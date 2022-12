Aras defende que julgamento para decidir se denúncia anônima autoriza Polícia invadir residência tenha repercussão geral

O procurador-geral da República Augusto Aras defendeu que o Supremo Tribunal Federal (STF) julgue em regime de repercussão geral se denúncias anônimas são suficientes para autorizar a entrada da Polícia em imóveis residenciais sem mandado judicial.

Documento Leia a manifestação PDF

Aras afirma que o tema tem “relevância do ponto de vista social, político e jurídico” e “transcende o interesse” das partes envolvidas no processo.

“Neste momento processual, a pretensão não é adentrar no mérito da controvérsia, mas assinalar a importância do tema debatido e a necessidade de seu exame, com repercussão geral, pela Suprema Corte”, escreveu o procurador-geral.

O assunto foi levantado em um recurso movido pelo Ministério Público de Santa Catarina contra uma decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que anulou provas obtidas em uma batida sem autorização judicial. Os policiais apreenderam, em flagrante, mais de 900 quilos de droga. O relator é o ministro Alexandre de Moraes.

Quando um processo é julgado em repercussão geral, a decisão dos ministros serve como diretriz para todas as instâncias do Judiciário julgarem casos semelhantes.

Aras sugere que a ação seja levada a julgamento no plenário virtual. Nessa modalidade, não há reunião dos ministros no plenário, nem debate do colegiado. Os votos são registrados em um sistema online.

“Uma vez admitida, a possibilidade de ingresso em domicílio, sem autorização judicial, quando amparada em fundadas razões que indiquem a ocorrência de situação de flagrante delito, os mesmos fundamentos hão de ser aplicados, com as devidas adequações, às causas cujo ingresso se deu mediante denúncia anônima que indique local específico utilizado para fins criminosos e situação sobre a qual são apontados fundados indícios de flagrância”, afirma o PGR.