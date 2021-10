Aras recebe relatório da CPI da Covid e fala em ‘avançar’ nas investigações

Responsável por dar andamento às investigações da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid contra o presidente Jair Bolsonaro e autoridades com foro,o procurador-geral Augusto Aras falou nesta quarta-feira, 27, em “avançar” mas apurações. A afirmação foi publicada no perfil do Ministério Público Federal, em uma rede social, após um encontro com senadores que participaram da comissão.

A CPI começou hoje sua agenda de compromissos para tentar dar continuidade às investigações feitas pelos senadores nos últimos 6 meses sobre crimes cometidos na pandemia. A audiência com Aras, primeira parada do grupo, foi fechada e durou cerca de 30 minutos. No encontro, o PGR disse que a “CPI já produziu resultados”. “Temos denúncias, ações penais e civis em curso, autoridades afastadas. E a chegada desse material que envolve pessoas com prerrogativa de foro por função vai contribuir para que possamos dar a agilidade necessária à apreciação dos fatos que possam ser puníveis seja civil, penal ou administrativamente”, afirmou.

Após a audiência, Aras publicou uma mensagem no perfil do Ministério Público Federal, no Twitter, na qual falou sobre “avançar na apuração em relação a autoridades com prerrogativa do foro nos tribunais superiores”.

“Esta CPI já produziu resultados. Temos denúncias, ações penais, autoridades afastadas e muitas investigações em andamento e agora, com essas novas informações poderemos avançar na apuração em relação a autoridades com prerrogativa do foro nos tribunais superiores”, disse Aras. — MP Federal (@MPF_PGR) October 27, 2021

Cabe ao procurador-geral dar andamento e pedir novas investigações, denunciar Bolsonaro ou arquivar as apurações. Além de apresentar o relatório final, a comitiva da CPI informou que entregará a Aras, até o fim do dia, os trechos do relatório final que são de competência exclusiva de investigação da PGR. Ou seja, os crimes imputados ao presidente e a outras autoridades com prerrogativa de foro.

“Dialogamos e fomos claros com o doutor Aras que a própria Comissão Parlamentar de Inquérito fará essa repartição de competências”, afirmou Randolfe.

A aprovação do documento inicia uma nova etapa no processo de responsabilização dos 80 indiciados (sendo duas empresas) pelos crimes apontados. O parecer de 1.288 páginas também será encaminhado a diferentes órgãos públicos, de acordo com a competência de cada um. Os senadores decidiram que a própria CPI fatiaria os casos investigados e enviaria às autoridades órgãos competentes para dar agilidade ao processo.

“É muito mais certo que cada processo vá para o lugar certo se nós mesmos o fizermos. Se a gente mandar tudo isso para a PGR, é ela que vai decidir quando vai mandar para São Paulo, para onde vai mandar no caso de tal Estado. A gente já vai fazer isso separadamente”, afirmou o senador Humberto Costa (PT-PE).

Nas próximas semanas, os senadores deverão ir a São Paulo entregar o relatório final ao Ministério Público do Estado, que investiga o caso Prevent Senior. Os senadores pretendem ir também a Manaus, ao Rio e ao Tribunal Internacional de Haia. O vice-presidente da CPI, Randolfe Rodrigues (REDE-AP), afirmou que o relatório final já foi enviado para tradução.

O parecer final, do relator Renan Calheiros (MDB-AL), foi aprovado ontem, por 7 votos a 4, após quase seis meses de atividades para investigar as ações e omissões do governo na pandemia. O texto amplia a pressão sobre o governo e expõe ainda mais a fragilidade do presidente. Bolsonaro é acusado de ser o responsável pelo agravamento da pandemia do novo coronavírus, que deixou mais de 600 mil mortos no País, ao tratar a doença com descaso e atrasar a campanha de vacinação.

Estiveram na reunião o presidente da CPI da Covid, Omar Aziz (PSD-AM), o vice Randolfe Rodrigues (Rede-AP), e o relator Renan. Além dos senadores Fabiano Contarato (Rede-ES), Alessandro Vieira (Cidadania-SE), Otto Alencar (PSD-BA), Humberto Costa (PT-PE), Simone Tebet (MDB-MS) e Rogério Carvalho (PT-SE).

Calheiros relatou que Aziz disse a Aras que “investigados” têm criado “constrangimento” ao PGR, dizendo que a investigação será arquivada. Há algumas semanas, o líder do Governo na Câmara, Ricardo Barros (PP-PR), indiciado pela CPI, disse que a investigação da comissão não ia “dar em nada” e seria arquivada.

Segundo Randolfe, o presidente da comissão foi firme ao dizer ao procurador-geral o seu desejo de que as falas do parlamentar não “fossem uma premonição”. Aras, então, sinalizou que dará encaminhamento para que as providências necessárias sejam tomadas. Além disso, o procurador-geral cobrou celeridade dos senadores no envio dos documentos destrinchados para não retardar o processo de análise e eventual denúncia.

“Confiança, nós só teremos depois que a ação penal for movida. Nós estamos cumprindo o primeiro passo do serviço”, disse Randolfe Rodrigues.

A senadora Simone Tebet (MDB-MS) fez coro aos colegas de CPI e disse que a reação do chefe do Ministério Público Federal foi de compromisso com os desdobramentos do trabalho da comissão.

“Eu que sou muito crítica a ele [Augusto Aras] vi uma firmeza de propósito, a ponto dele afirmar: ‘eu tenho consciência de que represento aqui um órgão de controle’”, afirmou. Para a senadora, a mensagem do procurador-geral foi de reconhecimento da responsabilidade que tem neste momento, por isso não deverá se omitir.

No G7 — grupo majoritário de senadores da CPI —, há quem avalie que a estratégia de Aras em relação ao relatório possa variar conforme o andamento da indicação do advogado André Mendonça ao cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). O PGR poderia adiar a decisão sobre o parecer da comissão enquanto a sabatina do ex-advogado-geral da União está travada no Senado, em uma tentativa de ser indicado ao cargo.

Caso Aras engavete as acusações contra o presidente, a cúpula da CPI da Covid traçou uma estratégia jurídica para levar o Bolsonaro a julgamento diretamente no Supremo. O comando da CPI pretende usar a chamada ação penal subsidiária pública, ferramenta jurídica que permite à vítima ou ao seu representante legal propor a acusação em caso de inércia do órgão que deveria fazê-lo, em até 30 dias. O movimento, no entanto, é visto com muita cautela por juristas e vem sendo questionado até mesmo por integrantes da CPI.

Randolfe Rodrigues afirmou que o plano de apresentar uma ação penal privada subsidiária da pública foi discutido na reunião com Moraes. Segundo o vice-presidente da CPI, o “Supremo Tribunal Federal estará à disposição em relação ao eventual dissídio do Ministério Público”.

“Nós vamos aguardar os próximos quinze ou trinta dias para ver qual será o comportamento do procurador-geral da República para estudarmos as estratégias e alternativas que se tem”, disse.

“Primeiro, nós acreditamos no Ministério Público, temos que esgotar esse prazo e temos que trabalhar para que essa investigação aconteça, continue. O procurador nos falou que está convencido do dever de fazer, diante disso nós só temos que acreditar”, afirmou o relator Renan Calheiros.

Os parlamentares também afirmaram que o ministro do STF concordou com as propostas legislativas do relatório em relação aos projetos de lei em tramitação no Senado para tipificar os crimes fake news e regular essa prática na internet.

A comitiva deixou a PGR por volta das 11h30 em direção ao STF. Os senadores entregaram uma cópia do parecer final ao ministro Alexandre de Moraes e agradeceram o compartilhamento de dados do inquérito que apura fake news com a CPI. Segundo Randolfe Rodrigues, o ministro cumprimentou os senadores pelos trabalhos da comissão e destacou o “papel histórico”.