Aras diz que faltou ‘cabeça branca’ na Lava Jato e que Deltan não será perseguido Subprocurador-geral Augusto Aras, sabatinado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado nesta quarta, 25, avalia que faltou experiência à força-tarefa do Ministério Público Federal que deflagrou maior operação contra a corrupção no País