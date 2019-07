Após passar noite em dependências da PF em aeroporto, casal de Araraquara vai prestar depoimento em Brasília A pedido da defesa, a Polícia Federal adiou os depoimentos de Gustavo Henrique Elias Santos e de sua mulher, Suellen Priscila de Oliveira; segundo o advogado Ariovaldo Moreira, que defende Gustavo e a mulher, o casal 'não tem nada a ver com a invasão do celular do procurador e do ministro'