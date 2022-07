Arbitragem no Brasil em risco: atenção imediata exigida

A arbitragem no Brasil está acostumada com notícias boas. A cada nova publicação de estatísticas da Corte de Comércio Internacional (CCI) de Paris, a mais importante instituição arbitral do mundo, o Brasil tem mais destaque. Em 2017, a CCI instalou em São Paulo o seu escritório para a América Latina. Cada vez mais contratos de concessão, PPPs e outros projetos governamentais preveem arbitragem. A nova lei de licitações, editada em 2021, tem um capítulo específico sobre o tema.

Por isso é tão chocante que, em meio à disputa eleitoral, um requerimento de urgência no PL 3.293/2021 possa levar à aprovação – sem debate público nem análise aprofundada – de um projeto de lei apto a destruir avanços consolidados desde a edição da Lei de Arbitragem, de 1996.

O projeto é de autoria da Deputada Margarete Coelho, advogada, eleita pelo Piauí. É curioso, pois o Piauí mostra apreço e entusiasmo pela arbitragem. A câmara de arbitragem da OAB/PI é apoiada por instituições do calibre da UFPI, UEPI, Empresa de Águas e Esgotos do Piauí, FIEPI e Eletrobras. O Estado tem nada menos que onze empreendimentos em curso com contratos que preveem arbitragem. Está entre os Estados brasileiros que mais adotam a arbitragem em grandes contratos públicos.

Não se divulga publicamente a quem interessa o tal projeto de lei. Aparentemente, não aos constituintes da sua autora. Isso é compreensível, pois as propostas atacam a base fundamental da arbitragem, que é a liberdade. Vão contra a capacidade de exercitar escolhas racionais para encontrar a solução mais eficiente. Limitam o direito de indicar a árbitra ou o árbitro que considere mais capaz de resolver bem o litígio.

E o projeto não para por aí. Estabelece critérios inusitados para a aferição da imparcialidade e independência dos árbitros. A arbitragem é coisa antiga, com séculos de desenvolvimento. A ONU tem há décadas uma lei modelo que inspirou muitos países, inclusive o Brasil. Instituições acadêmicas estudam o tema. Congressos e livros são produzidos.

Pois o projeto de lei resolve reinventar a roda, criando armadilhas para a efetividade da arbitragem.

O que mais se busca na arbitragem é a sua definitividade. Sem os infindáveis recursos, a arbitragem resolve o litígio de uma vez. Diz quem tem razão e permite às partes que sigam a vida. Em geral, o vencedor da arbitragem vê a sentença cumprida em poucos meses, mesmo contra a vontade do perdedor.

Se o projeto de lei algum dia for aprovado, não será mais assim. Critérios vagos previstos no projeto ficarão pairando sobre a decisão, prontos para que um perdedor os saque da algibeira para subverter o objetivo essencial da arbitragem.

Não conheço quem defenda publicamente o projeto. Todas as instituições especializadas que se manifestaram sobre o tema denunciam esses mesmos defeitos. Mas, dê-se ao projeto o benefício da dúvida (mínima, como seu texto propõe). Talvez exista quem genuinamente acredite no que o projeto defende e só não tenha tido ainda a ocasião de se expor sua convicção.

Por isso mesmo é inconcebível que se pretenda atribuir ao projeto de lei uma tramitação urgente, como busca um requerimento apresentado por lideranças em 6 de julho, na iminência de ser apreciado. Se é que há argumentos técnicos, objetivos, a favor do projeto, devem ser amplamente debatidos. A Lei de Arbitragem é de 1996. Sua última reforma foi feita cuidadosamente em 2015, após o trabalho detalhado de comissão de especialistas presidida pelo Ministro Luís Felipe Salomão, do Superior Tribunal de Justiça.

Não há nenhuma razão para a pretendida tramitação urgente. Nenhuma alegação possível supera o respeito que o sucesso da Lei de Arbitragem deve inspirar em todos nós, especialmente em nossos Parlamentares. O debate, a discussão e o convencimento racional estão na base da arbitragem. Que não se sufoque uma das grandes conquistas do Brasil.

*Cesar Pereira é advogado, sócio de Justen, Pereira, Oliveira e Talamini. Atua como árbitro quando nomeado segundo procedimento livremente escolhido pelas partes, em litígios determinados. É Fellow do Chartered Institute of Arbitrators – CIArb