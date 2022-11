Arbitragem, liberalismo e o PL 3.293/2021

Há mais de 30 anos, no dia 3 de junho de 1992, o então Senador Marco Maciel (hoje falecido) lia em Plenário a exposição de motivos para o Projeto de Lei do Senado no 78, de 1992, que, quatro anos depois, seria finalmente aprovado, sancionado e promulgado como Lei 9.307/1996, a conhecida “Lei de Arbitragem”. Nessa exposição de motivos, o Senador deixava claro que uma das justificativas para o projeto, de cunho liberal, era “retirar o país das nações mais atrasadas no trato das questões ligadas à solução de controvérsias fora do âmbito do Poder Judiciário”[1]. Trinta anos depois, estamos às voltas com proposições legislativas que pretendem exatamente o oposto: trazer o atraso para o campo da arbitragem, a exemplo do PL 3.293/2021.

O anteprojeto de lei de arbitragem foi concebido pelo Instituto Liberal de Pernambuco no final do ano de 1991, sob a batuta do advogado Petronio Muniz, grande defensor da arbitragem, no âmbito de uma iniciativa batizada de “operação arbiter”, que reuniu depois diversas outras entidades da sociedade civil[2]. A redação do anteprojeto ficou a cargo dos Professores Carlos Alberto Carmona, Pedro Batista Martins e Selma Lemes.

Portanto, o anteprojeto de lei de arbitragem nasceu no bojo da sociedade civil, sendo posteriormente encampado pelo então Senador Marco Maciel, do Partido da Frente Liberal (PFL), que mais tarde transformou-se no Democratas (DEM), que se fundiu mais recentemente com o Partido Social Liberal (PSL) para formar a União Brasil. No PFL, Marco Maciel foi eleito Senador por Pernambuco diversas vezes e também serviu como Vice-Presidente da República no governo Fernando Henrique Cardoso e, antes disso, Presidente da Câmara dos Deputados. Liberal convicto, nas ideias e nas práticas, era entusiasta e fervoroso defensor da arbitragem[3].

Essa digressão é importante para esclarecer que, dentro do espectro político brasileiro, a arbitragem identificou-se, historicamente, com os atores da centro-direita, da direita pautada por ideias liberais[4], conectada com os anseios da sociedade civil e do setor produtivo.

A arbitragem, portanto, é filha do liberalismo, da sociedade civil e, em termos jurídicos, da autonomia privada dos indivíduos e empresas, que livre e conscientemente, escolhem esse método extrajudicial de solução de conflitos, ou seja, optam, dentro da sua liberdade privada, por excluir certos conflitos (envolvendo direitos patrimoniais disponíveis) do Poder Judiciário.

Arbitragem é o campo da liberdade e da autonomia privada. Nela, as partes possuem amplos poderes para regular o procedimento, escolher o direito aplicável, nomear árbitros, optar pelo órgão arbitral institucional que será responsável pela administração do procedimento etc.

Nesse contexto, é curioso que uma Deputada do Progressistas (PP), partido político identificado com a direita e a centro-direita, esteja agora à frente de uma nova iniciativa que representa um verdadeiro retrocesso para a arbitragem em nosso país. A Deputada Margarete Coelho (PP-PI) apresentou o PL 3.293/2021, que, em sua essência, cria diversos entraves ao desenvolvimento da arbitragem em nosso país, tanto que está sendo denominado, no meio especializado, de “projeto anti-arbitragem”. Referido projeto pretende impor limites e amarras à regulação da arbitragem, ou seja, uma interferência estatal indevida (neste caso, via Legislativo) no modo-de-ser da arbitragem, ao invés de deixar que as próprias práticas de mercado regulem o instituto (uma auto-regulação, portanto), como já vem ocorrendo há mais de 25 anos no Brasil, com inegável sucesso[5] e, aliás, como ocorre também nos países com maior tradição no uso da arbitragem ao redor do mundo. Na contramão disso, o referido projeto de lei pretende restringir o campo da autonomia privada na arbitragem e, ainda, interferir no funcionamento das câmaras arbitrais, em franca contrariedade com os ideais liberais que pautaram a “operação arbiter”.

Em resumo, o PL 3.293/2021 é a antítese do liberalismo que motivou a elaboração e a aprovação da Lei de Arbitragem no Brasil. E, mais uma vez, é curioso que venha de uma Deputada de um partido político cujo programa partidário inclui, expressamente: “ a consecução de um sistema econômico livre, que favoreça a prática das regras de mercado , mas que tenha como objetivo maior o bem-estar dos brasileiros e a eliminação das desigualdades sociais” (grifou-se)[6].

Dentre as propostas equivocadas do PL 3.293/2021, está a inserção de um parágrafo adicional no artigo 13 da Lei de Arbitragem: “§8º O árbitro não poderá atuar, concomitantemente, em mais de dez arbitragens, seja como árbitro único, coárbitro ou como presidente do tribunal arbitral.” Não há exemplo mais claro de uma interferência estatal indevida no campo da livre iniciativa, um dos fundamentos da nossa República, conforme artigo 1º, inciso IV[7], da Constituição Federal, e também um dos pilares da nossa ordem econômica, conforme o artigo 170, caput[8], da Constituição Federal, além de ser uma clara afronta à liberdade de trabalho protegida e garantida pelo artigo 5º, inciso XIII, da Constituição Federal[9]. Portanto, tem razão aqueles que sustentam haver claro vício de inconstitucionalidade nesse projeto[10]. Não cabe ao legislador ordinário pretender fixar um número máximo de arbitragens em que poderão atuar os indivíduos dentro do livre exercício da sua autonomia, do seu direito ao trabalho e, enfim, da sua livre iniciativa. Fixar esse limite configura clara afronta ao texto constitucional.

Lembrando que, conforme o artigo 13 da Lei de Arbitragem, “pode ser árbitro qualquer pessoa capaz que tenha a confiança das partes”. A lei brasileira foi muito sábia ao dizer o mínimo, deixando às partes a liberdade de escolher quem bem entenderem para decidir o conflito.

Novamente, a arbitragem é o campo da liberdade e da autonomia privada. Não existe um suposto “número mágico” – no caso da proposição legislativa em comento, esse “número mágico” seria de dez arbitragens (por que dez?) – pelo simples fato de que a capacidade de atuar dos árbitros varia muito. Hoje, no Brasil, existem diversos árbitros que contam com uma estrutura profissional própria, bastante sofisticada, formada por diversos outros profissionais qualificados e especializados para lhe auxiliar no desempenho das funções de árbitro (tais profissionais são normalmente nomeados como “secretários administrativos” do árbitro ou do tribunal arbitral, um papel que, inclusive, está previsto e resguardado pela Lei de Arbitragem, em seu artigo 13, parágrafo 5º[11]). Nesse contexto, dez arbitragens podem parecer muito para certos árbitros, mas será pouco para outros árbitros que já atuam como uma estrutura profissional própria e praticamente se dedicam quase que com exclusividade a essa atividade[12].

Repita-se: dentro do campo da autonomia privada, cabe a cada indivíduo fazer as suas escolhas, decidir como e quando atuará como árbitro, e cabe também às partes fazer, livremente, as suas opções, dentro daquilo que consideram adequada. Existem atualmente várias centenas de árbitros listados nas principais câmaras brasileiras (dentre aquelas que possuem o sistema de listas, todas em domínio público). Não é pouca coisa.

Claro que há espaço para aprimorar o uso da arbitragem no Brasil. Há espaço, inclusive, para se avaliar a sobrecarga de árbitros, que parece ser a motivação desse ponto da proposta legislativa em comento. Mas as soluções passam, necessariamente, por respeitar a premissa de que a arbitragem é o campo da liberdade e da autonomia privada. Respeitada essa premissa, existem diversas iniciativas que podem ser adotadas, inclusive pelas câmaras arbitrais, dentro de um contexto de auto-regulação do mercado.

A boa notícia é que diversas câmaras já estão, de fato, tomando providências e adotando iniciativas nesse sentido, solicitando, por exemplo, que os árbitros informem, em maiores detalhes, a sua disponibilidade, se possuem restrições relevantes de agenda no futuro, etc, sem a necessidade de que a própria Lei de Arbitragem imponha esse dever, como pretende o referido projeto de lei ao modificar o parágrafo 1º do artigo 14 da Lei de Arbitragem para estabelecer que: “§1º A pessoa indicada para funcionar como árbitro tem o dever de revelar, antes da aceitação da função e durante todo o processo a quantidade de arbitragens em que atua, seja como árbitro único, coárbitro ou presidente do tribunal, e qualquer fato que denote dúvida mínima quanto à sua imparcialidade e independência.”

Há, ainda, diversas outras iniciativas institucionais em curso para expandir o pool de árbitros disponíveis e torná-lo mais diverso e transparente. Mais recentemente, algumas câmaras arbitrais, como, por exemplo, a Corte Internacional de Arbitragem da Câmara de Comércio Internacional (CCI)[13] e o Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá[14] passaram a divulgar em seus sites as informações a respeito da composição de tribunais arbitrais. Esta prática contribui para ampliar a transparência da arbitragem e, em última análise, permitir um maior controle sobre a disponibilidade dos árbitros. Merecem destaque também outras iniciativas que buscam ampliar a transparência do processo arbitral de modo geral, incluindo a publicação de relatórios e de sentenças arbitrais, por exemplo, o Arbitrator Intelligence[15] ou mesmo a Jus Mundi[16].

Como se percebe, nenhuma dessas soluções implica alterar a Lei de Arbitragem[17]. Muito pelo contrário, são soluções que respeitam a premissa da liberdade e da autonomia privada que são os alicerces da arbitragem e, mais, respeita, sobretudo, as práticas de mercado, deixando que os próprios atores do mercado de arbitragem se auto-regulem e reforcem uma competição que tende a beneficiar a todos, sem interferências indevidas do Estado.

Outra proposta intervencionista do projeto de lei é a ideia de inserir mais dois dispositivos legais no artigo 5º da Lei de Arbitragem, para impor uma publicidade obrigatória:

“Art. 5º-A. Uma vez instituída a arbitragem, na forma do art. 19 desta Lei, a instituição arbitral responsável pela administração do procedimento publicará, em sua página na Internet, a composição do tribunal e o valor envolvido na controvérsia.”

“Art. 5º-B. Após o encerramento da jurisdição arbitral, observado o previsto no art. 33 desta Lei, a instituição arbitral responsável pela administração do procedimento publicará, em sua página na Internet, a íntegra da sentença arbitral, podendo as partes, justificadamente, requerer que eventuais excertos ou informações da decisão permaneçam confidenciais.”

Novamente, há manifesto vício de inconstitucionalidade, por representar uma afronta ao princípio da livre iniciativa e ao direito de as instituições arbitrais regularem suas atividades e o próprio procedimento arbitral da forma como bem entenderem. Além disso, no mérito, a confidencialidade, embora não seja imposta pela lei ao procedimento (apenas aos árbitros, dentro do seu dever de discrição previsto no artigo 13, parágrafo 6º[18]), é um dos principais atributos da arbitragem. Assim, essa tentativa de impor a publicidade como regra, de forma ampla e indiscriminada (inclusive no âmbito de ações anulatórias, como previsto pelo projeto na alteração do parágrafo 1º do artigo 33 da Lei de Arbitragem[19]), não representa a melhor medida legislativa à luz do que esperam os principais afetados com essa medida: os usuários da arbitragem. O instituto da arbitragem, como procedimento voluntário, perde a sua razão de ser se deixa de atender às expectativas de seus usuários. O resultado pode ser grave: cidadãos e empresas podem, simplesmente, deixar de optar pela arbitragem no Brasil, dadas as novas amarras e entraves criados pela proposta legislativa em comento.

Há, ainda, outras ideias que vão de encontro aos princípios mais basilares da arbitragem, como, por exemplo, (i) a mudança do atual padrão de “dúvida justificada” para “dúvida mínima” para o dever de revelação do árbitro (conforme texto transcrito acima), o que alimentará ataques infundados e mais impugnações frívolas contra os árbitros (na lei atual, havendo qualquer dúvida, as partes são livres, dentro da sua autonomia, para questionar os árbitros) e, ainda, (ii) mais interferências indevidas na gestão das câmaras ao incluir um parágrafo adicional no artigo 14: “§3º Os integrantes da secretaria ou diretoria executiva da câmara arbitral não poderão funcionar em nenhum procedimento administrado por aquele órgão, seja como árbitro único, coárbitro ou presidente do tribunal, ou ainda como patrono de qualquer das partes.” Há, aqui, uma confusão indevida entre a função administrativa e a função jurisdicional: as câmaras arbitrais exercem funções meramente administrativas, não tendo qualquer participação nas decisões de mérito do caso. Ademais, as principais câmaras arbitrais brasileiras já possuem regras para endereçar as situações em que os integrantes da secretaria ou diretoria estejam, de alguma forma, envolvidos ou relacionados com determinado caso em tramitação naquela instituição, não havendo, portanto, qualquer razão para uma intervenção legislativa a respeito. Aliás, conforme tabela comparativa publicada pelo Comitê Brasileiro de Arbitragem (CBAr)[20], não há nenhum país da OCDE que adote essas limitações e interferências que o projeto pretende impor agora na Lei de Arbitragem brasileira! Ou seja, o Brasil está na contramão do restante do mundo, o que é particularmente grave nesse momento em que o país tenta restaurar sua imagem na arena global e, inclusive, voltar a postular uma vaga na OCDE.

Em suma, a Lei de Arbitragem brasileira é um diploma legal exemplar, referência para o mundo todo, motivo de orgulho para todos os brasileiros, um dos poucos espaços em nosso país em que ainda se preserva a esfera da liberdade individual e da autonomia privada, com pouca interferência do Estado. Lamentavelmente, o projeto de lei em comento colide frontalmente com esses princípios, propondo agora uma pesada intervenção estatal na esfera privada, sem a menor necessidade, como exposto neste artigo.

Do ponto de vista técnico, não há nada que possa ser aproveitado no referido projeto, conforme detalhado na nota técnica do Comitê Brasileiro de Arbitragem (CBAr) e demais entidades que a apoiaram[21]. Lamenta-se, sobretudo, que o referido projeto tenha sido proposto por parlamentar de um partido político que se diz defensor “um sistema econômico livre, que favoreça a prática das regras de mercado”. O referido projeto de lei representa, na verdade, o oposto de um sistema econômico livre, que respeite as regras de mercado. Espera-se que os parlamentares brasileiros tenham a responsabilidade de rechaçar essa intervenção estatal desnecessária e indevida no campo da autonomia privada e da livre iniciativa.

*Rafael Alves, advogado em São Paulo, diretor do Comitê Brasileiro de Arbitragem