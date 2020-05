Aras vai ao Supremo para barrar ‘atrelamento’ dos salários dos deputados de MT ao holerite dos federais

O procurador-geral da República, Augusto Aras, entrou, nesta sexta-feira, 22, com uma ação no Supremo Tribunal Federal (STF) pedindo a inconstitucionalidade de leis de Mato Grosso que vinculam os salários dos deputados estaduais à remuneração dos parlamentares federais.

Documento LEIA A ÍNTEGRA DA AÇÃO PDF

Os deputados mato-grossenses recebem R$ 25,3 mil (bruto), de acordo com o Portal da Transparência da Assembleia Legislativa do Estado.

O primeiro decreto que atrelava salários e reajustes foi aprovado pelos próprios deputados em 2003 e, desde então, vem sendo renovado. O texto fixa a remuneração em 75% do valor estabelecido para os políticos federais.

Para o PGR, as leis violam artigos da Constituição Federal que determinam a autonomia dos entes federados, a exigência de lei para fixação de subsídio de deputados estaduais e a vedação à vinculação remuneratória.

Na visão de Aras, além de vincular os salários, o que é ilegal, os decretos atrelam os aumentos recebidos pelos parlamentares estaduais às alterações na legislação federal. Em outras palavras, a cada acréscimo de salário concedido pela União aos parlamentares do Congresso, os deputados de Mato Grosso recebem reajuste automático. “A Constituição proíbe o atrelamento remuneratório, para evitar que a alteração de uma carreira repercuta automaticamente em outra”, escreveu o PGR na ação apresentada ao STF.

Na ação, Aras também cita entendimento do STF de que a vinculação ou equiparação dos subsídios de agentes políticos de entes federados distintos ofende o princípio da autonomia dos entes federados.

O PGR pede a inconstitucionalidade do Decreto 54/2019 e, por arrastamento, dos decretos legislativos 40/2014, 13/2006 e 1/2003 e da Lei 9.485/2010, com redação dada pela Lei 9.801/2012, nos pontos em que vinculam subsídios e futuros reajustes dos deputados estaduais aos parlamentares federais.

Apesar de não estarem mais em vigor, s decretos precedentes foram incluídos no pedido do procurador Augusto Aras enviado ao STF. O objetivo é que a remuneração dos deputados estaduais passe a obedecer às leis anteriores.

O procurador-geral pede ainda, na ação, a concessão de medida cautelar (liminar), destacando o ‘impacto financeiro significativo decorrente da continuidade de pagamentos indevidos aos deputados mato-grossenses, por força das disposições normativas ora questionadas’. De acordo com Aras, esses pagamentos representam dano econômico ‘de incerta ou de difícil reparação’ ao Mato Grosso.

O estado decretou calamidade financeira por duas vezes no ano passado. Com dificuldade de arrecadação, o governo vêm escalonando o pagamento dos salários dos servidores desde 2015. A epidemia de covid-19 no Brasil e a queda de arrecadação agravou a crise financeira – o que, segundo Aras, é mais um motivo para a urgência na revisão da norma que determina o montante pago aos parlamentares do estado.

COM A PALAVRA, A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MATO GROSSO

A reportagem entrou em contato com a Assembleia Legislativa do Mato Grosso e aguarda resposta. O espaço está aberto a manifestação.