Após novos ataques de Bolsonaro, juízes federais afirmam que na era da urna eletrônica nunca houve contestação sobre resultados

Após os recorrentes ataques proferidos pelo presidente da república Jair Bolsonaro (sem partido) contra as eleições presidenciais de 2022 e a promessa de divulgar em uma live nesta quinta-feira, 29, provas de que o pleito de 2014 foi fraudado- quando Aécio Neves (PSDB) perdeu para Dilma Rousseff (PT)-, a Associação dos Juízes Federais de São Paulo e Mato Grosso do Sul (Ajufesp) publicou uma nota pública em defesa do sistema eleitoral brasileiro.

LEIA A NOTA DA AJUFESP NA ÍNTEGRA

A AJUFESP – Associação dos Juízes Federais de São Paulo e Mato Grosso do Sul – vem a público expressar seu repúdio às manifestações que, a pretexto de discutir o sistema eleitoral brasileiro, põem em xeque o Tribunal Superior Eleitoral e seu Presidente.

Em 25 anos de eleições com urnas eletrônicas no país não houve sequer uma contestação acerca da validade dos resultados e confiança no sistema.

Numa democracia livre, a vontade popular é acatada. Por outro lado, são as infundadas suspeitas e ameaças de não acolhimento do resultado das eleições que desestabilizam as instituições e põem em risco a democracia

Preocupação

LEIA A NOTA DA AJUFE NA ÍNTEGRA

A Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe), entidade que representa a magistratura federal brasileira, vem à público demonstrar sua preocupação com o acirramento das discussões sobre o modelo de votação do pleito eleitoral de 2022, com pressões excessivas sobre o parlamento e ataques desmedidos a ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em especial ao ministro Luís Roberto Barroso.

É inaceitável que se tente desqualificar o processo democrático propagando ilações que geram desconfiança sobre o funcionamento das instituições e sobre a atuação de agentes públicos. Nesse contexto, são inadmissíveis ataques à legitimidade constitucional do TSE de organizar as eleições e à prerrogativa do Congresso Nacional de avaliar as propostas de mudanças no processo eleitoral. Essas constantes afrontas a integrantes da corte eleitoral e do Supremo Tribunal Federal provocam instabilidade política, afetam a harmonia entre os Poderes e, consequentemente, o Estado Democráticos de Direito.

O atual modelo do Sistema Eleitoral Brasileiro é seguro e eficiente, tendo amplo reconhecimento internacional. As urnas eletrônicas são utilizadas há mais de 25 anos sem qualquer prova concreta de fragilidade operacional que possa propiciar fraudes nos resultados. Discussões acerca do aperfeiçoamento da segurança do sistema são legítimas e fazem parte do processo democrático. No entanto, debates dessa natureza devem ser feitos em foro competente, ouvindo a sociedade e especialistas, com argumentos técnicos e propositivos, em um ambiente de respeito institucional, sem ofensas e acusações indevidas.

O aprofundamento da democracia pressupõe respeito à vontade popular, diálogo permanente com a sociedade e atuação respeitosa, independente e harmônica entre os Poderes da República. A Ajufe acompanha com atenção e serenidade as discussões no Congresso Nacional, com a certeza que teremos novamente eleições democráticas, seguras e legítimas em 2022, quando vai prevalecer, novamente, a vontade da maioria dos eleitores brasileiros.