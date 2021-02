Armar a população não é a melhor solução!

Quem adquire arma de fogo diz que é para defesa pessoal, sob alegação que essa necessidade é fruto do meio social em que vivemos. Respeito, mas não concordo. Para mim, armar a população passa longe de ser a melhor solução. E admito: tenho pavor de armas!

Leia Também Faroeste caboclo no país da Terra plana

Não faço parte apenas do coro dos descontentes com as recentes medidas do governo federal que facilitam ainda mais o acesso a armas e munições. Eu também engrosso o coro dos preocupadíssimos com as alterações anunciadas, aumentando de quatro para seis a quantidade de armas que uma pessoa pode comprar. E quem tem porte, sair de casa com duas armas. Se já me assusta uma arma na mão, imagine duas mãos armadas na rua e seis dentro de casa! Prá quê tantas armas?

Segundo a PF, no ano passado foram registradas 179.771 novas armas na categoria cidadão, aumento de 91% ante o registrado em 2019 (80.613). Qualquer pessoa que tenha dinheiro para pagar um registro e comprar arma pode ter uma arma. Ou seis, conforme o decreto governamental recentemente divulgado.

Ah, mas para adquirir uma arma de fogo, a pessoa terá de passar por um processo rigoroso, com várias aulas, provas, exames psicológicos, vida pregressa e por aí vai. Depois disso, ela estará preparada emocionalmente para apertar o gatilho em defesa pessoal. Sério isso? Sinceramente, desconfio que mais armas irão parar na criminalidade. Até Jair Bolsonaro, com todo o seu treinamento militar, durante um assalto preferiu, acertadamente, não partir para o confronto e entregou sua pistola Glock 380 para o bandido.

Tem muita gente por aí que é pavio curto, que age impulsivamente e tem dificuldades de controlar a agressividade, pois sua ação é mais rápida do que seu pensamento. Com uma arma na mão, a pessoa se sente corajosa e poderosa, e vai acabar provocando mais tragédias.

Lembro-me de um episódio ocorrido com um conhecido. Ele aguardava vaga para estacionar numa rua, de olho pelo retrovisor num carro em manobra. Quando esse veículo saiu, ele mal teve tempo de engatar a ré e o espaço foi ocupado por outro automóvel. Pegou uma arma no porta-luvas e com ela em punho foi na direção do ‘espertinho’. Chegou a apontar o revólver para o motorista, mas, ao olhar para o banco traseiro, viu uma criança na cadeirinha. Foi um choque. Pôs as mãos na cabeça e começou a chorar. Faltou pouco para que mais uma briga de trânsito terminasse em tragédia por quem tinha uma arma ao alcance.

Assim que os decretos do presidente da República para facilitar o acesso a armas foram anunciados, pensei na violência doméstica. Temos lutado tanto para diminuir os índices de feminicídio, com projetos de lei e novas leis que protejam mais as mulheres e que levem à erradicação do machismo estrutural no país. Muitas mulheres morrem por força de conflitos domésticos. A flexibilização da posse de arma de fogo irá potencializar o risco de mortes se o agressor tiver fácil acesso a um revólver ou pistola.

Pensei também nos suicídios num país que convive com índices crescentes de depressão. Como o suicídio costuma ser um ato impulsivo, o meio estando à mão contribui.

Armar a população para que ela se defenda da violência só demonstra que estamos falhando como Nação, jogando no colo do cidadão uma responsabilidade que é dos governantes. Não precisamos de mais armas, mas de políticas públicas eficientes que reduzam os elevados índices de criminalidade registrados pelos quatro cantos do país.

*Renata Abreu é presidente nacional do Podemos e deputada federal por São Paulo