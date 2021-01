Após negativa da Anvisa, Lewandowski vai ouvir farmacêutica antes de decidir sobre uso emergencial da Sputnik V

A farmacêutica União Química, responsável pela distribuição da vacina russa Sputnik V na América Latina, tem cinco dias para prestar informações ao Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o pedido de uso emergencial do imunizante no Brasil.

A ordem partiu do ministro Ricardo Lewandowski nesta terça-feira, 26, depois que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) defendeu não ser possível liberar o uso da vacina sem o aval de técnicos do órgão, contrariando o governo da Bahia.

Ao Supremo, a Anvisa informou que aguarda o cumprimento de exigências técnicas, incluindo documentos e esclarecimentos de ‘pontos cruciais’. “Quanto à autorização para uso emergencial, em caráter experimental, da vacina Sputnik V, tendo em vista a insuficiência e a incompletude de dados relevantes à análise do pleito, trata-se de solicitação que foi inviabilizada neste momento uma vez que a Anvisa constatou a inadmissibilidade dos documentos apresentados”, diz um trecho do documento enviado na última sexta, 22.

Lewandowski quer ouvir a empresa antes de decidir sobre o pedido apresentado pelo governador Rui Costa (PT) para que o tribunal autorize a importação e a distribuição das vacinas que já tenham o aval de autoridades sanitárias estrangeiras e a certificação da Organização Panamericana de Saúde. Com a ação, o petista tenta garantir a compra da vacina russa sem intermediação do governo federal. Isso porque a Bahia fechou um acordo de cooperação prevendo o fornecimento de até 50 milhões de doses da Sputnik V.

No despacho, Lewandowski pede que a União Química se manifeste sobre as informações prestadas pela Anvisa e comunique as providências em curso e pendentes para atender às exigências técnicas da agência.

O ministro também pede esclarecimentos sobre a capacidade de produção e importação da Sputnik V caso a vacina seja liberada para uso emergencial, com quantidades e prazos de entrega.