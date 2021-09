Aprovada a reforma tributária: o que muda para as empresas e empresários no Imposto de Renda da Pessoa Jurídica?

A reforma tributária é tema de grande relevância para a economia nacional há mais de duas décadas. Em seminário da Confederação Nacional da Indústria (CNI), no ano de 1995, foi inicialmente discutido o termo Custo Brasil, conceituado como a união de dificuldades estruturais, burocráticas, trabalhistas e econômicas que possuem impactos negativos no desenvolvimento do Estado.

Nesse cenário, o Brasil tem enfrentado duras críticas ao longo de décadas acerca do sistema tributário atualmente vigente, que é considerado de alto custo para empresas e empresários, além de ser extremamente complexo e burocrático, já que além de pagar tributos elevados, precisam cumprir uma série de obrigações acessórias a tributação.

Nesse contexto, a Câmara dos Deputados aprovou no último dia 2 de setembro de 2021, o texto-base do projeto que altera as regras do imposto de renda para as pessoas físicas e jurídicas e, que agora seguirá para votação no Senado Federal e posterior sanção presidencial.

No que se refere aos impactos das novas regras tributárias para as empresas, o texto aprovou a redução da alíquota de tributos, iniciando-se pelo imposto de renda da pessoa jurídica (IRPJ), cuja alíquota foi reduzida de 15% para 8%, assim como a contribuição social sobre lucro líquido (CSLL), cuja alíquota foi reduzida de 9% para 8% e, caso haja aprovação, a previsão é de que as reduções já começarão a viger em 2022.

Por outro lado, o texto base aprovado, instituiu a tributação sobre os dividendos (distribuição de lucros), cuja alíquota será de 15%, tratando-se de um dos pontos mais polêmicos da proposta, na medida em que a distribuição de lucros pelas pessoas jurídicas para os sócios e acionistas, desde o ano de 1995 não era tributada no Brasil, tratando-se, portanto, de uma nova taxação, que há mais de 25 anos não existia.

Desse modo, se por um lado houve redução do tributo incidente sobre a renda das empresas, por outro lado, a tributação dos dividendos é ponto de grande discussão, pois afeta diretamente a lucratividade dos empresários, já que incide sobre o valor dos lucros e dividendos a serem distribuídos aos sócios e acionistas.

Diante dessa perspectiva, existem os que entendem pela viabilidade dessa tributação, apoiados na premissa de que os sócios e acionistas acabarão ganhando mais a longo prazo, pois acreditam que haverá uma redução na distribuição de lucros, diante da tributação, o que resultará em maior reinvestimento do capital nas empresas, que a médio e longo prazo, deverá resultar em aumento de seu valor de mercado.

Essa ideia, por outro lado, não é compartilhada por muitos empresários e acionistas, que a curto e médio prazo, terão uma redução considerável da lucratividade sobre sua participação nas empresas, decorrente da taxação da distribuição dos lucros.

A tributação dos dividendos, pelo texto aprovado, não incidirá sobre todas as empresas, havendo exceções, a exemplo das sociedades coligadas com participação mínima de 10%; das pessoas jurídicas no Regime Especial de Tributação; das entidades de previdência complementar e seguradoras; das empresas optantes pelo regime do SIMPLES e das empresas submetida ao lucro presumido com faturamento inferior a R$ 4.8 milhões.

Embora o texto base tenha sido aprovado pala Câmara dos Deputados, essas alterações ainda estão sendo objeto de muita discussão, em razão dos reflexos delas decorrentes, seja porque não está claro se as empresas e empresários de fato terão redução na tributação, e ainda que existe redução tributária, não está claro como o governo ajustará as contas públicas, posto que, não há como reduzir tributos sem a necessária redução da máquina pública, o que precisa necessariamente de reforma administrativa, que ainda não ocorreu.

Esse cenário de incertezas, levou a Ibovespa a recuar 2,3% na sequência da votação da reforma no Congresso, na medida em que existe grande preocupação do mercado de que a reforma tributária não represente apenas uma redecoração passada sob o manto do “melhor isso do que nada”, na medida em que as reformas necessariamente são fruto de um processo político legislativo.

A necessidade de uma reforma tributária é unânime no meio político e empresarial, no entanto, para que possa se falar em redução de tributos e desburocratização do sistema tributário, se mostra imprescindível que ocorra também uma reforma administrativa, que realmente reduza os gastos públicos, pois somente assim, de fato, poderá ocorrer uma modificação estruturada do sistema tributário, de maneira profunda, que não represente apenas redução de um tributo, com consequente majoração ou taxação de outro e, que de fato, torne o mercado brasileiro mais competitivo, especialmente no momento de pandemia vivido.

*Douglas de Oliveira, mestre e doutorando em Direito Empresarial e sócio do Oliveira Vale Securato & Abdul Ahad Advogados