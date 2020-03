Aras questiona lei sobre remoção de promotores e procuradores de Justiça de Goiás

O procurador-geral, Augusto Aras, propôs ao Supremo Ação Direta de Inconstitucionalidade contra dois artigos da Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de Goiás. Os artigos contestados – 167-A, §§ 1.º e 4.º, e 169-A, §§ 1.º e 2.º -, inseridos pela Lei Complementar 113/2014, criaram a remoção interna e a permuta temporária nas movimentações horizontais nas carreiras de promotores e procuradores de Justiça. Essas hipóteses de movimentação funcional não estão previstas na Lei Orgânica Nacional do Ministério Público (Lei 8.625/1993). São, portanto, consideradas ‘inovações, o que caracteriza inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa e por usurpação de competência da União’.

As informações foram divulgadas pela Secretaria de Comunicação Social da PGR. Na petição inicial, enviada ao STF na segunda, 9, Aras requer também a concessão de medida cautelar (liminar).

Segundo o PGR, as normas do MP goiano ‘contrariam os princípios da isonomia e da imparcialidade e desrespeitam o modelo de repartição de competência legislativa e de iniciativas reservadas, previstos na Constituição Federal’.

“Também afrontam critérios básicos para a promoção e a remoção nas magistraturas constitucionais.”

O chefe do Ministério Público Federal destaca que o artigo 128, da Constituição, estabelece que a organização, as atribuições e o estatuto de cada MP serão estabelecidos em lei complementar de iniciativa do respectivo procurador-geral de Justiça. No entanto, não podem divergir nem inovar em relação à Lei Orgânica Nacional.

Aras observa que há dois regimes de organização para os MPs estaduais. Um deles é o estabelecido pela Lei Orgânica Nacional, que trata das normas gerais de organização e do estatuto básico de seus membros.

O outro é a lei orgânica estadual – por meio de lei complementar de iniciativa do respectivo procurador-geral de Justiça – que estabelece a organização, as atribuições e o estatuto dos MPs, observando o regramento geral definido pela Lei Orgânica Nacional.

“O regramento da matéria pela Lei Orgânica Nacional do Ministério Público tem por finalidade manter uniformidade básica na carreira, evitar disparidades institucionais profundas e promover o fortalecimento do Ministério Público brasileiro”, diz um trecho da ADI de Aras.

Uma das divergências da lei de Goiás em relação ao estabelecido pela Lei Orgânica Nacional, segundo Augusto Aras, é que a modalidade de remoção dos membros do Ministério Público de Goiás ‘prioriza quem está lotado na comarca onde foi disponibilizada vaga na promotoria ou na Procuradoria de Justiça’.

Assim, os promotores e procuradores de Justiça de mesma entrância, mas que atuam em outras comarcas, são preteridos.

“Essa espécie de remoção, além de afrontar o critério constitucional da alternância (antiguidade e merecimento), infringe os princípios da igualdade e da impessoalidade, regentes de todas as modalidades de seleção pública”, ressalta o procurador-geral da República.

No documento, o PGR explica que o MP é organizado por carreiras – de promotor e de procurador de Justiça -, que são caracterizadas pela mobilidade e pela verticalidade, escalonamento orgânico-funcional.

Dessa forma, quando um membro é promovido, as classes são acomodadas na carreira, de cima para baixo, até completar as classes superiores, deixando vagas as inferiores, o que permite o recrutamento de novos membros.

Medida cautelar

A Secretaria de Comunicação Social da PGR assinala que na petição inicial da Ação Direta de Inconstitucionalidade, o procurador-geral requer ao Supremo a concessão de liminar para impugnar a legislação vigente em Goiás.

Uma justificativa para a necessidade de ação rápida é o fato de já haver editais de remoção, seguindo as atuais normas, nas promotorias de Goiânia, Catalão e Luziânia.

“A imediata suspensão dos efeitos das normas impugnadas é necessária para evitar que novas movimentações funcionais na carreira ocorram de maneira inconstitucional, criando, com isso, grave situação de insegurança jurídica”, alerta Augusto Aras.