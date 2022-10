Aras anuncia estudos para compra de seis aviões para os procuradores da Amazônia

O procurador-geral da República Augusto Aras anunciou que o Ministério Público Federal está realizando ‘estudos preliminares’ sobre a compra de seis aviões de pequeno porte para atender o órgão, em especial na região Amazônica. A expectativa é que as aeronaves sejam destinadas para Manaus, Belém e Porto Velho.

“Com isso, nós teremos o arco amazônico devidamente equipado com aeronaves para atender aos procuradores e servidores no trabalho de defesa da Amazônia e de comunidades indígenas e tradicionais”, afirmou o PGR.

A informação foi compartilhada pelo chefe da Procuradoria durante o lançamento do Sistema GeoRadar, ferramenta de georreferenciamento que, segundo a PGR, vai auxiliar o trabalho de procuradores ‘permitindo cruzamento de dados de bancos públicos e informações com geolocalização’.

No mesmo evento, Aras citou ainda a criação de ‘escritórios avançados’ do Ministério Público Federal em locais considerados ‘estratégicos’ na Amazônia. De acordo com a PGR, a permanência de servidores em tais locais, conectados com as unidades da instituição mais próximas, vai ‘ampliar a presença do órgão ministerial de forma significativa na região’.

Em seu discurso, o chefe do Ministério Público Federal lembrou a criação de 30 Ofícios para a Amazônia em maio, dez deles dedicados a temas ambientais, indígenas e de comunidades tradicionais.

O órgão diz ainda ter destinado recursos para a compra de lanchas e viabilizar o deslocamento de membros, servidores e da segurança institucional do MPF pela região.