Após recuo de Bolsonaro, ministro da Justiça tem ‘conversa republicana’ com Alexandre

A crise entre o presidente Jair Bolsonaro e o Supremo Tribunal Federal (STF) ganhou mais um ator político. Depois do ex-presidente Michel Temer (MDB) entrar em cena para pacificar os ânimos do chefe do Executivo, o ministro da Justiça, Anderson Torres, esteve nesta sexta-feira, 10, com o ministro Alexandre de Moraes em São Paulo. O magistrado se tornou um dos alvos preferenciais de Bolsonaro e de seus apoiadores em razão das investigações com potencial de atingir o Planalto que correm sob seu comando.

O encontro durou cerca de quatro horas e aconteceu na casa de Moraes. Torres emendou a visita após uma agenda na Federação Brasileira de Bancos (Febraban) para discutir a criação de uma política nacional de combate a crimes cibernéticos. Em nota, o ministro da Justiça disse que os dois tiveram uma ‘conversa republicana’ em nome do ‘futuro das boas relações institucionais do Brasil’.

A visita acontece um dia após Bolsonaro recuar dos ataques feitos ao Congresso Nacional e ao Supremo Tribunal Federal no feriado de 7 de Setembro. Em nota divulga ontem, o presidente baixou o tom e disse que as declarações foram feitas no “calor do momento”. No lugar do discurso golpista, o chefe do Executivo pregou a pacificação entre os Poderes.

“Nunca tive nenhuma intenção de agredir quaisquer dos Poderes. A harmonia entre eles não é vontade minha, mas determinação constitucional que todos, sem exceção, devem respeitar”, diz o texto.

A carta foi publicada por Bolsonaro após reunião Temer, que o aconselhou a seguir por um caminho de moderação e tentar reconstruir a ponte com o STF.