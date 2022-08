Aras diz que Ministério Público ‘respeita o voto votado e o voto apurado’

Em discurso na posse do ministro Alexandre de Moraes como presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nesta terça-feira, 16, o procurador-geral da República Augusto Aras disse que o Ministério Público “respeita o voto votado e o voto apurado”.

Reconduzido ao cargo pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), que tem protagonizado ataques reiterados às urnas eletrônicas, Aras fez um pronunciamento em defesa da democracia e do sistema eleitoral.

“Estamos irmanados na defesa do sistema eleitoral, no combate à desinformação e aos abusos de qualquer natureza, mas sobretudo estamos atentos e vigilantes na sustentação do regime democrático que se expressa também por meio de eleições livres, justas, diretas e periódicas como as que certamente teremos dentro de menos de dois meses”, afirmou o procurador-geral da República.

Bolsonaro assistiu ao evento ao lado das autoridades no palco no TSE.

Aras disse ainda que a missão das autoridades envolvidas na preparação e fiscalização das eleições é “assegurar tanto a soberania popular quanto a paz social”. O PGR prometeu uma “atuação técnica”.

“Considerando esta dupla responsabilidade, essencial ao bem-estar e prosperidade do País, prosseguiremos em nossa atuação fiscalizadora, com desassombro e sem escândalos”, concluiu.

O procurador-geral da República, que se envolveu em embates recentes com Moraes ao sair em defesa do presidente em investigações em curso no Supremo Tribunal Federal, aproveitou o evento para tecer elogios à Justiça Eleitoral. No mês passado, Aras criou um canal no YouTube onde já vinha publicando vídeos em defesa das urnas e da democracia. O PGR vem tentando calibrar o discurso para afastar a pecha de alinhamento ao Planalto.