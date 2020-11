Aras abre apuração preliminar sobre suposta atuação de Damares contra aborto de criança de 10 anos no Espírito Santo

O procurador-geral da República Augusto Aras informou ao Supremo Tribunal Federal (STF) que uma apuração preliminar foi aberta para investigar suposta atuação da ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos Damares Alves contra o aborto da menina de dez anos vítima de estupro, no Espírito Santo.

Documento ARAS ABRE APURAÇÃO PRELIMINAR PDF

Leia Também Justiça do Espírito Santo aceita denúncia e tio vira réu por estupro de menina de 10 anos

Em despacho, o PGR afirma que uma notícia-crime deu ensejo ‘à instauração de notícia de fato’. Esta apuração preliminar antecede a abertura de inquérito formal, e serve para a PGR apontar se há indícios suficientes de crimes para aprofundar as investigações.

Aras destaca que ‘caso surjam indícios mais robustos de possível prática de ilícitos penais’, poderá ser solicitada a abertura de um inquérito perante o Supremo contra Damares.

A manifestação do PGR foi enviada em uma representação ajuizada no STF contra Damares por deputados e senadores após a Folha de S. Paulo revelar em reportagem que a ministra agiu nos bastidores para evitar que a menina de 10 anos passasse por um aborto – a gravidez foi resultado de estupro cometido pelo tio.

Segundo o jornal, a ministra enviou representantes da pasta e aliados políticos para retardar a interrupção da gravidez e pressionar os responsáveis pelo procedimento, chegando a oferecer benfeitorias ao conselho tutelar local. Damares nega as acusações.

O estupro e posterior gravidez da menina de 10 anos chocou o País em agosto. Vítima de abuso cometido pelo próprio tio, a criança teve o aborto autorizado pela Justiça, mas precisou ser transferida de São Mateus, no norte do Espírito Santo, para realizar o procedimento em Recife.

Horas antes do procedimento, o primeiro nome da criança e o local onde seria feito o aborto foram divulgados pela extremista Sara Giromini, que já teve cargo no ministério de Damares. A divulgação provocou manifestações contra o aborto na porta do hospital e ataques à família da criança, especialmente à avó, que a acompanhava. O médico responsável pela cirurgia foi chamado de ‘assassino’.

O tio da criança foi denunciado pelo Ministério Público do Espírito Santo e se tornou réu por cometer estupros contínuos, ao longo de quatro anos, contra a sobrinha. Em caso de condenação, a pena pode chegar a 15 anos de prisão. O caso está sob sigilo.

COM A PALAVRA, O MINISTÉRIO DA MULHER, FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS

A reportagem entrou em contato com o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. O espaço está aberto a manifestações (paulo.netto@estadao.com)