” parece muito simples ao se deixar levar por uma onda discursiva, sem nunca antes se ter vivido sob um regime como aqueles de Hitler, Mussolini ou da Coréia do Norte, da Venezuela, de Cuba, de Nicarágua e de muitos dos países da África. São termos têm que têm sido utilizados em conjecturas fajutas e desfiguradas. Na outra parte, estes mesmos indivíduos seguem, admiram ou por alguma razão preferem o lado de personagens criminosos condenados, no maior escândalo de corrupção institucionalizada, como nunca antes visto, talvez no mundo inteiro.

Vivemos, na realidade, uma onda de cegueira deliberada, na qual muitos ignoram tudo ou quase tudo o que aconteceu em tempos recentes, há apenas dez anos, e que se resumiu no maior saqueamento do dinheiro público da história do Brasil… Foram investigações, processos, condenações, confirmações das condenações, prisões, e, finalmente,…inacreditáveis “descondenações”…

Vamos relembrar a quem a Justiça atribuiu…

Caso Mensalão: Compra de parlamentares, de Deputados e Senadores – com o objetivo de “tomar” e se perpetuar no Poder;

Caso Petrolão: Fraudes em contratações bilionárias envolvendo agentes públicos e empresários;

Desvio de quantias milionárias do DNIT;

Caso dos Bingos: Extorsão de Bicheiro (Carlinhos Cachoeira);

Operação Porto Seguro (Rosemary Noronha – ex-chefe do escritório da Presidência em SP);

Caso Erenice Guerra (Casa Civil da Presidência): esquema que favorecia a empresa aérea de seu filho a fechar contratos com os Correios;

Caso Ideli Salvati: Empresa Intech Boating contratada para construir lanchas-patrulhas por mais de R$ 1 milhão cada, seguida de doações ao comitê partidário local;

Caso Fernando Pimentel: Sua empresa de Consultoria teria vencido licitações com a Prefeitura de BH;

Caso Orlando Silva: Ministro teria desviado dinheiro do Ministério para beneficiar o Partido Político;

Caso Ministério do Trabalho: Cobrança de propinas de ONGs para receberem dinheiro do Governo;

Casos do BNDES: Empréstimos bilionários, sem garantias e nunca pagos, financiando Ditaduras – Cuba, Venezuela, e países da África;

Caso Pasadena: Compra superfaturada e fraudulenta de refinaria nos EUA;

Contratação de inúmeros funcionários em cargos comissionados que deviam entregar 10% dos salários ao Partido Político;

Pagamentos milionários a artistas que não necessitavam de ajuda financeira (Lei Rouanet);

Empréstimos milionários a veículos privados de comunicações – TVs (pagos em anúncios…), Jornais, etc.;

Desvio de dinheiro público em refinaria de combustível (Abreu e Lima);

Desvio de dinheiro público na transposição do Rio São Francisco;

Pedaladas Fiscais;

Obras inacabadas em todo o Brasil para viabilizar o roubo do dinheiro público;

Desvio (roubo) de dinheiro dos fundos de pensões: Petrobrás (Petros), CEF (Funcef), Banco do Brasil (Previ) e Correios (Postalis);

Fraudes bilionárias no BNDESPar com a JBS; fraudes com ONGs; fraudes na FUNAI;

Elaborações de Dossiês forjados;

Suspeitas de articulações e/ou práticas de assassinatos a Prefeitos (Celso Daniel – Santo André/SP e Toninho – Campinas/SP);

Triplex;

Sítio;

Dinheiro (dinheirão) pago por Palestras que nunca existiram;

Subtração de objetos pertencentes ao Gabinete da Presidência; …etc.

Há mais do que isso? Certamente! São outros casos que não lembramos (foram tantos que são incontáveis…) e há ainda aqueles que não foram descobertos. Esse foi o nosso passado, que, incrivelmente, muitos parecem dispostos a reviver. “Uma sociedade desinteressada e pouco disposta a aprender com o passado está condenada a caminhar sempre na escuridão”. (J. Edgard Hoover).

A pobreza de raciocínio é levada, inerte, pela maré de uma Mídia desvirtuada e interesseira e se limitam a repetir aqueles adjetivos pejorativos: “Genocida”, “Fascista”, “Ditador”, “Ele não dá”! Trata-se de uma Mídia que chega a dizer “Infelizmente temos que dar boas notícias!” Mas termos vazios usados são repetidos por militantes, e também por certos Professores, Jornalistas, Artistas, e até, lamentavelmente, por alguns Juristas…

E não se trata só da mídia enviesada. São também os “influencers” de “ignoranters”. Existe um verdadeiro bombardeio de amnésia através de redes sociais. Uma enxurrada de manifestações de intolerância, pura e simples. “Acuse os adversários do que você faz, chame-os do que você é!”. -… e assim engane aqueles que são incapazes de discernir, – do que você fez, e de quem você é – de fato…

Mas, curiosamente, vejamos quais eram os 11 princípios do nazista Joseph Goebbels, Ministro da propaganda de Hitler:

Princípio da simplificação e do inimigo único: Não diversificar, escolher só um inimigo. Princípio do Contágio: Divulgar a capacidade de contágio que este inimigo tem. Referir um passado perfeito e mostrar como o presente e o futuro estão contaminados – por este inimigo. Princípio da Transposição: Atribuir todos os males sociais ao inimigo. Princípio da desfiguração: Exagerar nas más notícias até desfigurá-las, criando um clima de insegurança e medo. Princípio da vulgarização: Transformar tudo o que é realizado em torpe e de má índole. Princípio da Orquestração: Disseminar boatos até eles se transformarem em notícias. Princípio da renovação: Disseminar seguidamente várias notícias contra o inimigo escolhido para que as pessoas não tenham tempo de pensar. Princípio do verossímil: Discutir as notícias com “especialistas”, obtendo suas interpretações, sempre contra o inimigo. Princípio do silêncio: Ocultar toda a informação que não seja conveniente. Princípio da transferência: Potencializar um fato presente, comparando com um fato passado. Princípio da unanimidade: Buscar a convergência em assuntos de interesse geral, de forma a direcioná-los contra o inimigo.

Nem a constatação de alguém que dirige, toma parte e se alia a organização criminosa – como nunca antes visto nesse País – (tal como foi definido pelo STF) é capaz de jogar luz àquela cegueira. Lógico, pois trata-se de uma cegueira cerebral, e não da visão. “A mente vê, a mente ouve; as outras faculdades são surdas e cegas”. (Epicarmo).

A capacidade de raciocinar parece ter sido deixada de lado. Mas pior que isso, a capacidade de apenas comparar está sendo – por eles – solenemente desprezada. Difícil então é entender qual a razão desse desvalor. Exsurgem apenas duas hipóteses: 1- Expectativa de tirar proveito de uma situação; ou 2- Ter dificuldade ou preguiça de raciocinar.

Essa incrível dificuldade cognitiva vem a reboque de ainda outro tipo de Influenciadores. São ativistas mais notáveis. Dizem ser defensores incontestáveis da Democracia, mas se calam diante de atos evidentemente antidemocráticos dos seus “protegidos”. De forma antidemocrática, não aceitam questionamentos sobre os seus posicionamentos. Redefinem a lógica e as regras escritas para chamá-las de “democracia” em cada uma de suas manifestações públicas, palestras, conferências ou entrevistas. Assim, consideram “democracia” o que eles pensam, e “antidemocrático” é tudo o que eles contestam. Chamam de antidemocráticas manifestações pacíficas de pessoas vestindo o verde e amarelo, nos domingos e feriados; mas de democráticas aquelas ocorridos durante os dias e horários laborativos, mesmo aquelas recheadas de ações violentas, como as dos tais “Antifas”. (https://www.cnnbrasil.com.br/politica/podemos-usar-de-violencia-dizem-integrantes-do-antifas-a-cnn/). A que ponto chegaremos com tamanha inversão de valores?

Pois é! Mas não adianta falar para quem não quer ouvir e não adianta explicar para quem não quer entender.

“Há duas coisas infinitas: O Universo e a estupidez humana; embora em relação ao Universo existem dúvidas”. (A. Einstein).

*Marcelo Batlouni Mendroni, procurador de Justiça/SP