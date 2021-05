Articulação dos Povos Indígenas entra com habeas corpus contra investigação de Sônia Guajajara por críticas ao governo Bolsonaro em websérie

Depois que a Polícia Federal intimou a líder indígena Sônia Guajajara, que foi candidata a vice-presidente na chapa encabeçada por Guilherme Boulos (PSOL) nas eleições de 2018, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib) entrou com um habeas corpus na Justiça Federal do Distrito Federal para tentar trancar o inquérito contra a ativista.

Documento O recurso PDF

Sônia é uma das coordenadoras executivas da entidade e foi chamada a prestar depoimento em uma investigação aberta a pedido da Fundação Nacional do Índio (Funai) por críticas ao governo Jair Bolsonaro. De acordo com a Apib, o órgão federal acusa Sônia de estelionato, divulgação de dados falsos sobre o coronavírus e calúnia da gestão bolsonarista em uma websérie que aborda violações contra os povos indígenas na pandemia.

“Causa muita estranheza que a Funai, a agência indigenista oficial do Estado brasileiro, criada justamente para proteger os interesses dos povos indígenas, esteja incomodada com as denúncias que as organizações indígenas vêm fazendo”, afirma a associação.

Procurada, a Funai informou que não comenta fatos sob apuração policial para não prejudicar o andamento dos trabalhos, mas disse que ‘deve estrita obediência aos princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade’ e tem como função defender o interesse público. “Todos os cidadãos, indígenas e não indígenas, estão submetidos à observância da lei brasileira”, afirmou em nota.

No recurso, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil alega que o inquérito é uma tentativa de intimidação. A entidade explica que as informações divulgadas na produção Maracá, questionada pelo governo, são fruto do trabalho de um comitê responsável por reunir dados sobre o avanço da pandemia entre indígenas que vivem em territórios tradicionais e em contexto urbano. Acrescenta que a metodologia do trabalho sempre esteve disponível para consulta no site da Apib.

“A série Maracá nada mais foi do que uma produção editorial de interesse coletivo para trazer à tona o descaso vivido pelos povos indígenas brasileiros, diante da pandemia da covid-19”, afirma a assessoria jurídica da entidade. “O que se observa nos autos do inquérito policial é a existência de investigações prévias e genéricas, em busca de evidências sobre a prática de futuros crimes.”

Além da websérie sobre realidade dos indígenas na crise sanitária, a Apib também é autora de uma ação contra o governo, levada ao Supremo Tribunal Federal, que cobrou a adoção de medidas para conter o contágio e a mortandade por covid-19 entre o grupo. No processo, o ministro Luís Roberto Barroso, sorteado relator, determinou a elaboração de um plano, pela União, para enfrentamento da doença entre a parcela da população.