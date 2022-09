Aras se reúne com Abin para tratar do 7 de Setembro

O procurador-geral da República Augusto Aras se reuniu nesta segunda-feira, 5, com representantes da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) para conversar sobre as manifestações previstas para o feriado do 7 de Setembro, quando será comemorado o bicentenário da Independência.

Leia Também MPF questiona Forças Armadas sobre medidas para evitar engajamento de militares em manifestações políticas no 7 de Setembro

O encontro aconteceu em Brasília e, segundo apurou o Estadão, envolveu conversas sobre segurança que já haviam sido travadas com outras instituições. A PGR não divulgou detalhes da reunião.

Aras está monitorando os atos programados para o feriado. No ano passado, manifestações bolsonaristas foram marcadas por ataques antidemocráticos. O presidente Jair Bolsonaro (PL) subiu o tom em discurso a apoiadores e ameaçou descumprir decisões do Supremo Tribunal Federal (STF).

Atos com a presença de Bolsonaro também estão previstos neste ano. Eles devem acontecer na praia de Copabacana, na zona sul do Rio, e em Brasília. Relatórios da Abin alertaram para o risco de acirramento dos protestos com infiltração de radicais. Os governos do Rio de Janeiro e do Distrito Federal montaram esquemas especiais de segurança. O STF também montou barreiras para impedir o acesso ao prédio e vai manter a localização dos ministros em sigilo.