Aras se reúne com a cúpula das Forças Armadas um dia após operação contra empresários que trocaram mensagens golpistas

O procurador-geral da República Augusto Aras se reuniu nesta quarta-feira, 24, com o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, e com os comandantes das Forças Armadas. O encontro foi na sede do Ministério da Defesa.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) se limitou a informar que a reunião foi marcada para tratar o “papel das instituições” e não deu mais detalhes da reunião.

Participaram da reunião o almirante Almir Garnier, comandante da Marinha; o general Marco Antônio Freire Gomes, chefe do Exército; e o tenente-brigadeiro do ar Carlos de Almeida Baptista Junior, comandante da Aeronáutica.

O encontro acontece um dia após a Polícia Federal (PF) abrir buscas contra empresários bolsonaristas que conversaram abertamente sobre um golpe de Estado caso o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) saia vitorioso das urnas em outubro.

Aras veio ontem a público dizer que não foi informado com antecedência da operação, autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. O ministro alega que encaminhou cópia da decisão sobre a operação e que seguiu o procedimento rotineiro de intimação.

Celulares dos empresários foram apreendidos na operação e serão periciados pela PF. O portal jurídico Jota noticiou que, em uma análise preliminar, foram encontradas conversas de Aras com os bolsonaristas alvo de buscas.

Em meio à operação de ontem, Moraes teve um encontro com o ministro da Defesa. O magistrado também é presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e conversou com o general sobre as sugestões enviadas pelos militares para mudar o sistema de fiscalização das eleições.