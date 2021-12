Aprovação do PLP 32/2021 para cobrança do diferencial de alíquotas do ICMS: urgência para validade em 2022

Já se tornou um clichê o encerramento do ano com surpresas na legislação tributária. A pressa do Congresso para aprovar normas que, em geral, tornam mais onerosa a vida dos contribuintes já é esperada. E para confirmar a regra, é iminente a aprovação do PLP 32/2021, cujo substitutivo foi remetido pela Câmara dos Deputados ao Senado em 16/12/2021 em regime de tramitação prioritária, com o propósito de alterar a Lei Complementar 87/1996, para regulamentar a cobrança do ICMS nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto.

Para que essa cobrança seja admitida já em 2022 pelas Unidades da Federação, é imprescindível a edição dessa lei complementar e de leis estaduais ainda no exercício de 2021, em observância ao princípio da anterioridade, expresso no art. 150, III, “b” e “c”, da Constituição Federal.

Para contextualizar o leitor, o tema abordado nesse projeto tem origem na redação original do art. 155, § 2o, VII, “b”, da Constituição Federal, que previa o recolhimento do ICMS integralmente à Unidade Federada de origem nas operações e prestações interestaduais que destinassem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do imposto.

Com o crescente comércio eletrônico, muitos Estados, principalmente das Regiões Norte e Nordeste, sentindo-se prejudicados por essa regra constitucional, firmaram o Protocolo ICMS 21/2011, que determinava o recolhimento do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a alíquota interestadual definida na Resolução do Senado no 22/89 em favor da Unidade Federada de destino da mercadoria ou bem.

Referido Protocolo foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em 14/09/2014 nas ADIs 4.628 e 4.713. Porém, a ousadia dos seus signatários ensejou a edição da Emenda Constitucional nº 87/2015, de forma que, a partir de 2019, o ICMS correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual passou a ser destinado integralmente a Unidade Federada de destino. Portanto, a regra antes declarada inconstitucional deixou de sê-la e os Estados de destino de bens e serviços adquiridos por consumidor final não contribuinte do ICMS passaram a exigir a diferença de alíquotas do imposto com fundamento na nova redação do art. 155, § 2o, VII, “b”, da Constituição Federal, combinado com o Convênio ICMS 93/2015.

A polêmica acerca do tema continuou, uma vez que referido Convênio não constitui o veículo normativo adequado para estabelecer fato gerador, base de cálculo e contribuinte para fins de cobrança do diferencial de alíquotas do ICMS, cabendo à lei complementar fazê-lo, nos termos do art. 146, III, “a”, da Constituição Federal. A necessidade de lei complementar foi reconhecida pelo STF em fevereiro de 2021, no julgamento do RE 1.287.019 e da ADI 5.469. Na ocasião, a Corte decidiu modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade de cláusulas do convênio, que passarão a ser produzidos a partir de 2022. Tal medida permitiu que, até 2022, os Estados continuem exigindo a diferença de alíquotas e que o Congresso edite a lei complementar necessária para a constitucionalidade dessa cobrança.

Antecipando-se à edição dessa lei complementar, o Estado de São Paulo editou recentemente a Lei 17.470/2021, estabelecendo o fato gerador, base de cálculo e contribuinte para fins de cobrança da diferença de alíquotas de ICMS já a partir de 2022, em observância ao princípio constitucional da anterioridade. A questão é que a eficácia dessa lei depende ainda da aprovação do PLP 32/2021 pela Câmara dos Deputados e sanção presidencial ainda em 2021, sob pena da cobrança somente ser possível a partir de 2023.

Além disso, novos litígios acerca do tema podem ser iniciados, uma vez que a observância do princípio da anterioridade não se restringe à cobrança no exercício seguinte à edição da lei que institui ou aumenta tributo, mas também após noventa dias dessa data. Assumindo que o PLP 32/2021 seja aprovado ainda nesse ano, o termo inicial para o cômputo do prazo de noventa dias corresponde à data de edição da lei paulista ou da lei complementar que lhe confere fundamento de validade? Sem mencionar o conteúdo da lei complementar e sua compatibilidade com as leis estaduais. Aguardemos cenas dos próximos capítulos.

*Carolina Romanini Miguel, mestre e doutora em Direito Tributário. Sócia de Machado Associados