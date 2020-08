Arquitetos e urbanistas lançam carta-aberta a candidatos e pedem políticas públicas ‘independentes de interesses eleitoreiros’ para melhorar cidades no pós-pandemia

Enquanto os partidos políticos realizam convenções para anunciar seus candidatos nas eleições municipais de 2020, adiadas para novembro em razão da pandemia de covid-19, sete entidades que representam arquitetos e urbanistas se uniram para lançar nesta segunda-feira, 31, uma carta-aberta com sugestões aos planos de governo e propostas de campanha dos aspirantes a prefeitos e vereadores.

Leia Também Como serão as cidades no pós-pandemia

Documento A CARTA ABERTA AOS CANDIDATOS PDF

O documento, resultado de um ciclo de debates preparatório promovido pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil ao longo do mês de julho, traz diretrizes e proposições de planejamento urbano para garantir a ‘sustentabilidade econômica, ambiental e social’ dos municípios.

“As 5570 cidades brasileiras, que deveriam ser territórios do fomento ao conhecimento, da produção econômica, do exercício da cidadania e do usufruto da felicidade de seu povo, são em boa parte “campos-minados”. A pandemia da covid-19 escancarou essa triste realidade ao nos impor o refúgio em moradias que, dependendo da localização e condições construtivas e sanitárias, do mesmo modo se transformaram em “armadilhas””, diz um trecho da carta.

As 51 propostas foram divididas nos eixos arquitetura e saúde, cidades sustentáveis, governança e financiamento, paisagem e patrimônio e mobilidade e inclusão.

Na manifestação, as entidades defendem a importância de incluir moradores no centro das políticas públicas e programas urbanos que, segundo os técnicos, devem priorizar o bem estar social e ser pensados com continuidade temporal e ‘independentes de interesses eleitoreiros e momentâneos’. Nesse sentido, destacam que os projetos devem viabilizar o financiamento contínuo com recursos de diversas fontes e recorrer à articulação territorial sempre que o orçamento e o alcance municipal não forem auto-suficientes.

LEIA AS ENTIDADES QUE ASSINAM O DOCUMENTO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)

Associação Brasileira de Arquitetos Paisagistas (ABAP)

Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura e Urbanismo (ABEA)

Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura (AsBEA)

Federação Nacional dos Arquitetos e Urbanistas (FNA)

Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB)

Federação Nacional de Estudantes de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (FeNEA)