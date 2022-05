Após policial ameaçar ‘arrebentar’ aluno, Promotoria do DF revoga nota técnica a favor de colégios cívico-militares Promotores de Justiça do Ministério Público no Distrito Federal e Territórios afirmam que modelo de gestão compartilhada das escolas, dividido entre as secretarias de Educação e Segurança, fere 'gestão democrática do ensino público'