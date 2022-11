Aras mobiliza Procuradorias em todo o País para executar ordem de Alexandre sobre ‘autoridades omissas’ no desbloqueio de rodovias

O procurador-geral da República e presidente do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), Augusto Aras, encaminhou na madrugada desta terça-feira, 1º, orientação a todos os procuradores-chefes do Ministério Público Federal, nos Estados e no DF, para execução imediata de medidas ordenadas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, com vistas ao desbloqueio de rodovias tomadas por bolsonaristas.

Ao determinar que a Polícia Rodoviária Federal e as Polícias Militares tomassem ‘todas as medidas necessárias e suficientes’ para desmobilizar os manifestantes que travam vias em todo o País, Alexandre de Moraes notificou o PGR e os chefes dos Ministérios Públicos dos Estados para que ‘tomem providências’ sobre os protestos, inclusive a responsabilização de ‘autoridades omissas’.

O chefe do MPF explicou que encaminhou o despacho de Alexandre às Procuradorias em razão de as autoridades mencionadas pelo ministro não possuírem foro privilegiado nos tribunais superiores. “Por isso, eventuais providências investigativas devem ser adotadas em primeira ou segunda instância, conforme cada situação”, indicou.

Como mostrou o Estadão, subprocuradores-gerais da República encaminharam à Procuradoria da República no DF uma representação para que o diretor-geral da PRF, Silvinei Vasques, seja investigado pela operação do órgão nas estradas no domingo, 30, durante o segundo turno das eleições, e também pela ‘falta de ação’ do DG em relação aos bloqueios nas estradas após as eleições.