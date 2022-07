Áreas de risco: a importância de falar sobre medidas de prevenção, também nos períodos de estiagem

Ano após ano, o Brasil vem acompanhando pela televisão e outros meios de comunicação notícias sobre enchentes, deslizamentos de terra e inundações. Muito raramente o tema ganha notoriedade fora dos períodos de chuvas, o que revela um grande descaso com medidas de prevenção que ajudam a salvar vidas quando o assunto é debatido mais a fundo em períodos de estiagem e as cidades podem se preparar para os temporais do próximo ano.

No país, pelo menos 206 pessoas morreram em decorrência das chuvas desde o dia 1º de outubro de 2021 até o mês de fevereiro de 2022. O levantamento considera os dados da Defesa Civil dos estados e do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres do Governo Federal. Ao menos cinco estados — São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia e Espírito Santo — registraram mortes no período sazonal das chuvas.

Infelizmente, em muitas regiões, o deslizamento acontece porque não há uma avaliação prévia para construção de moradia em determinados locais, em que as populações mais carentes acabam se aglomerando em maciços, encostas e margens de rios e sendo diretamente afetadas por enchentes e deslizamentos de terra.

No estado de São Paulo, municípios como Francisco Morato, Franco da Rocha e Embu das Artes anualmente enfrentam problemas por causa das chuvas, principalmente, por causa do número elevado de populações vivendo nestes lugares, com um “boom” da populacional que vem crescendo desde 1990.

Segundo dados da Fundação de Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE), o boom populacional nesses municípios é bastante superior ao crescimento da capital paulista, que marcou alta de 29% entre 1990 e 2020, e da região metropolitana como um todo, que cresceu 40%.

Os principais motivos para estes tipos de desastres são construções frágeis em áreas de risco e falta de políticas públicas de moradia e urbanização eficazes que auxiliem a população a escolher a melhor região para se construir sua moradia e ter um local seguro para se viver. Além de uma revisão do Plano Diretor que beneficie também as populações mais pobres.

Olhando para a perspectiva de um panorama mundial, de acordo com dados da Organização Não Governamental (ONG) World Resources Institute (WRI), as enchentes têm prejudicado mais de 20 milhões de pessoas em todo o mundo – gerando um custo de 96 bilhões de dólares por ano.

Segundo a WRI, ainda, 80% da população mundial afetada anualmente por inundações está concentrada em apenas 15 países. O Brasil é o 11º nesse ranking. O estudo também revelou que os países mais afetados são os menos desenvolvidos.

Pensar em políticas públicas como mapeamento de áreas de riscos, contenção de encostas e revisão dos planos diretores de cada município é fundamental para se traçar estratégias antes que a chuva volte. Além disso, é preciso de um compromisso maior dos governantes e da grande imprensa com o tema, que só volta a ser pautada quando muitas vidas já foram perdidas, e não no momento correto para se adotar medidas de prevenção e executar obras.

*Luciano Machado é sócio da MMF Projetos, engenheiro civil pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, com MBA em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), especialista em Geotecnia pelo Instituto Brasileiro de Educação Continuada (INBEC) e filósofo pela Universidade Cruzeiro do Sul