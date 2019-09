Aras nomeia os novos procuradores-chefes e os procuradores eleitorais

Por meio de portarias publicadas no Diário Oficial da União desta segunda-feira, 30, o procurador-geral da República, Augusto Aras, nomeou os novos procuradores-chefes e procuradores regionais Eleitorais do Ministério Público Federal. A lista traz os nomes dos procuradores que assumirão, pelos próximos dois anos, as chefias das cinco procuradorias regionais da República, das procuradorias da República e procuradorias regionais Eleitorais nos estados e no Distrito Federal.

Também foram designados eventuais substitutos.

Com a publicação, os novos gestores administrativos e representantes do Ministério Público Eleitoral entram em exercício a partir desta terça-feira, 1.º.

Os procuradores-chefes atuam na gestão da Procuradoria da República ou da Procuradoria Regional da República como chefes administrativos.

Os mandatos dos atuais ocupantes dos cargos terminam nesta segunda, 30.

Os procuradores foram escolhidos pelos membros da respectiva unidade e tiveram os nomes enviados ao procurador-geral da República, a quem cabe fazer as designações, conforme previsão da Lei Complementar 75/1993.

Os mandatos têm duração de dois anos.

Já os procuradores regionais Eleitorais são responsáveis por dirigir e conduzir os trabalhos do Ministério Público Eleitoral nos estados.

Eles atuam perante os Tribunais Regionais Eleitorais, ‘zelando pela correta aplicação da legislação, de forma a evitar abusos e assegurar o equilíbrio da disputa’.

Além dos membros do Ministério Público Federal, integram o MP Eleitoral promotores vinculados ao MP Estadual, que atuam na primeira instância.

O procurador-geral também exerce a função de procurador-geral Eleitoral e, juntamente com o vice, atua perante o Tribunal Superior Eleitoral.

AS NOMEAÇÕES

Novos procuradores-chefes e procuradores regionais Eleitorais nomeados para o biênio 2019/2021:

Procuradoria Regional da República na 1.ª Região

Procurador-chefe: Ronaldo Meira De Vasconcellos Albo

Substituto:Marcelo Antonio Ceara Serra Azul

Procuradoria Regional da República na 2.ª Região

Procurador-chefe: Márcia Morgado Miranda Weinschenker

Substituto: Flávio Paixão de Moura Junior

2º Substituto: Paulo Fernando Correa

Procuradoria Regional da República na 3.ª Região

Procuradora-chefe: Rosane Cima Campiotto .

Substituta: Maria Cristiana Simões Amorim Ziouva

2º Substituto: Paulo Taubemblatt

Procuradoria Regional da República na 4.ª Região

Procurador-chefe: Marcelo Veiga Beckhausen

Substituto: Luiz Carlos Weber

Procuradoria Regional da República na 5.ª Região

Procurador-chefe: Marcelo Alves Dias De Souza

Substituta: Isabel Guimarães da Câmara Lima

Procuradoria da República no Acre

Procurador-chefe: Ricardo Alexandre Souza Lagos

Substituto:Luciana de Miguel Cardoso Bogo

Procuradoria da República em Alagoas

Procurador-chefe: Marcial Duarte Coelho

Substituta: Roberta Lima Barbosa Bomfim

2º Substituto:Gino Servio Malta Lobo

Procuradoria da República no Amapá

Procurador-chefe: Pablo Luz de Beltrand

Substituto:Rodolfo Soares Ribeiro Lopes

2º Substituto:Joaquim Cabral Da Costa Neto

Procuradoria da República no Amazonas

Procurador-chefe: Thiago Pinheiro Correa

Substituta: Michele Diz Y Gil Corbi

Procuradoria da República na Bahia

Procuradora-chefe: Juliana de Azevedo Moraes

Substituta: Vanessa Cristina Gomes Previtera Vicente

Procuradoria da República no Ceará

Procurador-chefe: Romulo Moreira Conrado

Substituto: José Milton Nogueira Junior

Procuradoria da República no Distrito Federal

Procurador-chefe: Claudio Drewes José de Siqueira

Substituta: Luciana Loureiro Oliveira

2º Substituta: Marina Selos Ferreira

Procuradoria da República no Espírito Santo

Procurador-chefe: Edmar Gomes Machado

Substituto:Carlos Vinícius Soares Cabeleira

Procuradoria da República em Goiás

Procurador-chefe: Ailton Benedito de Souza

Substituta: Lea Batista De Oliveira Moreira Lima

2º Substituta: Ana Paula Fonseca de Góes Araújo

Procuradoria da República no Maranhão

Procurador-chefe: José Raimundo Leite Filho

Substituta: Thayna Freire de Oliveira

Procuradoria da República em Minas Gerais

Procuradora-chefe: Isabela de Holanda Cavalcanti

Substituto: Patrick Salgado Martins

2º Substituto: Lauro Coelho Junior

Procuradoria da República no Mato Grosso do Sul

Procurador-chefe: Silvio Pettengill Neto

Substituto: Marcos Nassar

Procuradoria da República no Mato Grosso

Procurador-chefe: Gustavo Nogami

Substituto:Vinicius Alexandre Fortes de Barros

2º Substituta:Vanessa Cristhina Marconi Zago Ribeiro Scarmagnani

Procuradoria da República no Pará

Procurador-chefe: Alan Rogério Mansur Silva

Substituto:Paulo Roberto Sampaio Anchieta Santiago

Procuradoria da República na Paraíba

Procurador-chefe: Sergio Rodrigo Pimentel De Castro Pinto

Substituto:José Godoy Bezerra de Sousa

Procuradoria da República em Pernambuco

Procurador-chefe: Alfredo Carlos Gonzaga Falcão Junior

Substituto:Claudio Henrique Cavalcante Machado Dias

Procuradoria da República no Piauí

Procurador-chefe: Israel Gonçalves Santos Silva

Substituto: Antonio Cavalcante de Oliveira Junior

Procuradoria da República no Paraná

Procuradora-chefe: Paula Cristina Conti Tha

Substituto: Daniel Holzmann Coimbra

Procuradoria da República no Rio de Janeiro

Procurador-chefe: Rafael Antonio Barretto Santos .

Substituto: Gustavo Magno Goskes Briggs de Albuquerque

2º Substituta: Carmen Santanna

Procuradoria da República no Rio Grande do Norte

Procuradora-chefe: Cibele Benevides Guedes da Fonseca

Substituto: Victor Manoel Mariz

Procuradoria da República no Rio Grande do Sul

Procuradora-chefe: Claudia Vizcaychipi Paim

Substituta:Andreia Rigoni Agostini

Procuradoria da República em Rondônia

Procurador-chefe: Daniel Azevedo Lobo

Substituta: Daniela Lopes de Faria

2º Substituta: Tatiana de Noronha Versiani Ribeiro

Procuradoria da República em Roraima

Procurador-chefe: Erico Gomes De Souza

Substituto: Miguel de Almeida Lima

2º Substituto: Ramon Amaral Machado Gonçalves

Procuradoria da República em Santa Catarina

Procurador-chefe: Darlan Airton Dias

Substituto: Daniel Ricken

2º Substituto: Eduardo de Oliveira Rodrigues

Procuradoria da República em São Paulo

Procurador-chefe: Marcio Schusterschitz da Silva Araujo

Substituta: Fabiana Rodrigues de Sousa Bortz

2º Substituta: Marta Pinheiro de Oliveira Sena

Procuradoria da República em Sergipe

Procurador-chefe: Flavio Pereira da Costa Matias

Substituta: Eunice Dantas Carvalho

Procuradoria da República no Tocantins

Procurador-chefe: Daniel Luz Martins De Carvalho

Substituto: George Neves Lodder

Procuradoria Regional Eleitoral no Estado do Acre

Procurador Regional Eleitoral: Vitor Hugo Caldeira Teodoro

Substituto: Fernando José Piazenski

Procuradoria Regional Eleitoral no Estado de Alagoas

Procuradora Regional Eleitoral: Aldirla Pereira de Albuquerque

Substituta: Raquel Teixeira Maciel Rodrigues

Procuradoria Regional Eleitoral no Estado do Amapá

Procurador Regional Eleitoral: Joaquim Cabral da Costa Neto

Substituto: Rodolfo Soares Ribeiro Lopes

Procuradoria Regional Eleitoral no Estado do Amazonas

Procurador Regional Eleitoral: Rafael da Silva Rocha

Substituto: Armando Cesar Marques de Castro

Procuradoria Regional Eleitoral no Estado da Bahia

Procurador Regional Eleitoral: Claudio Alberto Gusmão Cunha

Substituto: Fernando Tulio Da Silva

Procuradoria Regional Eleitoral no Estado do Ceará

Procuradora Regional Eleitoral: Livia Maria De Sousa

Substituto: Samuel Miranda Arruda

Procuradoria Regional Eleitoral no Distrito Federal

Procurador Regional Eleitoral: José Jairo Gomes

Substituto: Wellington Luis de Sousa Bonfim

Procuradoria Regional Eleitoral no Estado do Espírito Santo

Procurador Regional Eleitoral: André Carlos de Amorim Pimentel Filho

Substituto: Julio Cesar de Castilhos Oliveira Costa

Procuradoria Regional Eleitoral no Estado de Goiás

Procurador Regional Eleitoral: Célio Vieira Da Silva

Substituto: Otávio Balestra Neto

Procuradoria Regional Eleitoral no Estado do Maranhão

Procurador Regional Eleitoral: Juraci Guimarães Junior

Substituto: Hilton Araujo De Melo

Procuradoria Regional Eleitoral no Estado de Mato Grosso

Procurador Regional Eleitoral: Pedro Melo Pouchain Ribeiro

Substituta: Ludmila Bortoleto Monteiro

Procuradoria Regional Eleitoral no Estado de Mato Grosso do Sul

Procurador Regional Eleitoral: Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves

Substituto: Pedro Paulo Grubits Gonçalves De Oliveira

Procuradoria Regional Eleitoral no Estado de Minas Gerais

Procurador Regional Eleitoral: Ângelo Giardini De Oliveira

Substituta: Daniela Batista Ribeiro

Procuradoria Regional Eleitoral no Estado do Pará

Procurador Regional Eleitoral: Felipe De Moura Palha E Silva

Substituto: Vitor Souza Cunha

Procuradoria Regional Eleitoral no Estado da Paraíba

Procurador Regional Eleitoral: Rodolfo Alves Silva

Substituto: Marcos Alexandre Bezerra Wanderley De Queiroga

Procuradoria Regional Eleitoral no Estado do Paraná

Procuradora Regional Eleitoral: Eloisa Helena Machado

Substituta: Mônica Dorotea Bora

Procuradoria Regional Eleitoral no Estado de Pernambuco

Procurador Regional Eleitoral: Wellington Cabral Saraiva

Substituto: Fernando José Araujo Ferreira

Procuradoria Regional Eleitoral no Estado do Piauí

Procurador Regional Eleitoral: Leonardo Carvalho Cavalcante de Oliveira

Substituto: Marco Tulio Lustosa Caminha

Procuradoria Regional Eleitoral no Estado do Rio de Janeiro

Procuradora Regional Eleitoral: Silvana Batini Cesar Góes

Substituta: Neide Mara Cavalcanti Cardoso De Oliveira

Procuradoria Regional Eleitoral no Estado do Rio Grande do Norte

Procuradora Regional Eleitoral: Caroline Maciel Da Costa Lima Da Mata

Substituto: Ronaldo Sergio Chaves Fernandes

Procuradoria Regional Eleitoral no Estado do Rio Grande do Sul

Procurador Regional Eleitoral: Fabio Nesi Venzon

Substituto: José Osmar Pumes

Procuradoria Regional Eleitoral no Estado de Rondônia

Procurador Regional Eleitoral: Luiz Gustavo Mantovani

Substituto: João Gustavo de Almeida Seixas

Procuradoria Regional Eleitoral no Estado de Roraima

Procurador Regional Eleitoral: Rodrigo Mark Freitas

Substituto: Alisson Fabiano Estrela Bonfim

Procuradoria Regional Eleitoral no Estado de Santa Catarina

Procurador Regional Eleitoral: André Stefani Bertuol

Substituto: Roger Fabre

Procuradoria Regional Eleitoral no Estado de São Paulo

Procurador Regional Eleitoral: Pedro Barbosa Pereira Neto

Procuradoria Regional Eleitoral no Estado de Sergipe

Procurador Regional Eleitoral: Heitor Alves Soares

Substituto: Leonardo Cervino Martinelli

Procuradoria Regional Eleitoral no Estado de Tocantins

Procurador Regional Eleitoral: Álvaro Lotufo Manzano

Substituto: José Ricardo Teixeira Alves