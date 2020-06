Aras pede fatiamento do inquérito das ‘fake news’ e diz que só 2% da investigação mira pessoas com foro privilegiado

O procurador-geral da República Augusto Aras apontou em memorial enviado ao Supremo Tribunal Federal (STF) que pediu ao ministro Alexandre de Moraes o fatiamento do inquérito das ‘fake news’ para separar os casos que envolvem autoridades com prerrogativa de foro privilegiado. O PGR apontou que somente 2% dos autos da investigação miram elementos de provas com indícios de participação de pessoas com foro.

Segundo Aras, o inquérito é composto por mais de 10 mil páginas que compõem um volume principal e 74 apensos (anexos). “Consistem, em sua maioria, na documentação de atos supostamente criminosos perpetrados por centenas de cidadãos”, apontou. O procurador-geral informou ter peticionado Moraes para autuar em processos independentes os casos que envolvem pessoas com foro.

A manifestação de Aras consta em memorial enviado ao Supremo na ação apresentada pela Rede contra o inquérito das ‘fake news’. O PGR pontua que sua manifestação não é sobre a legalidade ou não das investigações, mas sim sobre a instauração do inquérito, por ofício, pela Corte e suas limitações.

Aras negou novamente ter mudado de opinião sobre o caso, destacando que mantém seu entendimento que deu aval para o inquérito no ano passado. Segundo ele, o Supremo tem legitimidade para instaurar as investigações, mas deve garantir a participação efetiva do Ministério Público Federal, principalmente em casos que envolvam a quebra de sigilo, busca e apreensão, vedação de uso de redes sociais e etc. O PGR também pede que o STF garanta o acesso de advogados dos investigados aos autos do inquérito.

“Não há ‘repentina mudança de entendimento’, tampouco qualquer incoerência nas suecessivas manifestações deste procurador-geral da República nestes autos. Como manifestado em nota à imprensa no dia 28/05/2020, não houve mudança do posicionamento anteriormente adotado nesta ADPF quanto ao inquérito instaurado pela Portaria 69 GP/2019, mas sim medida processual para a preservação da licitude da prova a ser produzida, a fim de, posteriormente, vir ou não a ser utilizada em caso de denúncia”.

Após a Polícia Federal mirar deputados, empresários e blogueiros bolsonaristas por ordem do ministro Alexandre de Moraes, Aras pediu a suspensão do inquérito.

A medida foi criticada até por membros do Ministério Público Federal por ser uma mudança de postura do PGR em relação a sua manifestação no ano passado, quando deu aval para o inquérito.