Aras pede a Moro e Toffoli R$ 2 bi do Fundo de Interesses Difusos contra coronavírus nos presídios

O procurador-geral da República, Augusto Aras, busca o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, e o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, por um acordo para que até R$ 2 bilhões do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos sejam destinados para medidas de prevenção ao coronavírus no sistema penitenciário.

Segundo apurou o Estado, na condição de presidente do Conselho Nacional do Ministério Público, Aras expede, no início da tarde desta sexta, 3, ofícios a Moro e Toffoli em busca de um acordo em torno do uso da verba. Segundo apurou o Estado, o sistema prisional tem sido um dos assuntos mais recorrentes na Procuradoria diante da pandemia.

Atualmente, segundo dados do Departamento Penitenciário Nacional, há o registro de 108 casos suspeitos em unidades prisionais de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, São Paulo e Santa Catarina. Ainda não há confirmações de coronavírus nesses estabelecimentos.

O Fundo de Defesa dos Direitos Difusos é vinculado ao Ministério da Justiça, e foi criado em 1988 para administrar a verbas decorrentes de acordos judiciais e condenações. Da sua gestão, participam representantes do governo federal, do Ministério Público Federal e da sociedade civil.

Usualmente, a verba não pode ser destinada a fins de Segurança Pública, mas o entendimento de Aras é de que se trata de uma política de prevenção, na área da Saúde.

Na condição de presidente do Conselho Nacional de Justiça, Toffoli expediu uma recomendação à Justiça de todo o País para que sejam reavaliadas prisões provisórias, especialmente quanto a grupos mais vulneráveis (como mães, portadores de deficiência e indígenas) ou quando o estabelecimento estiver superlotado ou sem atendimento médico.

Também orientou a reavaliação de prisões preventivas com prazo superior a 90 dias ou que resultem de crimes menos graves, além de indicar que novas ordens de prisão devem respeitar ‘máxima excepcionalidade.

No entanto, os mais diversos entendimentos têm sido aplicados. O Superior Tribunal de Justiça determinou a soltura de todos os presos cuja soltura esteja apenas condicionada a fianças. Mas, decisões em primeiro grau chegaram a negar esse pedido em casos pontuais. Em uma delas, um desembargador de São Paulo disse que só ‘astronautas’ estão livres do coronavírus – ele é investigado pelo CNJ por ‘expor ao ridículo’ uma detenta que está em semiaberto e pediu para migrar para o regime domiciliar.

Enquanto presidente do Conselhão do MP, Aras chegou a recomendar que Promotorias e Procuradorias em todo o País buscassem a destinação de multas em acordos de delação e leniência, e de condenações, para a Saúde. O primeiro acordo da Lava Jato durante sua gestão à frente da PGR, firmado com o empresário Eike Batista, prevê multa de R$ 800 milhões, e verba encaminhada para a pandemia.

A Procuradoria da República em Brasília obteve, também, a destinação de R$ 26,7 milhões do acordo de leniência da J&F para a Fundação Oswaldo Cruz nesta quinta, 2.