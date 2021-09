Na véspera de julgamento, Aras diz que ação contra MP das redes sociais perdeu objeto após Pacheco devolver texto

O procurador-geral da República, Augusto Aras, defendeu nesta quarta-feira, 15, a suspensão da tramitação da ação de inconstitucionalidade movida pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB) contra a medida provisória editada pelo presidente Jair Bolsonaro para regular a remoção de conteúdo pelas redes sociais. O parecer foi enviado ao Supremo Tribunal Federal (STF) na véspera do julgamento extraordinário convocado para os ministros decidirem se mantém ou não a liminar que suspendeu os efeitos da MP.

O PGR disse que o processo ‘perdeu o objeto’ porque o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), devolveu o texto ao Planalto, anulando seus efeitos.

“O Presidente do Congresso Nacional devolveu à Presidência da República, em 14.9.2021, a Medida Provisória 1.068/2021, impugnada nesta ação direta de inconstitucionalidade, o que torna prejudicada a ação por perda superveniente de objeto, uma vez que não constatada hipótese de retirada da norma do ordenamento jurídico com intuito de burla à jurisdição constitucional.”, escreveu.

Inicialmente, Aras defendeu a suspensão do texto por considerar que a mudança foi ‘repentina’, com prazos muito curtos para a adaptação das plataformas. Ele também apontou a necessidade de aprofundar o debate do tema diante da ‘complexidade do contexto social e político atual’.

Apesar da devolução da MP pelo Senado, o STF manteve o julgamento extraordinário previsto para começar às 00h desta quinta-feira, 16, e terminar até às 23h59 da sexta-feira, 17, no plenário virtual – plataforma que permite aos ministros incluírem os votos no sistema online sem necessidade de reunião física ou por videoconferência para debater os processos.

O colegiado vai analisar a decisão individual da ministra Rosa Weber, que viu risco de violação a direitos individuais e suspendeu a validade da MP do presidente. Ela disse que as medidas provisórias têm caráter ‘absolutamente excepcional’ e não podem ser submetidas a edições ‘excessivas, exageradas e abusivas’.

“Não se alegue que a medida provisória em análise, em vez de restringir, apenas disciplina o exercício dos direitos individuais nas redes sociais, maximizando sua proteção, o que seria lícito por meio de referida espécie normativa”, escreveu.

A medida provisória foi publicada na véspera do feriado de 7 de Setembro, aniversário da Independência do Brasil, quando a base bolsonarista se mobilizou dentro e fora da internet. De acordo com o texto, as redes sociais só podem excluir postagens ou suspender contas nas hipóteses previstas no texto – perfis falsos, contas controladas por robôs, publicações que contenham nudez, incitem crimes e ‘atos contra a segurança pública, defesa nacional ou segurança do Estado’, promovam atos de ameaça ou violência, entre outros. A norma também proíbe o uso de critérios ‘de ordem política, ideológica, científica, artística ou religiosa’ para censurar materiais compartilhados nas redes.

Em manifestação enviada ao Supremo, o Planalto disse que a medida foi pensada para proteger a liberdade e o direito dos usuários, assim como para trazer segurança jurídica às relações entre internautas e provedores. Também negou que a MP impeça o combate de desinformação ou promova um ‘salvo-conduto para postagens indevidas’ e afirmou que as plataformas não podem impor ‘padrões morais ou ideológicos’ aos usuários.