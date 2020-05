Aras crava que contribuiu para ‘descontrole das finanças’ de MT lei que vincula contracheque de procuradores da Assembleia ao dos ministros do Supremo

O procurador-geral da República, Augusto Aras, entrou, na quinta-feira, 21, com uma ação no Supremo Tribunal Federal (STF) pedindo a inconstitucionalidade de uma lei de Mato Grosso que vincula os salários de procuradores da Assembleia Legislativa do estado a 90,25% dos subsídios de ministros do STF.

Aras pede ainda que o governador de Mato Grosso, Mauro Mendes (DEM), e membros da Assembleia sejam ouvidos sobre a norma em vigor.

A lei cria um ‘gatilho de reajuste remuneratório’. Em outras palavras, a cada acréscimo de salário concedido pela União aos ministros do Supremo Tribunal Federal, os procuradores de mato-grossenses recebem reajuste automático.

Na visão de Aras, o dispositivo viola artigos da Constituição Federal que determinam a autonomia dos entes federados, a exigência de lei para fixação de subsídio de servidores públicos e a vedação à vinculação remuneratória.

O procurador-geral pede a suspensão da lei destacando o ‘o impacto financeiro significativo decorrente da continuidade de pagamentos indevidos’ aos procuradores legislativos de Mato Grosso.

O estado decretou calamidade financeira por duas vezes no ano passado. Com dificuldade de arrecadação, o governo vêm escalonando o pagamento dos salários dos servidores desde 2015. A epidemia de covid-19 no Brasil e a queda de arrecadação agravaram a crise financeira – o que, segundo Aras, é mais um motivo para a urgência na revisão da norma.

“Os dispositivos legais questionados foram promulgados em 2015, tendo relação direta e suficiente relevância para o quadro de descontrole das finanças estatais, especialmente, o crescimento das despesas de pessoal efetivo em 695% entre os anos de 2003 e 2017”, argumentou o PGR.

Também na semana passada, Aras entrou com um segundo pedido em desfavor da Assembleia Legislativa mato-grossense no Supremo, este para anular vinculação de remuneração e reajustes dos deputados estaduais ao holerite dos parlamentares federais. Em 2003, os deputados de Mato Grosso aprovaram decreto atrelando sua remuneração a 75% do valor estabelecido para os políticos federais. Desde então, o decreto vem sendo renovado a cada legislatura.

A reportagem busca contato com a Assembleia Legislativa e o governo de Mato Grosso. O espaço está aberto a manifestação.